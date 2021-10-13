Впервые после пандемии. Когда в Индию отправятся первые рейсы с туристами

Индия открывается для туристов из других стран с 15 октября. Согласно решению правительства, после 18-месячного перерыва из-за пандемии COVID-19 в стране начали выдачу туристических виз.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Министерством внутренних дел Индии, прибывающие чартерными рейсами туристы смогут прилетать в страну с 15 октября. А попасть в Индию с туристической целью регулярными рейсами можно будет с 15 ноября.

По предварительной информации, с чартерными рейсами допустят только группы туристов, а индивидуальные путешественники смогут прибыть в страну – регулярными.

Индия открывает небо: предварительные планы по открытию для туристов

Туристы оставались под запретом дольше других категорий путешественников, которым было разрешено посещать Индию. Ранее в стране возобновили выдачу деловых, дипломатических и студенческих виз.

"Все надлежащие протоколы и нормы, касающиеся COVID-19, о которых время от времени уведомляет Министерство здравоохранения и благополучия семьи, должны соблюдаться иностранные туристы, перевозчики, доставляющие их в Индию, и все другие заинтересованные стороны", - говорится в сообщении.

Фото: Тадж-Махал в Индии (pixabay.com)

Пока же индийская сторона обсуждает условия допуска туристов и списки стран, из которых будут разрешены посещения.

В профильных группах в соцсетях говорится, что возвращение туристов будет поэтапным. Например, до конца октября планируется вакцинировать всех жителей Гоа. Все туристы, прибывающие на отдых, должны будут за 72 часа до вылета сдать ПЦР-тест.

Какие могут быть правила въезда в страну

По официальной информации, опубликованной на сайтах дипломатических представительств Индии в других странах, посещение пассажиров с туристическими визами чартерными рейсами разрешат только в составе групп. Ранее обсуждалась информация о возможном допуске туристов только с сертификатами о полной вакцинации.

Как пишет издание The Independent, по предварительным планам, путешественникам нужно будет проходить температурный скрининг и пройти ПЦР-тест по прибытии в аэропорты Индии, независимо от статуса вакцинации, а также пройти еще один тест на восьмой день поездки.

Фото: Пляжи на Гоа (unsplash.com/raja-sen)

Иностранцам выдадут полмиллиона бесплатных виз

Правительство страны приняло решение выдать первым 500 000 путешественникам бесплатные визы. Бесплатные визы туристы смогут получить до 31 марта 2022 года или до того момента, пока не закончится лимит.

Ожидается, что безвизовый режим будет стимулировать краткосрочных туристов, посещающих Индию. В 2019 году Индию посетили более 10,9 миллиона иностранных туристов, которые принесли более 30 миллиардов долларов. Выдача бесплатных виз будет стоить государственной казне 100 млн долларов.

Стоимость месячной электронной туристической визы зависит от страны, но составляет около 25 долларов. Стоимость годовой многократной визы для туристов составляет около 40 долларов.

Фото: На Гоа готовятся принимать первые рейсы с иностранными туристами (unsplash.com/abhimanyu-jhingan)

Гоа может открыться раньше других штатов

Ранее премьер-министр Нарендра Моди отмечал, что зависимые от туризма штаты, как Гоа, например, могут открыться благодаря темпам вакцинации.

"Индия уделяет большое внимание штатам, связанным с туристическим сектором, в своей кампании вакцинации. Очень важно, чтобы наши туристические направления открылись как можно раньше. В разгар всех этих усилий 100-процентная вакцинация в Гоа становится особенно важной", — сказал он.

Впрочем, несмотря на первые шаги по открытию для туристов, туров из Украины в Индию пока не предлагают.

Напомним, ранее мы писали, как и когда Индия будет открывать границы для туристов.

Также туристам назвали самые безопасные города мира для путешествий.