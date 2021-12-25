Массовый спрос и рост туризма. Украинцы установили новый рекорд по поездкам в Турцию

За год в курортной стране побывало около 2 миллионов наших туристов

За 2021 год в Турции побывали рекордные два миллиона украинских туристов. Об этом в комментарии "Общественному" сообщила председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

"Около 2 миллионов украинцев поехало в Турцию, в прошлом году — меньше миллиона, то есть это довольно существенный рост. Это, вероятно, вызвано тем, что большинство стран закрыты, как это было долгое время. Такие, как страны Европейского союза", — объяснила Марьяна Олеськив.

Глава ведомства также добавила, что спрогнозировать поездку в страны Европы украинцам довольно сложно из-за нестабильности, вызванной распространением нового штамма коронавирусной инфекции.

Какие правила въезда в Турцию действуют до конца 2021 года

Попасть в страну можно при наличии одного из указанных документов:

сертификат о вакцинации, сделанный не раньше, чем за 14 дней до приезда в страну;

документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних 6-ти месяцев;

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа;

или отрицательный результат экспресс-теста на антиген за 48 часов до въезда.

Фото: За 2021 год в Турции побывали рекордные два миллиона украинских туристов (unsplash.com/osman-köycü)

Новый тренд среди украинцев - зимовка в Турции

Эксперт по туризму Павел Головненко в комментарии РБК-Украина отмечает, что Турция – самая популярная по выбору туристов благодаря тому, что цены на проживание в мягком климате не дороже аренды жилья в Киеве, и легко полететь домой на несколько дней:

"У нас хит сезона - зимовка в Турции. При этом мы продаем два принципиально разных продукта:

Зимовка в апартаментах или недорогих отелях на "завтраках". Первый продукт мы задумывали как замену Таиланду. Для нас он низкодоходный, но нужен для ассортимента. Конечно, это не полноценная замена экзотике, потому что купаться в море нет возможности. Но удаленщикам он "зашел". Они выбирают проживание в Анталии или Алании. В Анталии развитая инфраструктура и много предложений проживания. В Алании с инфраструктурой чуть хуже, но с проживанием тоже все замечательно.

Пользуются интересом и более сложные варианты, например, Стамбул + Каппадокия + Анталия".

Второй вариант зимовки - на "все включено". Он дороже, его идея близка к идее летнего отдыха - бегство от быта. Этот продукт дороже, мы продаем более дорогие отели, и клиенты другие. Например, менеджеры больших компаний".

Турция очень удобна для зимовки, потому что легко на несколько дней прилететь в Украину, добавляет он.

Ранее в Ассоциации туристических агентств Турции заявили, что ожидают всплеска в туристической индустрии в 2022 году и ждут около 10 миллионов ранних бронирований.