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Весеннее чудо среди зимы. В Одесском ботсаду зацвела калина: фото

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Понедельник 20 декабря 2021 19:21
Весеннее чудо среди зимы. В Одесском ботсаду зацвела калина: фото Фото: В Одессе зацвела калина (oldgarden.onu/facebook.com)
Автор: Евгения Тугушева

Бело-розовые цветы на кусте имеют приятный сладкий аромат

В Ботаническом саду им. Мечникова в Одессе среди зимы зацвела калина. Об этом сообщается на официальной странице учреждения Facebook.

Сообщается, что бело-розовые цветы на кусте появились именно в День святого Николая.

В этом году куст калины оказался зимнецветной разновидностью с приятным сладким ароматом, обычно цветущим в течение зимы в разные периоды в зависимости от погодных условий и состояния окружающей среды, в которой растет калина.

Весеннее чудо среди зимы. В Одесском ботсаду зацвела калина: фото

Весеннее чудо среди зимы. В Одесском ботсаду зацвела калина: фото

Весеннее чудо среди зимы. В Одесском ботсаду зацвела калина: фото

Фото: В Одессе зацвела калина (oldgarden.onu/facebook.com)

В сообщении сообщается, что обычно с наступлением холодов цветение прекращается и возобновляется после морозов.

Напомним, ранее мы писали, что в популярном городе Египта наблюдалось редкое погодное явление.

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