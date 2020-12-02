"В декабре не откроется": когда разрешат туризм на Бали

Фото: Отдых на Бали (pixabay.com)

Остров в Индонезии ждет туристов не ранее 2021 года

Одно из самых популярных туристических мест в Азии – Бали – оставалось закрытым для иностранных туристов большую часть года из-за пандемии коронавируса в мире.

Слухи о том, что экзотический остров в Индонезии откроется для путешественников со всего мира 1 декабря, опровергли местные власти. Об этом сообщает The Times of India.

"1 декабря не планируется открывать (туры для иностранных туристов). Похоже, это произойдет в начале следующего года", - озвучил прогноз заместитель губернатора Бали Тьокорда Ока Арта Ардана Сукавати.

Подобная официальная информация появилась еще в сентябре, но это не помешало любителям Бали надеяться на отпуск в этом году.

Фото: Рисовые поля на Бали (pixabay.com)

Чем Бали привлекает туристов

Остров Бали давно считается местом "богемного" отдыха для состоятельных туристов из Европы, США и Австралии. Особенный "бум" туризма на экзотическом острове в Индийском океане начался после выхода на экраны фильма "Ешь, молись, люби".

В последние годы Бали стал местом зимовки "удаленщиков", любителей серфинга на огромных волнах и местом проведения йога-туров. Сам пляжный отдых на Бали интересен преимущественно в границах дорогих отелей – там очищено дно от водорослей и морских ежей, сервис и питание соответствует запросам состоятельных постяльцев, оборудованы видовые бассейны.

Фото: Пляжи на Бали (pixabay.com)

А вот некоторые общественные пляжи на курорте чистотой не отличаются. Кроме того, на Бали чувствуются отливы, и полноценно поплавать в спокойных волнах можно всего несколько часов в день.

Впрочем, сказочная тусовочная атмосфера острова в сочетании с красочными пейзажами каскадных рисовых полей, древних индуистских храмов в джунглях и мини-храмов в каждом дворе с ежедневными ритуалами ежегодно манит тысячи туристов.

В настоящее время Бали открыт только для внутренних туристов.

Фото: Домашние храмы на Бали (pixabay.com)

"Это недешевый отдых"

Разговоры об открытии Бали велись так же, как и об открытии Таиланда, говорит в комментарии РБК-Украина Елена Бойко, соучредитель туроператора Travel Professional Group.

"Эта информация оставалась на уровне разговоров – точно так же, как с Таиландом. Но регион не открывается, что и было прогнозировано. Открывать границы, когда во всем мире всплеск заболеваемости, а у них все на более-менее стабильном уровне держится, было бы бессмысленно", - объясняет ситуацию на южно-азиатских курортах эксперт.

Фото: Бали - место отдыха серферов (pixabay.com)

По ее словам, отдых на Бали традиционно востребован у наших туристов. Впрочем, чуть меньше, чем Таиланд: в эту страну туры были немного дешевле и удобнее благодаря прямым перелетам.

"На Бали – недешевый отдых: туда нет прямого перелета, туристы добирались рейсами нескольких авиакомпаний. Например, Катарскими авиалиниями, которые сейчас не летают, Emirates и Fly Dubay, или через Турцию", - говорит об особенностях туров специалист.

По ее информации, только перелет на Бали с одной стыковкой на одного человека в среднем обходился в 1200 долларов. Соответственно, тур на двоих стоил примерно 3500 долларов.

"Если перелет дорогостоящий, то жить в отеле 1*, как правило, люди не соглашались. Туристы, которые покупали подобные туры, ехали в приличные 4* и 5*. Те украинцы, которые раньше собирались на Бали, отправляются в этом сезоне в Доминикану, на Мальдивы", - рассказывает эксперт.

По словам Елены Бойко, сейчас украинцы не только хотят полететь на Бали – наши туристы хотят летать в принципе.

"Даже в Европу уже каждый третий хочет лететь, включая тех, кто не летал туда ни разу", - шутит руководитель туристической компании.

Фото: Отдых в отеле на Бали (pixabay.com)

Ранее эксперты туристического рынка озвучивали данные о том, что дальние направления – Бали, Таиланд и Гоа набирали не более 1% туристического потока из Украины в сравнении с 80% туристов, выбирающих отдых в Египте.

Впрочем, после карантина ситуация может кардинально измениться, и туристы отправятся открывать для себя новые экзотические страны.

Напомним, ранее мы писали, что в гостиницах курортной страны сложно найти места для туристов.

Также мы сообщали, что новогодние туры на Мальдивы продолжают снижаться в цене.