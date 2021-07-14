Варшава, Рига, Каунас: самые интересные локации Европы для путешествия после пандемии

Путешествия в ЕС с каждым месяцем становятся все доступнее. Если в прошлом году европейские страны были практически полностью закрыты для туристов из Украины, то сегодня границы для наших путешественников открывает все больше государств. Конечно, в июле пока можно ехать далеко не везде. Но все же выбор стран для путешествия постоянно расширяется.

Часто во время путешествий путешественникам хочется увидеть что-то интеллектуально-художественное. Особенно популярны среди туристов европейские музеи: до пандемии к ним выстраивались огромные очереди. Сейчас они снова понемногу открывают свои двери и ждут гостей.

Сегодня расскажем вам, куда и почему стоит поехать, как только ограничения на передвижение утратят силу.

Музей Микалоюса Чюрлениса. Каунас, Литва

Уже сейчас Литва разрешает въезд тем, кто полностью вакцинирован от COVID-19 (разрешенными вакцинами являются Janssen, Comirnaty BioNTech/Pfizer, Moderna, Vaxzevria AstraZeneca) и имеют соответствующий документ или сертификат медицинского учреждения, который это подтверждает.

Желаемый период посещения известного музея в Каунасе - сентябрь. День рождения художника и композитора - 22 сентября, и стоит ожидать, что там подготовят особую программу в честь праздника.

Что смотреть?

Что бывает, когда художник растет в семье музыкантов и сам им является? Его отец работал органистом, а сам Микалоюс составил первые симфонические поэмы в Литве, собрал собственную коллекцию народных песен, написал более 200 произведений для фортепиано.

В этом музыкальном контексте мне интересно увидеть оригиналы “музыкальных” произведений. Например, “Сонаты солнца”, “Сонаты весны”, “Сонаты моря”, “Сонаты звезд”. Даже на фото они - нечто большее, чем просто живопись.

Фото: Весенняя соната. Аллегро (uk.wikipedia.org)

Перелет "Киев-Вильнюс" - 12 евро на момент написания статьи.

Проезд "Вильнюс-Каунас" на автобусе - 7 евро. Время в дороге - полтора часа.

Входной билет - 5 евро.

Музей Имре Кальмана. Шиофок, Венгрия

Венгрия уже давно считается популярной среди украинских путешественников страной. К тому же, уже сейчас там разрешают въезд украинским туристам, которые прошли полную вакцинацию препаратом CoronaVac (его сегодня массово применяют в Украине).

Желаемый период посещения - октябрь. 24 октября отец и король оперетты празднует день рождения, а значит театры Венгрии должны показывать лучшие из его произведений.

Если вы услышали эту фамилию впервые, ищите в репертуаре киевской оперетты “Графиню Марицу”, “Фиалку Монмартра”, “Сильвы”, “Мистера Икс”. Они все просто замечательные.

Что смотреть?

Нырнуть в жизнь выдающегося венгра, прожить вместе с ним важнейшие карьерные мгновения, заглянуть в личные переживания, услышать звучание мемориального рояля.

Выйти из музея, ходить по городку, фотографироваться с памятниками любимому музыканту целой страны, удивляться их человечности и приземленности в наилучшем значении этого слова.

Фото: Местные очень любят озеро Балатон (wikipedia.org)

Перелет "Киев-Будапешт" - 40 евро.

Проезд "Будапешт-Шиофок" на автобусе - 7 евро. Время в дороге - полтора часа.

Входной билет - 2,5 евро.

Музей Адама Мицкевича. Варшава, Польша

Сейчас Польша ограничивает въезд украинцев с целью туризма во время пандемии. Однако там обещают отменять ограничения по мере уменьшения уровня заболеваемости COVID.

Желаемый период посещения музея - декабрь. Здесь двойная выгода - искатели интеллектуальных развлечений попадут на празднование дня рождения выдающегося поэта (24 декабря), а любители покупок и впечатлений — на уличные рождественские ярмарки и распродажи в торговых центрах.

Фото: Музей Адама Мицкевича в Варшаве (wikimedia.org)

Что смотреть?

Здесь у меня профессиональное любопытство - интересно, как поляки организовали работу музея главного писателя страны. В музее есть коллекция книг, личных вещей, писем, документов, подарков, картин. Львиная доля музейных предметов передана родственниками Мицкевича.

Хочу увидеть, как они распорядились культурным наследием, как организовали постоянную экспозицию, каким образом показали географию путешествий поэта. И, конечно, какие мероприятия готовят ко дню рождения.

Перелет "Киев-Варшава" - 22 евро.

Входной билет - 3 евро.

Музей Романа Суты и Александры Бельцовой. Рига, Латвия

Латвия пока только готовится к тому, чтобы открыть свои границы для украинских туристов. Надеемся, это произойдет уже вскоре. А тем временем предлагаем узнать об одной интересной локации, которую точно стоит посетить в столице страны, как только туризм официально разрешат. Это Музей Романа Суты и Александры Бельцовой.

Желаемый период посещения музея — март и апрель. Поскольку погода в даты рождения художников не способствует длительным прогулкам, можно смело составлять музейный маршрут, чтобы поскорее переходить из одного помещения в другое.

Что смотреть?

Работы ярких представителей латвийского модернизма. Хоть Роман с Александрой и были парой, они совсем разные. Так, Сута, кроме живописи, занимался оформлением книг, сценографией, киновизуалом, росписью фарфора. Он писал художественные статьи и учил студентов.

Бельцова же сосредоточилась на создании картин: живопись в стиле кубизма, конструктивные натюрморты, портреты на заказ.

Фото: Музей Романа Суты и Александры Бельцовой (wikimedia.org)

Перелет "Киев-Рига" - 40 евро.

Входной билет-2 евро.

Литературно-мемориальный музей-квартира Павла Тычины

Киев, метро Театральная или Льва Толстого

Период посещения - круглый год. Тем более, что для этого не нужно покупать никаких авиабилетов и проверять правила въезда.

Что смотреть?

Переместиться в советскую эпоху художников и интеллектуалов, а не дефицита сапог, познакомиться с человеком, которого мы знаем со страниц учебников, но и до сих пор остающимся неразгаданной личностью.

В другой реальности Павла Григорьевича могли бы назвать человеком, который сделал сам себя. Возможно, из него мог бы списать отечественный Драйзер главного героя своего романа "Финансист" Фрэнка Каупервуда.

Рождение в многодетной семье в Черниговской области, духовное образование - особенно ничего не способствовало тому, что сельский мальчик станет министром образования, депутатом и частью школьной программы по украинской литературе.

Фото: Музей-квартира Павла Тычины в Киеве facebook.com/PavloTychynaFlat)

Он дружил с Григорием веревкой, вел дискуссии с Николаем Бажаном, слушал утренние распевания Евгении Мирошниченко, гулял по старому Киеву и имел горячее сердце.

Входной билет - 20 грн.

Уверен, что маленькие европейские города дают лучшее представление о стране, людях, настроениях. Как только откроют границы, я и сам полечу смотреть желанные музеи и знакомиться с коллегами.

Напомним, ранее мы писали о "секретных" двориках Подола, которые обычно не показывают туристам.

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