Успеть застать теплое море: сколько стоит отдых в Албании в самый комфортный сезон

В конце туристического сезона в Албании начались жесткие меры борьбы с пандемией. В связи с этим в стране изменились и правила въезда для туристов – с 6 сентября все путешественники должны будут предъявить сертификат о полной вакцинации, негативный тест (ПЦР или антиген) или справку о выздоровлении от COVID. Также в Албании вводится ночной комендантский час.

Страна в 2020 году входила в пятерку самых открытых для туризма стран мира на фоне пандемии. Для поездки в эту страну украинцам не нужно было делать даже тесты на COVID.

В сентябре 2021 года новые ограничения оказались вынужденными – за август количество инфицированных граждан выросло с десятков до более тысячи новых случаев в день.

Между тем, страна остается открытой для путешественников – застать теплое море и ласковое солнце в колоритной балканской стране можно до конца месяца. Сколь стоит отдых в начале сентября - в материале РБК-Украина.

Новые правила в Албании: что нужно для въезда

Уже с 1 сентября начинает действовать ночной комендантский час – с 23:00 до 06:00. Для поездок в это время необходимо будет получить разрешение через портал е-Albania. Не будут работать ночью также рестораны и кафе, но на службы доставки еды ограничение не распространяется.

Фото: Город Дуррес в Албании (unsplash.com/albert hyseni)

Для всех путешествующих старше 6 лет, даже транзитом, с 6 сентября вступают в силу требования предъявлять на выбор:

- сертификат вакцинации;

- негативный результат ПЦР-теста за 72 часа;

- негативный результат теста на антиген за 48 часов.

Также можно показать справку о выздоровлении в течении последних 6 месяцев.

Новые правила въезда уравняют Албанию с соседними Черногорией и Хорватией, где действуют аналогичные условия для туристов. При этом, по примеру этих стран, спрос (а значит, и цены в отелях) может стремительно пойти вниз.

Самые удачные пляжи для отдыха в сентябре

Албания была первой страной, куда этой весной отправился первый чартер с туристами из Украины. Это направление вошло в пятерку самых востребованных среди наших путешественников, которые летали за границу отдыхать, купив пакетные туры летом.

Фото: Отдых в Саранде (unsplash.com/elion jashari)

Осенью пляжи Албании остаются заманчивым вариантом провести отпуск на море всего в паре часов перелета. Температура воздуха днем обычно держится на отметке 28-30 градусов, а вода в море очень комфортная – 24-25 градусов.

Сентябрь и октябрь читатели Tripadvisor называют лучшим временем для посещения Албании – в бархатный уже нет жары и толп туристов, а погода очень приятная для купания, прогулок и экскурсий. Кроме того, цены на отдых традиционно снижаются к окончанию сезона.

Самые удачные пляжи страны для отдыха в сентябре, по версии сайта beach-weather.com: Джали рядом с Химарой, пляж Джипе (Гипе) в устье каньона, Дримадес (Дерми), Ксамиль и пляж Манго в Саранде. Все они отличаются также завораживающими видами вокруг и бирюзовым морем с белоснежным песком.

Сколько стоят туры в Албанию в сентябре

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтрак" у ведущих туристических компаний на даты с 5 сентября и выбрали самые низкие цены.

Например, на портале misto.travel самые дешевые варианты недельного отдыха в Албании можно найти от 209 евро (6646 гривен) с человека – в 2* отеле без питания в Дурресе с вылетом 6 сентября. А в 3* отеле с бассейном и питанием "завтраки" на этом же курорте тур обойдется от 8324 гривен с человека.

Фото: Море в Ксамиле (unsplash.com/polina rytova)

У туристической компании "Гамалия" самый доступный по цене вариант отдыха на популярном курорте Саранда – от 16084 гривен за двоих в 3* отеле без питания на двоих за 7 ночей с вылетом 6 сентября. На несколько сотен гривен больше можно найти аналогичное размещение во Влере, а за неделю в Ксамиле придется заплатить от 17,3 тыс. грн.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" неделя в 3* отеле во Влере или Дурресе стоит от 20 тыс. гривен на двоих, в 4* можно поселиться по такой же цене, только в Саранде цены стартуют с 22 тыс. гривен, а Ксамиль обойдется от 26,5 тыс. грн. Самый дешевый отдых в 5* отеле в Албании можно найти на курорте Дуррес – по цене от 26 тыс. грн.

Напомним, мы писали, сколько стоит отпуск на побережье Адриатики в Хорватии в сентябре.

Также мы рассказывали, что туристический бум на курортах Турции продолжится и осенью.