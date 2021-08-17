Велопрогулки, ремесла и крупнейшая винодельня мира: чем Молдова удивит путешественников

Прогулка на велосипеде на глубине 60 метров под землей в галереях знаменитой молдавской винодельни Милешти Мичь - лишь одно из туристических предложений, адресованное туристам из Украины, которые хотят открыть для себя самые большие винные подвалы в мире. В 2005 году винодельня Милешти Мичь вошла в Книгу рекордов Гиннеса с впечатляющей коллекцией из 1,5 миллионов бутылок вина. В настоящее время она насчитывает более 2 миллионов бутылок.

Таким образом, всего в 6 с половиной часах езды от Киева вы можете получить уникальный туристический опыт. Подземные галереи, которые насчитывают более 200 км туннелей, из которых 55 км используются для хранения вина, можно посетить на велосипеде, электропоезде или личном автомобиле.

В Республике Молдова около 30 винных заводов и виноделен: от малых производителей, выпускающих вино в ограниченных количествах, до крупных заводов, известных во всем мире. Здесь у посетителей есть возможность продегустировать вина и насладиться традиционными молдавскими блюдами, а некоторые винодельни предлагают проживание, отдых у бассейна и различные мероприятия (все энологические туристические достопримечательности Молдовы можно найти на сайте Beourguest в категории "Винодельни").

Ремесленные мастерские

В часе езды от Кишинева в селе Ходжинешты туристов ждет еще одна встреча с местными традициями, на этот раз в мастерской художника Василе Гончар, который познакомит посетителей с гончарным искусством.

"Наше основное предложение - это прогулка по цеху с посещением музея, демонстрацией технологического процесса от самого начала производства до готового изделия в магазине. Совсем недавно у нас появилась терраса, где туристы могут попробовать приготовить себе еду в глиняном горшочке или же просто заказать обед или ужин. У нас очень красивый район, мы находимся в центре молдавских Кодр. Туристы могут насладиться прекрасной природой этих мест и одновременно сделать что-то своими руками", - рассказала народный мастер Марта Гончар.

В Молдове 26 мест, где можно приобрести ремесленные изделия. Это мастерские, в которых обрабатывается стекло или глина, создаются украшения, традиционные молдавские блузы и жилеты и другие предметы одежды ручной работы. Туристы могут воочию увидеть, как с помощью молота чеканятся монеты, или плетение корзин из растительных волокон (все ремесленные туристические достопримечательности можно найти на сайте Beourguest в категории "Ремесла").

Уникальные приключения и впечатления

Уникальные пейзажи, приключения и всплеск адреналина ждут туристов на севере Молдовы, в селе Вэратик, где они могут совершить сплав на байдарках по водохранилищу Костешты-Стынка.

Посетители также могут совершить прогулку на лодке, велосипеде или пешком по ущелью Вэратик длиною в 1 километр, окруженному известняковыми толтрами высотой до 70 метров. На вершине рифа находятся натуральные и искусственные пещеры, некоторые из которых содержат следы деятельности человека более 10 000 лет назад.

В Молдове существуют более 50 направлений, предлагающих активный отдых и приключения. Туристы могут заняться верховой ездой, альпинизмом, прыгнуть с парашютом, полетать на параплане или принять участие в гонках на картинге (все туристические направления для активного отдыха можно найти на сайте Beourguest (в категории "Активный туризм").

Уникальные туристические предложения страны продвигаются в рамках информационной кампании "Moldova: a place to find yourself", запущенной в марте 2021 года Агентством по Инвестициям "Invest Moldova", целью которой является репозиционирование Республики Молдова в качестве привлекательного регионального и глобального туристического направления.

Список всех туристических достопримечательностей, которые предлагает Республика Молдова, можно найти на сайте Beourguest.