Впервые за все время карантина: в "красном" списке оказалась популярная курортная страна

Турция "обогнала" Украину по заболеваемости коронавирусом
Одну из самых популярных среди украинских туристов стран – Турцию – внесли в "красный" список украинского Минздрава. Впервые с начала пандемии статистика заболеваемости в курортной стране превысила украинские показатели.
С 18 декабря прибывающие из этой страны украинцы и иностранцы должны будут загружать в аэропорту приложение "Дій вдома", чтобы провести последующие две недели на самоизоляции или сдать ПЦР-тест на COVID-19 в течение 24 часов после прилета.
Какие страны - в "красной" зоне
В "красном" списке за последние две недели добавилось 11 стран. Среди них впервые оказалась Турция, в которой в ноябре изменили подход к подсчету заболевших COVID-19.
"Зеленая" страна или "красная" – это показатель количества активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние две недели. По состоянию на 18 декабря, в Украине это показатель составил 410,9.
У Турции этот показатель составил 499,2, хотя еще 4 декабря он равнялся 107,4.
В "красном" списке на первых местах с показателями заболеваемости выше 1000 – Сербия, Грузия, Хорватия, Литва, Люксембург, Черногория, Сан-Марино и Словения.
В "зеленой" зоне для украинцев остаются большинство туристических стран, куда можно отправиться на отдых в ближайшее время.
Например, Египет (6), Танзания (0), Доминиканская республика (104,5), Мальдивы (70,4), ОАЭ (176), Бразилия (278,2), Мексика (112,1), Оман (55,4). Также некоторые туристические компании предлагают отправиться на отдых в постсоветские Узбекистан (6,7) и Казахстан (67,2), которые открыты для украинских путешественников.
Что делать после прилета из Турции
Первые пассажиры, которые приземлились в Украине после возвращения из Турции 18 декабря, уже были вынуждены загружать приложение "Дий вдома", через которое государство контролирует соблюдение самоизоляции.
"Только что со Стамбула. Уже сейчас нужно загружать программу "Дій вдома", проходить паспортный контроль и сдавать тест. В Борисполе цена - 1500 грн. Готовность - 6 часов. Вы вольны, загрузив программу, сидеть на изоляции или же пойти в более дешевую лабораторию", - поделилась деталями на своей странице в Facebook Татьяна Иваницкая, представитель Ассоциации отелей Турции (TUROB) в Украине.
К слову, сдавать тесты возле дома советовали путешественники, прибывшие из "красной" зоны и раньше. В большинстве лабораторий очередей днем уже нет или людей немного.
Также одним из важных советов были: не отмечать точку прибытия в приложении в аэропорту, не фотографироваться в маске. После активации приложения данные тестов автоматически "снимут" туристов с самоизоляции. От тестов освобождены пассажиры, которые летят через Турцию транзитом, если были в стране меньше 24 часов.
В Турции продлили локдаун
14 декабря в Турции стало известно, что массовых гуляний на Новый год не будет. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа по всей стране с новогодней ночи до 4 января.
Гражданам Турции будет запрещено выходить на прогулки с 21:00 четверга, 31 декабря до 5:00 4 января. Такие ограничения должны закрепить успехи в стабилизации ситуации с коронавирусом накануне вакцинации.
Между тем, иностранным туристам разрешили не соблюдать карантинные ограничения в Турции – они касаются только граждан и резидентов. Поэтому все курорты и туристические локации продолжают работать в привычном режиме.
При этом все городские рестораны, кроме отельных, должны работать только на доставку в любой день. Это не касается точек питания вне городов на туристических маршрутах.
Ранее сообщалось, как украинская туристка вместо отпуска попала на самоизоляцию в ОАЭ после того, как ПЦР-тест на COVID-19 у нее оказался позитивным.