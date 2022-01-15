Власти Норвегии снимают часть ограничений: что нужно знать

Правила въезда для туристов остаются прежними

Власти Норвегии объявили, что ослабят некоторые из правил ограничений, начиная с 15 января 2022 года, пишет Schengenvisainfo.com.

Принимая во внимание, что меньше людей госпитализируют, несмотря на рост числа инфекций, а также высокие показатели вакцинации, норвежские власти считают, что можно начинать постепенно ослаблять меры.

"Сейчас мы находимся в новой фазе пандемии. Мы знаем, что "Омикрон" вызывает менее серьезную заболеваемость и что вероятность госпитализации снижается", — сказал премьер-министр Йонас Гар Стере.

Согласно новым правилам, детские сады и начальные школы больше не будут ограничивать количество детей в одном пространстве. Более того, дети и подростки теперь могут заниматься спортом на свежем воздухе без каких-либо ограничений.

Взрослые также могут заниматься спортом на открытом воздухе, как обычно, а также общаться с другими людьми.

Кроме того, стало известно, что в соответствии с новыми правилами взрослые смогут находиться в ресторанах и других питейных заведениях до 23:00, а правила карантина будут смягчены.

"В то же время мы смягчаем правила карантина и просим муниципалитеты уделять первоочередное внимание ресурсам, где распространение инфекции является наибольшим", — добавил Стере.

Это означает, что ответственные органы каждого муниципалитета смогут принять решение о новых правилах и при необходимости ужесточить действующие.

Какие правила въезда действуют для иностранных граждан

Правила въезда иностранных граждан и возвращающихся путешественников остаются прежними.

Все те, кто въезжает в Норвегию, должны зарегистрировать свой въезд в страну до поездки. Кроме того, все обязаны пройти тестирование по прибытии в Норвегию.

Помимо вышеупомянутых требований, Норвегия требует от тех, кто въезжает в страну, предъявить действительное свидетельство о вакцинации или справку о выздоровлении. Те, у кого нет ни одного из двух документов, также должны пройти тестирование перед отъездом из Норвегии.

Фото: Правила въезда для туристов остаются прежними (unsplash.com/samuel-han)

Напротив, путешественники и лица, возвращающиеся из районов, на которые распространяется обязательство по карантину, но не имеющие справок о прививках или выздоровлении, должны соблюдать самоизоляцию.

"Путешественники из красных, темно-красных стран и регионов, а также стран и регионов за пределами Европейской экономической зоны (EEA), Швейцарии и Соединенного Королевства, как правило, будут находиться на карантине в течение десяти дней со дня прибытия в Норвегию", — говорится в заявлении властей.

Однако период карантина может быть завершен досрочно, если на третий день самоизоляции будет предоставлен отрицательный результат теста.

Какие правила правилам въезда действуют для украинских туристов

Принимает граждан только с сертификатами о вакцинации в приложении "Дия". Украинцы, которые были полностью вакцинированы вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут въехать в Норвегию без каких-либо ограничений: тестов, карантина, заполнения въездной регистрационной анкеты.

С 7 октября 2021 года это препараты компаний BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а также Covishield (AstraZeneca, India) и CoronaVac (Sinovac).

Важно: Норвегия не признает бумажное свидетельство о вакцинации, выданное семейным врачом.

Обратите внимание: Правительство Норвегии приняло решение вернуть некоторые COVID-правила на фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Всех путешественников обяжут проходить тестирование. Согласно обновленным правилам, все путешественники, прибывающие в страну, обязаны в течение 24 часов пройти тестирование на выявление заболевания независимо от статуса вакцинации.

Напомним, ранее мы писали, что в Ирландии отменили тесты для вакцинированных туристов.