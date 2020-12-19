Впервые за все время карантина: в "красном" списке оказалась популярная курортная страна

Одну из самых популярных среди украинских туристов стран – Турцию – внесли в "красный" список украинского Минздрава. Впервые с начала пандемии статистика заболеваемости в курортной стране превысила украинские показатели.

С 18 декабря прибывающие из этой страны украинцы и иностранцы должны будут загружать в аэропорту приложение "Дій вдома", чтобы провести последующие две недели на самоизоляции или сдать ПЦР-тест на COVID-19 в течение 24 часов после прилета.

Какие страны - в "красной" зоне

В "красном" списке за последние две недели добавилось 11 стран. Среди них впервые оказалась Турция, в которой в ноябре изменили подход к подсчету заболевших COVID-19.

"Зеленая" страна или "красная" – это показатель количества активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние две недели. По состоянию на 18 декабря, в Украине это показатель составил 410,9.

У Турции этот показатель составил 499,2, хотя еще 4 декабря он равнялся 107,4.

В "красном" списке на первых местах с показателями заболеваемости выше 1000 – Сербия, Грузия, Хорватия, Литва, Люксембург, Черногория, Сан-Марино и Словения.

В "зеленой" зоне для украинцев остаются большинство туристических стран, куда можно отправиться на отдых в ближайшее время.

Например, Египет (6), Танзания (0), Доминиканская республика (104,5), Мальдивы (70,4), ОАЭ (176), Бразилия (278,2), Мексика (112,1), Оман (55,4). Также некоторые туристические компании предлагают отправиться на отдых в постсоветские Узбекистан (6,7) и Казахстан (67,2), которые открыты для украинских путешественников.

Что делать после прилета из Турции

Первые пассажиры, которые приземлились в Украине после возвращения из Турции 18 декабря, уже были вынуждены загружать приложение "Дий вдома", через которое государство контролирует соблюдение самоизоляции.

Фото: Турция вошла в "красный" список стран в Украине впервые за время карантина (РБК-Украина)

"Только что со Стамбула. Уже сейчас нужно загружать программу "Дій вдома", проходить паспортный контроль и сдавать тест. В Борисполе цена - 1500 грн. Готовность - 6 часов. Вы вольны, загрузив программу, сидеть на изоляции или же пойти в более дешевую лабораторию", - поделилась деталями на своей странице в Facebook Татьяна Иваницкая, представитель Ассоциации отелей Турции (TUROB) в Украине.

К слову, сдавать тесты возле дома советовали путешественники, прибывшие из "красной" зоны и раньше. В большинстве лабораторий очередей днем уже нет или людей немного.

Также одним из важных советов были: не отмечать точку прибытия в приложении в аэропорту, не фотографироваться в маске. После активации приложения данные тестов автоматически "снимут" туристов с самоизоляции. От тестов освобождены пассажиры, которые летят через Турцию транзитом, если были в стране меньше 24 часов.

В Турции продлили локдаун

14 декабря в Турции стало известно, что массовых гуляний на Новый год не будет. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа по всей стране с новогодней ночи до 4 января.

Гражданам Турции будет запрещено выходить на прогулки с 21:00 четверга, 31 декабря до 5:00 4 января. Такие ограничения должны закрепить успехи в стабилизации ситуации с коронавирусом накануне вакцинации.

Между тем, иностранным туристам разрешили не соблюдать карантинные ограничения в Турции – они касаются только граждан и резидентов. Поэтому все курорты и туристические локации продолжают работать в привычном режиме.

При этом все городские рестораны, кроме отельных, должны работать только на доставку в любой день. Это не касается точек питания вне городов на туристических маршрутах.

Ранее сообщалось, как украинская туристка вместо отпуска попала на самоизоляцию в ОАЭ после того, как ПЦР-тест на COVID-19 у нее оказался позитивным.