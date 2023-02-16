В умовах санкцій. У яких країнах ЄС росіянам продовжують легко видавати візи

Після вторгнення Росії в Україну кілька країн Шенгенської зони призупинили видачу віз громадянам РФ, інші держави ускладнили процедуру їх отримання.

При цьому кілька країн продовжують видавати росіянам шенгенські візи із територіальною дією всіх 27 держав, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Російським туристам заборонений в'їзд до Латвії, Литви, Польщі, Фінляндії, Чехії та Естонії. Не видають шенгенських віз росіянам також Нідерланди, Бельгія, Данія та Словаччина.

Німеччина та Мальта висувають вимогу іноземної страховки з оплатою карткою закордонного банку. Дуже складно отримати туристичну візу до Норвегії та Швеції, туристи часто отримують відмови після тривалого розгляду заяв.

Фото: Росіяни продовжують отримувати візи до Європи (gettyimages.com)

Однак є кілька країн, де російським туристам видають шенгенські візи – а це відкриває доступ до інших країн ЄС. Наприклад, завдяки лояльній візовій політиці росіянам можна легко та швидко отримати шенгенську візу для туристичної поїздки до Угорщини. Це одна із найпопулярніших європейських країн серед росіян навіть в умовах санкцій.

Проблем із отриманням віз до Греції росіяни також не мають – відмови бувають рідко. Отримати візу до Італії у Москві простіше, ніж до деяких інших країн, наприклад, до Франції. Середній час оформлення італійської шенгенської візи у Росії становить приблизно 20 робочих днів.

Швейцарія та Словенія видають візи громадянам РФ протягом місяця, Хорватія, Австрія та Португалія – трохи швидше.

Нагадаємо, ми писали, що від іноземного турпотоку до Росії 2022 року залишилося 4%.