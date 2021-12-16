После ужесточения правил въезда в Польшу на границе образовались огромные пробки: фото, видео

С полуночи 15 декабря 2021 года в Польше вводят новые правила въезда в страну. Теперь туристам, помимо сертификата о вакцинации, требуется также свежий ПЦР-тест. Такое условие действует для граждан стран, не входящих в Евросоюз.

Карантин в Польше усиливают из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом и распространения нового штамма "Омикрон". Сколько времени будет действовать это ограничение, пока неизвестно.

Тем временем на пунктах пропуска из-за новых требований образовались огромные пробки, которая растянулась на несколько километров. В очереди на выезд из Украины стоят полторы сотни легковушек.

Новость об ужесточении правил въезда в Польшу многие узнали, уже приехав на границу, и начали быстро искать пункты тестирования. Мобильная лаборатория расположена в 20 километрах в городе Мостиска и туда еще нужно доехать, сообщает ТСН.ua.

"Завтра-послезавтра мы ожидаем прибытия мобильной лаборатории, которая будет располагаться перед нашим пунктом пропуска. Это нам облегчит работу, а люди уже будут знать, прибывать заранее и делать тестирование, и таким образом уже будут с тестом заезжать на территорию пункта пропуска", — рассказала заместитель руководителя отделения инспекторов пограничной службы "Шегини" Валентина Скред.

Результат тестов приходится ждать по 40 минут, поэтому и возникло скопление авто. Кроме этого тесты должны быть переведены на два языка — польский или английский.

Не зависимо от того ПЦР, или тест на антиген — он должен быть сделан не раньше, чем за 24 часа до путешествия. Негативные тесты должны иметь все путешественники — в том числе вакцинированные. Однако лица, которые не представят отрицательный результат теста на границе, будут отбывать обязательный двухнедельный карантин.

Новое требование не касается детей, посещающих сады на территории Польши или соседних государств, а также учащихся, обучающихся в местных школах и сопровождающих их опекунов.

Напомним, ранее мы писали, что Италия ужесточает правила въезда для украинцев.