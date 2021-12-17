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Колорит Европы и Азии зимой. Как отправиться в Стамбул в преддверии праздников

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 15:36
Колорит Европы и Азии зимой. Как отправиться в Стамбул в преддверии праздников Фото: Зимний Стамбул, Турция. Коллаж (РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

После полугодового перерыва турецкий лоукост возобновляет рейсы из Одессы

Турецкий лоукостер AnadoluJet возобновил рейсы по маршруту Одесса-Стамбул, пишет Avianews.com.

16 декабря известный авиаперевозчик вернулся в Одессу после полугодового перерыва с новым маршрутом в популярный у туристов город Стамбул.

Сообщается, что авиакомпания будет летать в аэропорт Сабихи Гекчен, который расположен в восточной части города.

AnadoluJet запустила рейсы в дополнение к трем ежедневным рейсам крупной материнской компании в Турции (AnadoluJet по сути не является отдельной авиакомпанией — "бюджетным" подразделением Turkish Airlines).

Отметим, лоукостер уже пытался закрепиться в Одессе в мае 2021 года с рейсами Одесса-Даламан, однако закрыл их спустя несколько недель из-за низкой загрузки.

Рейсы в Стамбул из Одессы: расписание и цены на билеты

Рейсы Одесса-Стамбул внесены в расписание с частотой три раза в неделю: по четвергам, субботам и воскресеньям.

AnadoluJet использует самолеты Boeing 737-800 с максимально возможным числом кресел 189 и предоставляет упрощенный сервис по сравнению с материнской компанией. Например, в салоне авиалайнеров лоукостера нет бизнес-класса.

Однако пассажиры эконом-класса на рейсах Одесса-Стамбул могут бесплатно провозить ручную кладь 8 кг в салоне самолета и 20 кг вещей в багаже. В цену билета также входят сэндвич и напитки.

Стоимость билета по маршруту Одесса-Стамбул-Одесса лоукостера AnadoluJet стоит от 95 долларов в обе стороны.

Колорит Европы и Азии зимой. Как отправиться в Стамбул в преддверии праздников

Фото: Девичья башня (Леандрова башня) — маяк в Стамбуле ночью (unsplash.com/ibrahim-uzun)

Как долететь из Одессы до Стамбула с другими авиакомпаниями

Мы просмотрели актуальные цены на перелеты Одесса-Стамбул от других авиаперевозчиков. Отметим, такие рейсы совершают самолеты нескольких компаний с пересадками. Также есть и прямые рейсы. Среди них – рейсы от Pegasus, Turkish Airlines, МАУ, LOT (Польские авиалинии).

Ориентировочная стоимость билетов в Стамбул на январь туда-обратно следующая:

  • Pegasus (прямые рейсы) – от 1 705 грн;
  • Turkish Airlines (прямые рейсы) – от 2 584 грн;
  • МАУ рейсы (с пересадками) – от 5 209 грн;
  • LOT рейсы (с пересадками) – от 7 540 грн.

Колорит Европы и Азии зимой. Как отправиться в Стамбул в преддверии праздников

Напомним, ранее мы писали, в Турции назвали дату запуска легендарного туристического поезда "Восточный экспресс".

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