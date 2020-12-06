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Важные изменения: можно ли планировать отпуск во время локдауна в Украине

Автор: Катерина Гончарова

Что будет с авиаперелетами во время жесткого карантина

В Украине активно обсуждают введения жестких карантинных ограничений в январе. Предполагается, что во время локдауна будут открыты гостиницы и горнолыжные курорты.

Транспорт также будет работать в обычном режиме. Но что будет с авиарейсами за границу? И, соответственно, с запланированными турами за рубеж?

"Об остановке международного транспорта речь не идет"

На днях министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что об остановке международного транспорта речи не идет: самолеты продолжат летать и во время локдауна в Украине, а туристы все же будут иметь возможность отдохнуть в тех странах, где планировали и куда нашим гражданам будет официально разрешен въезд.

Туристическая отрасль и все желающие полететь на отдых уже на протяжении долгого времени ждали этого заявления, говорит в комментарии РБК-Украина Анжелика Малахай, совладелица сети турагентств "Мер-Ка-Ба".

"В странах Европы, несмотря локдауны, правительства оставляют открытыми границы, и самолеты там летают. По опыту европейских стран, где пока сейчас все транспортное сообщение работает и рейсы выполняются, и даже добавляют полетную программу, так должно быть и в Украине", - говорит специалист.

Она говорит, что туристам можно планировать отдых в тех странах, которые сейчас принимают украинцев.

Что делать, если рейс все же отменили

Хотя в целом рейсы и продолжат курсировать, могут возникать и непредвиденные ситуации. Даже когда небо будет открыто, то некоторые единичные рейсы могут отменять из-за непредвиденных обстоятельств. Это происходит даже независимо от карантинных ограничений.

К тому же, авиакомпании и далее устраивают распродажи дешевых авиабилетов по ранным направлениям на 2021 год. Но стоит ли их покупать заранее в условиях возможного локдауна?

На этот вопрос РБК-Украина отвечает Сергей Река, младший юрист юридической компании "Investment Service Ukraine".

Фото: Что будет с турами за границу во время локдауна в Украине? (pixabay.com)

"Перед планированием путешествия в сегодняшних реалиях следует подумать о том, готовы ли вы потенциально к изменениям условий поездки. Шансы на полную компенсацию стоимости билетов без судебного вмешательства не являются стопроцентными. К тому же, процесс возмещения средств является долговременным и может занимать несколько месяцев", - обращает внимание эксперт.

В случае, если рейс подлежит отмене во время карантина, вместо него авиакомпании могут предлагать перенос дат.

"Если вы согласны на такой перенос, следует понимать, что в будущем, кроме даты и времени вылета, может измениться и цена билета, а также место вылета", - добавляет он.

Перед покупкой билета он советует придирчиво прочитать политику возврата/возмещения стоимости билетов от авиаперевозчика, которая обычно размещена на их сайтах. Каждая компания имеет свои условия и нюансы возмещения стоимости приобретенных билетов. Там подробно описана процедура возврата, отмечает юрист.

Фото: Скорее всего, туристы будут иметь возможность отдохнуть в тех странах, где планировали (pixabay.com)

"Если же все-таки ситуация сложилась так, что рейс отменен, перевозчик не намерен возвращать средства, а вы имеете твердое намерение относительно их возмещения, то для обращения в суд следует собирать доказательную базу", - обращает внимание Сергей Река.

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Какие документы собрать туристу

Какие документы могут служить доказательной базой для возмещения средств? По словам Сергея Реки, может подойти справка об отмене рейса, которую получают в аэропорту, письмо-обращение к авиаперевозчику о возврате средств.

"По состоянию на сегодня в Украине появилось несколько электронных сервисов, которые содержат шаблоны обращений к авиакомпаниям, созданные для помощи гражданам вернуть средства за рейс, отмененный из-за карантина", - заключает он.

Напомним, ранее сообщалось, почему в Украине выполняется мало рейсов, а многие самолеты облетают нашу страну стороной.

Также мы писали, что будет с ценами на авиаперевозки зимой 2020 года.

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