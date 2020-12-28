Уникальная локация: в Египте для туристов готовят новый масштабный объект

Фото: Достопримечательности Египта (pixabay.com)

В курортной стране надеются привлечь больше туристов на экскурсии

Отдых в Египте традиционно остается популярным среди украинских туристов и зимой. Кроме пляжей и курортов на Красном море, туристам в этой стране также предлагают и экскурсионный отдых.

В частности, в этом году в Египте открылось несколько новых туристических объектов, и готовится к открытию еще одна интересная локация. Об этом сообщает издание Egypt Today. Сейчас в стране продолжается работа над восстановлением уникального акведука Каирской цитадели или акведука Мамлюк. Работы планируют завершить в 2021 году.

Чем интересна эта локация

Акведук Каирской цитадели - одна из самых известных исторических стен Каира. Создание стены датируется эпохой султаната Айюбидов - средневековой мусульманской династии ближневосточных правителей.

Арки были возведены султаном ан-Насиром Салах ад-Дином Юсефом ибн Айюбом, который правил в 1169 -1193 годах нашей эры. Затем султан ан-Насир Мухаммад бин Калавун полностью обновил акведук.

Вместе со стеной создали также искусственный канал для воды, которую использовали для полива и орошения культур вокруг территории крепости. Акведук Цитадели простирается на 2800 метров в длину от устья залива до района Баб Аль-Карафа.

Фото: Акведук Каирской цитадели до реставрации (wikipedia.org)

В Министерстве туризма и древностей подготовили план реставрации стены. Среди прочего, он включает перенос в другое место мастерских и фабрик, которые находятся рядом с акведуком и финансовую компенсацию тем, чье жилье или мастерскую перенесут.

Проект является частью комплексного восстановления Каира как исторического города. В ведомстве надеются, что это поможет привлечь новых туристов для экскурсий в регионе и "станет дополнением к карте археологических и туристических достопримечательностей Египта".

Кроме того, планы также включают создание новых транспортных маршрутов с акцентом на пешие прогулки вместо использования автомобилей. Также в исторической зоне города запланировано открытие новых культурных центров, ресторанов и музеев.

Куда поехать на экскурсии в Египте сегодня

В Египте - множество исторических локаций, которые можно посетить во время отдыха. Например, если вы приехали в отпуск в один из отелей на Красном море, то экскурсии можно заказать непосредственно на месте.

Вторая опция - заблаговременно поговорить с туроператором о том, какие экскурсии посетить, и какие места находятся неподалеку от вашей гостиницы.

Луксор и Долина царей: "археологическая столица". Исторический город Луксор состоит из двух частей - так называемых "живой" и "мертвой". В "живом" проживают местные жители.

Фото: Египетский храм (pixabay.com)

Здесь туристы могут посмотреть три самые знаменитые гробницы древнеегипетских царей - усыпальницы Тутанхамона, гробницу Аменхотепа и захоронение Рамзеса.

Библейские места - гора Синай. В курортной стране также расположена одна из библейских святынь - гора Моисея (Синай). Согласно преданиям, именно в этом месте Господь передал Моисею скрижали с 10 заповедями.

Сегодня эта локация - известное место паломничества. Чтобы подняться на гору, нужно преодолеть 3750 ступеней, которые в скалах вырубили монахи. Впрочем, здесь есть и еще один, более простой маршрут.

Фото: В Египте - множество локаций для экскурсионных поездок (pixabay.com)

Египетский музей в Каире. Это один из самых известных музеев не только Каира, но и всей страны. Музейные собрания насчитывают более 160 тысяч уникальных экспонатов разных периодов истории страны. К примеру, здесь есть огромные статуи Аменофиса и его жены, сокровищница Тутанхамона с саркофагом из золота, 11 мумий фараонов и их саркофаги.

Конечно, это далеко не полный список мест, которые можно посетить в Египте во время экскурсий. Ведь есть еще пирамиды, археологические музеи, и так далее. Все это можно посетить, заблаговременно уточнив информацию об экскурсиях у туроператора.

Напомним, ранее мы писали, когда дешевле всего ехать на отдых в Египет зимой.

Также ранее сообщалось, что в Египте ввели ограничения для туристов на новогодние праздники.