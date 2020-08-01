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Уютный курорт на Азове: идеальное место для отдыха у моря

Суббота 01 августа 2020 14:15
Уютный курорт на Азове: идеальное место для отдыха у моря
Фото: Отдых на море (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Живописная коса между Азовским морем и заливом Сиваш

Ищете тихое спокойное место для отдыха на море? У нас есть для вас хороший вариант - тихий и уютный курорт у побережья Азовского моря, который понравится и детям, и взрослым.

На юге Украины, между Азовским морем и Розовыми озерами залива Сиваш, расположилась Арабатская стрелка - экологически чистое место, которое ежегодно притягивает тысячи отдыхающих.

Самая длинная песчаная коса в Европе

Это место представляет собой красивое природное образование - косу между Геническом в Херсонской области и поселком Камянское в Крыму.

Протяженность Арабатской стрелки составляет 100 километров, а ширина варьируется от 300 метров до 8 километров на разных ее участках. Это самая длинная песчаная коса в Европе. С восточной стороны она омывается Азовским морем, которое благодаря своей небольшой глубине очень быстро прогревается.

В отличие от курортов черноморского побережья, сезон здесь начинается уже в середине мая, когда температура воды повышается до 20 градусов тепла.

Уютный курорт на Азове: идеальное место для отдыха у моряФото: Арабатская стрелка – прекрасное место для семейного отдыха (khoda.gov.ua)

Арабатская стрелка условно состоит из трех частей - Стрелковое, Счастливцево и Геническая горка (Генгорка).

Чем ближе к материку, тем лучше на Арабатской стрелке развита инфраструктура. Здесь есть и базы отдыха, и рестораны, и кафе. Местные интересные места – это дельфинарий, страусиная ферма и Розовые озера - главное "чудо" Арабатской стрелки. Залив Сиваш находится по западную сторону косы, которую из-за высокого содержания соли в воде называют украинским "Мертвым морем".

Какова стоимость отдыха в этих местах летом?

Минимальная стоимость проживания на курортах Арабатской стрелки – 500-600 гривен в сутки в частном секторе или в номерах эконом-класса на базах отдыха.

Как правило, в эту цену не включена стоимость питания.

Уютный курорт на Азове: идеальное место для отдыха у моряФото: Сезон здесь начинается уже в середине мая, когда температура воды повышается до 20 градусов тепла (khersonmasternews.com.ua)

Размещение одного человека в номере класса "стандарт" обойдется от 1 тысячи гривен. Иногда здесь можно найти номера по цене в 1200 гривен на двоих.

За 3-5 тысяч гривен здесь можно арендовать просторный и комфортный номер с двумя комнатами, туалетом и собственной кухней, где можно готовить еду. Жилье стоит бронировать заранее, ведь в летний сезон туристов здесь довольно много.

Как добраться на отдых на Арабатскую стрелку?

Добраться на Арабатскую стрелку можно из Киева, Харькова, Днепра, Запорожья. Сюда можно доехать туристическим автобусом уже непосредственно на сами курорты и базы отдыха. Некоторые фирмы, которые занимаются пассажирскими перевозками на море, занимаются также и поселением туристов.

Уютный курорт на Азове: идеальное место для отдыха у моряФото: Арабатская стрелка (kirillovka.ks.ua)

Если вы хотите доехать сюда самостоятельно, можно воспользоваться регулярными рейсовыми автобусами из Киева, Днепра, Запорожья, Харькова до автовокзала в Геническе.

Далее можно доехать на такси или на маршрутке. Добраться на Арабатскую стрелку поездом можно до станций Геническ или Новоалексеевка, дальше придется ехать на автобусе или на такси.

Уютный курорт на Азове: идеальное место для отдыха у моряФото: Арабатская стрелка с высоты птичьего полета (kirillovka.ks.ua)

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