Впервые с начала войны. Киевский симфонический оркестр начал уникальное турне по Европе

Музыкантам выдали специальное разрешение на выезд за границу

Музыканты Киевского симфонического оркестра отправились в турне по 9 городам Европы, миссия которого - рассказать об украинской культуре и войне в Украине.

После выступления 21 апреля в Варшаве музыканты отправились в Лодзь, также в списке городов – немецкие Дрезден, Лейпциг, Берлин, Висбаден, Фрайбург, Ганновер и Гамбург, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на thefirstnews.com.

Миссия тура: украинская музыка как свидетельство европейского мировоззрения

Музыканты заявили, что собираются доносить европейцам информацию о войне России против Украины.

"Сегодня, во время полномасштабного вторжения России, украинский народ ценой собственной жизни продолжает мужественно отвоевывать безоговорочное право жить на своей суверенной территории, придерживаясь принципов европейского мировоззрения.

Фото: На репетиции в Варшаве (facebook.com/KyivSO/Dina Pysarenko)

Поэтому украинские музыканты должны стать голосом Украины и голосом тех украинцев, у которых его больше нет из-за военной агрессии России ", - рассказали представители оркестра.

Тщательно подбирая свою музыку, чтобы отразить европейское мировоззрение Украины, оркестр сыграет украинские произведения с 1770-х годов до современных шедевров.

"Украинские работы в программе - свидетельство того, что Украина никогда не оставалась в стороне от основных европейских культурных процессов и ее наследие органично вписывается в разнообразную карту большой европейской семьи", - отметили музыканты.

"Резонансное событие, значение которого невозможно переоценить"

21 апреля оркестру во главе с дирижером Луиджи Гаггеро аккомпанировал польский скрипач-виртуоз Януш Вавровский, исполнивший произведения Хенрика Венявского.

"Благодаря этой исключительной инициативе Киевский симфонический оркестр получил разрешение покинуть раздираемую войной страну", - написали в Варшавской филармонии.

Там добавили, что это было первое выступление Киевского оркестра с начала российского вторжения в Украину. Так что это уникальный, беспрецедентный проект, музыкальное и широкое значение которого сложно сравнить с каким-либо другим проектом.

"Это невероятно важное и резонансное событие, значение которого невозможно переоценить. Это также свидетельствует о нашей сильной и ощутимой поддержке Украины. Мы с надеждой ждем вместе со всем цивилизованным миром, чтобы музы вновь зазвучали в Киеве", - отметили в филармонии.

Фото: Коллективу давали специальное разрешение от министерств (facebook.com/KyivSO/Dina Pysarenko)

Специальное разрешение на выезд музыкантов с семьями и детьми

Несколько членов оркестра принимали участие в военной кампании, поэтому коллективу из 100 человек потребовалось специальное разрешение от министров культуры и обороны на небезопасный путь в Варшаву. Исполнителям также разрешили привезти свои семьи и детей, дав им возможность найти безопасность и спокойствие.

"В последние недели мы были разбросаны по всей стране, но сегодня, объединившись, мы с гордостью можем начать рассказывать историю нашей борьбы за независимость. Мы хотим, чтобы наши концерты дали всем нам надежду на мирное будущее и веру в то, что Украина станет сильнее и красивее, чем когда-либо прежде", - рассказала исполнительный директор оркестра Анна Ставиченко.

Вице-премьер и министр культуры и наследия Польши Петр Глинский отметил, что украинские музыканты своими выступлениями несут печальную информацию о том, что происходит в Украине, но с другой стороны – это оптимистичный посыл, что культура побеждает зло.

К слову, концерт в Дрезденской филармонии, который состоится 25 апреля, можно будет посетить онлайн.

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