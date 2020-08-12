Волшебные пейзажи: где искать места для идеального уикенда в Украине

Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда так сложно выбрать, куда поехать на уикенд, в отпуск или просто в короткую поездку за новыми впечатлениями. Чтобы помочь вам определиться, мы продолжаем обращаться за советом к украинским знаменитостям, которые недавно открыли для себя интересные уголки нашей страны.

По просьбе РБК-Украина известная певица и телеведущая Lilu рассказала о пяти местах, где она советует побывать украинцам. Сама Lilu - заядлая путешественница, и уже посетила немало пунктов на карте страны, о которых стоит рассказать.

Что выбрать - активный отдых в горах и восхождение на знаменитую Говерлу? Тихий размеренный отдых у голубого озера в Житомирской области? Оздоровительный релакс на Розовом озере?

Давайте выбирать вместе!

Фото: Телеведущая и певица Lilu (пресс-служба)

Вилково - не только украинская "Венеция"

Этот непохожий на все другие населенные пункты городок находится на юго-западе Одесской области неподалеку от границы с Румынией.

Город Вилково находится в окружении Дунайского биосферного заповедника общей площадью более 50 тысяч гектаров. Это место обитания огромного количества редких растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины и так называемые международные Красные списки.

Фото: Дунайский биосферный заповедник (tgavan.com.ua)

Город Вилково с его необычной историей, самобытностью и укладом жизни, можно также назвать своеобразным заповедником.

"Когда мы приезжаем в Вилково, перед нами сразу же открывается просто невероятной красоты местность Полесских болот и Дунайских плавней. К слову, добираться в эти края непросто даже на хорошем кроссовере. И это своеобразный эксперимент", - рассказывает телеведущая.

Фото: Вилково - украинская "Венеция" (ukraine-is.com)

С другой стороны, сюда можно доехать и на своем автомобиле.

"Трасса Е-95 известна многим автомобилистам – дорога в Одессу стрелой ведет из Киева. По ней и можно добраться в Вилково, а затем – разнообразить путешествие посещением еще нескольких пунктов на карте области. К примеру, посетить шумную Одессу. Она станет своеобразным контрастом после тихого Вилково", - говорит телеведущая.

Каменец- Подольский- "жемчужина" Украины

Карантинные ограничения - прекрасная возможность заново взглянуть на то, какие интересные локации есть в Украине. В некоторых побывать впервые, а некоторые - исследовать повторно.

Певица признается, что вот уже много лет мечтала попасть в Каменец- Подольский, и сейчас у нее наконец появилась возможность отправиться сюда. Это город в Хмельницкой области Украины, один из главных центров исторического региона Подолье.

Оказывается, этот город занимает третье место в Украине после Львова и Киева по количеству исторических и культурных достопримечательностей.

Около двух сотен уникальных и ценнейших объектов хранят тайны некогда могучего древнего города. Старый город и крепость Каменец- Подольского - "кандидаты" на то, чтобы попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Каменец-Подольский (wikipedia.org)

"В Каменце есть не только известный замок, но и очень много других интересных мест для прогулок. Также впосле активных экскурсий вы можете найти для обеда или ужина много ресторанов с вполне лояльными ценами. Поэтому как идея для выходных, поездка в Камянец-Подольский, - это отличный вариант", - считает Lilu.

"Кстати, кроме замка, в этом городе есть еще одна потрясающая достопримечательность - Замковый мост. Прогуливаясь по нему, чувствуешь себя просто как в сказке!", - вспоминает она.

В Каменце-Подольском хорошо развит транспорт, и добраться в центр города, даже если вы забронировали жилье в отдаленном районе, можно очень быстро.

Фото: Роупджампинг в Каменце-Подольском с самого высокого моста Украины (rocknrope.com.ua)

"А еще с одного моста под названием "Бегущая лань" можно совершить прыжок в летнее время года. Это развлечение для любителей острых ощущений. Я уверена, что если вы на это решитесь, то и сама поездка запомнится навсегда! Кстати, уикэнд в Камянец-Подольском обойдется весьма бюджетно, ведь номер в отеле там можно снять по цене от 400 гривен", - уверяет телеведущая.

Во время карантина летом возобновил свою работу поезд в этом направлении из Киева. Так, "Укрзализныця" запустила курсирование "Подольского экспресса" – поезд сообщением Киев - Каменец - Подольский - Могилев-Подольский уже возобновил движение.

Голубые озера в селе Кмитов

Это уникальное место находится в Коростышевском районе Житомирской области.

"Однажды я совершенно случайно попала на фотографии этой местности в Instagram и была под впечатлением, сразу решила там побывать", - говорит Lilu.

Фото: Живописное голубое озеро в Житомирской области (news.dks.com.ua)

"Особенно красивые пейзажи открываются, если вы едете в этих краях на велосипеде, так как у берегов голубых озер растет живописный лес, а сама вода - невероятно прозрачна благодаря специфической глине. Пока тепло, можно поплавать в этой прозрачной воде и насладиться живописными видами здешной местности", - рекомендует она.

Говерла - место, которое стоит увидеть хотя бы раз

Каждый человек в своей жизни должен покорить хотя бы одну горную вершину, уверена Lilu. Если Эверест или Тибет пока еще только в планах, можно начать с Говерлы, советует она.

Высота этой горной вершины составляет 2061 метр над уровнем моря. Говерла располагается на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей в 17 километрах от границы с Румынией.

"Сейчас предлагается множество туров по восхождению на самую высокую гору Украины, и я считаю, что лето - это самое лучшее время для покорения вершины. Как раз можно попробовать себя и свои силы в этом виде активного отдыха, которым увлекаются миллионы людей по всему миру", - рассказывает телеведущая.

Фото: Говерла – самая высокая точка украинских Карпат (pershij.com.ua)

"Я знаю многих людей, которые только в этом году, как раз во время карантина, решились на этот шаг, и после покорения карпатских гор будто и живуть теперь иначе, с более возвышенными эмоциями", - вспоминает она.

Название "Говерла" происходит от венгерского слова "hóvár", что переводится как "снежная гора". И это не случайно, ведь верхушка Говерлы полностью покрыта толстым слоем снега, который не тает даже до середины лета.

Бытует легенда о том, что сначала местные жители называли эту гору "Говирла". Однако во время нанесения ее местоположения на австрийскую военную карту художник якобы случайно допустил орфографическую ошибку, написав не ту букву. С тех пор это название получило современное и уже давно знакомое нам звучание.



Фото: Восхождение на Говерлу, а затем - несколько дней релакса в Карпатах. Что может быть лучше? (wikipedia.org)

Лемурийское озеро - идеальные фото в Instagram

Это уникальное для украинских широт озеро в Херсонской области Украины, которое находится неподалеку от сел Григорьевка и Нововладимировка, на восточной части залива Сиваш. Имеет воду розового цвета и давно считается целебным курортом международного значения.

"Состав воды Лемурийского озера приравнивают к составу воды Мертвого моря. Оно действительно полезно для здоровья. Пока это место не очень "распиарили", и там не особо много людей, стоит пользоваться этим не только для того, чтобы сделать красивые фото, но и чтобы оздоровиться", - говорит Lilu.

Фото: Розовые озера славятся своей красотой (wikipedia.org)

Там же недалеко на Арабатской стрелке есть Глицериновое озеро, вода в котором - не менее целебная, добавляет она.

"Говорят, что после того, как купаешься в этом озере, очень долго можно не использовать увлажняющие средства для тела. А возле этого озера рядом есть горячие гейзеры и лечебные грязи", - говорит артистка.

Фото: Живописное Лемурийское озеро (wikipedia.org)

Побывав здесь, можно совместить приятное с полезным, ведь рядом - Азовское море и большое количество курортов на любой вкус: на Лемурийском озере и в пансионатах неподалеку можно и оздоровиться, и поплавать, и получить множество невероятных эмоций.

Давайте путешествовать по Украине и открывать новые места вместе!

Напомним, ранее мы писали о пяти местах для выходных и отпуска, которые впечатлили Злату Огневич.

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