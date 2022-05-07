Беспрецедентный шаг. Оксфорд предоставит гранты, жилье и стипендии для украинцев

Университет выделит 7500 фунтов стерлингов для стипендии на одного человека

Оксфордский университет запускает программу стипендий для украинских беженцев, чья жизнь перевернулась с ног на голову из-за российского вторжения.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на inews.co.uk.

Какие стипендии Оксфорд предоставит украинцам

Всемирно известный Оксфордский университет в Британии не будет взимать плату за курс и плату за подачу заявления для выпускников. При этом каждый ученый получит бесплатное проживание и питание, а также грант в размере 7500 фунтов стерлингов для покрытия расходов на учебу и проживание.

В университете заявили, что стипендия даст украинским студентам "шанс восстановить свою жизнь на фоне огромных страданий" от войны.

Программа стипендий выпускников для украинских беженцев будет действовать с сентября этого года, при этом до 20 стипендий будут присуждаться выпускникам, которые проживают в Украине.

В учебном заведении предоставят бесплатные места на магистерских курсах университета для "высококвалифицированных выпускников из Украины, на жизнь которых сильно повлияла война", с целью помочь ученым-беженцам "вносить больший вклад в восстановление своей страны".

Когда можно подать заявку на стипендию

Беженцы смогут подать заявку на очное обучение в течение одного года со стипендиями, совместно финансируемыми Оксфордом и участвующими колледжами. Плата за курс и плата за подачу заявления для выпускников будут отменены.

Сообщество университета было в ужасе от страданий и разрушений, вызванных российским вторжением в Украину, отметила профессор Луиза Ричардсон, вице-канцлер Оксфорда.

"Наше сообщество объединяет желание сделать что-то, чтобы помочь. Стипендии представляют собой наши усилия по предоставлению возможности студентам и ученым, чьи стипендии были прерваны войной. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать коллег из Украины в Оксфордском университете", — пояснила она стремления учебного заведения.

"Война в Украине продолжает приносить огромные страдания и долгосрочные последствия для пострадавших. Со временем мы будем делать больше, чтобы уменьшить последствия этой ужасной войны. Эта схема даст украинским студентам шанс восстановить свою жизнь сейчас, что бесценно", — заявила баронесса Джен Ройалл, директор Somerville College и председатель Оксфордской конференции колледжей.

В Оксфорде заявили, что работают над обеспечением социальной поддержки нынешним студентам, пострадавшим от войны в Украине. В том числе предоставят финансовую помощь.

Университет заявил, что также поддерживает Совет ученых из группы риска, помогая ученым по всему миру, находящимся в опасности, убежать в безопасное место, где они могут продолжить свою работу.

Отметим, мы писали, во сколько обходится жизнь украинцев в Великобритании во время войны в Украине.