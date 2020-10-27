"Воронцовское чудо" и объекты Городецкого: село на Черкасщине удивляет туристов необычными локациями

Фото: Преображенская церковь в селе Мошны (wikipedia.org)

Что посмотреть в селе Мошны во время путешествия

Не так много в Украине сел, которым стоит посвятить целую отдельную поездку выходного дня. Но есть и такие, которые по количеству исторических памятников и интересных локаций составляют конкуренцию даже некоторым крупным городам. Одно из таких сел - Мошны в Черкасской области.

Село расположено за 30 километров от Черкасс. Оно удивляет туристов необычными достопримечательностями с многолетней историей. Которые, кажется, чудом оказались в селе. Здесь есть и парк, где около двух сотен лет назад этим парком прогуливался князь Воронцов с женой. Сегодня предлагаем прогуляться здесь и вам.

Что посмотреть в Мошнах

Преображенская церковь, построенная по проекту итальянского архитектора;

Деревянные домики архитектора Городецкого;

Самый "молодой" музей Тараса Шевченко;

Римско-католический костел;

Здание Эллинской школы (сегодня - заброшенное)

Локация с богатой историей

В Мошны приезжает не так много туристов, хотя село вполне могло бы стать полноценным туристическим центром региона. К сожалению, его туристический потенциал используется сегодня далеко не в полной мере.

Село начинает свою историю с 1494 года, когда Черкасский наместник Александрович Кмит получил разрешение на развитие этих земель. С того времени эти места сменили много владельцев.

В 1819 году Мошны перешли в собственность дочери Браницких - Елизаветы, будущей жене князя Михаила Воронцова. Затем населенный пункт стал главной резиденцией Воронцова. Рядом, на холмах Мошногорского кряжа, князь построил большой дворец на 80 комнат.

Фото: В Мошнах сохранились здания, построенные по проектам известных архитекторов с мировым именем, что довольно редко случается в селах (beket.com.ua)

Дворец окружал большой лес протяженностью в 27 километров. Его князь переделал на английский пейзажный парк. Говорят, на то время это был крупнейший английский парк во всей Европе.

Сейчас на въезде в село можно увидеть два дерева - ольху и дуб, которые срослись стволами. Их местные жители называют "деревом любви". Здесь пары цепляют ленты, веря в вечную любовь. По легенде, на этом месте когда-то остановились казак и его возлюбленная. Они убегали от татаров и, чтобы не попасть во вражеский плен, застыли здесь навечно.

Фото: На въезде в село влюбленные пары уже много лет подряд вешают ленты (discover.ua)

На Мошногорском возвышении построили 58-метровую башню князя Святослава, известную в народе как Мошновский столб. Через весь парк протянулась Графская дорога, или как ее сейчас называют "Дорогой жизни". Высота местности - 160-180 метров над уровнем моря.

Самая высокая точка – гора Стрелица высотой в 202 метра. Далее - Софиина Гора, названная в честь дочери Воронцова Софии. Говорят, она в возрасте девяти лет во время прогулки упала с лошади и едва не умерла. На месте падения по приказу ее матери было установлено Софиев столб. К сожалению, в 1920 году замок был разрушен и разграблен большевиками.

Во время перестройки местного хозяйства в Мошнах было обнаружено даже поселение черняховской культуры (3-7 века н.е) - предтечи Киевской Руси.

Фото: "Софиев" столб сохранился до наших времен (beket.com.ua)

Деревянные здания Городецкого

В 1884 году после смерти Воронцова, Екатерина Балашова унаследовала это имение и активно начала его развивать. По ее приказу в 1890 году была построена больница, а ее проект владелица заказала у знаменитого архитектора Владислава Городецкого.

До нашего времени сохранился в первоначальном виде один корпус больницы - оригинально декорированная деревянная постройка, которую тоже построили по проекту Городецкого.

Больница строилась в два этапа. Первые два корпуса, деревянные одноэтажные сооружения, декорированные резьбой, были открыты в 1894 году. Там были оборудованы палаты на десять мест, приемное отделение, кабинет врача, операционная, кухня и аптека. Которая, к сожалению, до наших дней не сохранилась.

Фото: В селе Мошны сохранилось здание, возведенное по проекту Владислава Городецкого (beket.com.ua)

Второй этап строительства пришелся на 1905 год: тогда было построено еще два деревянных корпуса в том же стиле. Один из них, дом врача, сохранился до наших дней.

Церковь по проекту итальянского архитектора

"Визитная карточка" села Мошны - Преображенская церковь, построенная в нехарактерном для православия стиле неоготики. Строительство Спасо-Преображенской церкви в Мошнах начали в 1830 году по приказу Михаила Воронцова на месте, где когда-то стояла деревянная церковь. Строительство было завершено в 1839 году.

Автор проекта церкви - итальянский архитектор Георгий (Джорджо) Торичелли, который в то время занимал должность городского архитектора Одессы. Строительством руководил инженер Терентий Ступников. После открытия церковь стала ключевым элементом дворцово-паркового ансамбля Воронцова.

Фото: Преображенская церковь в селе Мошны (vlasno.info)

На входе в церковь - изысканная башня, углы которого подчеркнуты тонкими пинаклями - декоративными башенками. Боковые фасады церкви разделены на отдельные "участки" теми же пинаклями.

Каждый из "участков" имеет собственную пристройку - имитацию часовни и украшенную фигурной крышей. Такие же элементы архитектуры были применены и при строительстве Воронцовского дворца в Алупке.

Фото: Церковь - главная "визитная карточка" села (vlasno.info)

В 1857 году в Мошнах был построен костел. Это здание времен Радзивиллов – Потоцких, XIX столетия. Сейчас костел, к сожалению, не используется по назначению.

В 1917 году была совершена попытка разрушить костел. К счастью, эта попытка не удалась. Уже в 1926 году костел получил статус архитектурного памятника и неплохо сохранился до наших дней.

Фото: Костел в селе Мошны (vlasno.info)

Первый пароход

Говорят, что первый пароход на Днепре построили именно в Мошнах в 1823 году. Буксирный пароход сделали крепостные по приказу того же графа Воронцова. А местный мошновский кузнец установил на нем паровую машину мощностью в шесть с половиной лошадиных сил. Эта история расписана на памятном знаке, который здесь установили уже в наши дни.

Еще одна достопримечательность села - Эллинская школа, основанная Екатериной Балашовой 1901 году как учебное заведение для девушек. К сожалению, сегодня здание заброшено.

Самый "молодой" музей Тараса Шевченко

Музей Тараса Шевченко в Мошнах - самый "молодой" музей Кобзаря. Его открыли 6 января 2014 года в честь 200-летия со рождения поэта.

Фото: Новый музей Тараса Шевченко в селе Мошны (discover.ua)

Нынешний музей - это бывший постоялый двор Нагановского, где Тарас Шевченко жил несколько дней после освобождения из ареста в июне 1859-го.

От постоялого двора сохранился жилой дом, где и разместилась основная экспозиция музея. Сохранены и первоначальные планировки дома. В комнатах в качестве экспозиции выставлены оригинальная мебель XIX века, домашняя утварь.

Фото: Режим работы музея (discover.ua)

Полезная информация

До села Мошны можно доехать из Черкасс общественным транспортом или собственным авто по трассе Р10.

Время работы музейного комплекса:

с 10:00 до 18:00

выходные – понедельник и вторник.

Контактная информация: +38 (047) 237-20-91.

Напомним, ранее мы писали, чем уникальное село на Черкасщине удивляет туристов.

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