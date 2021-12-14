Из Украины отменяют чартеры в популярную страну на Красном море: названа причина

Иордания ужесточила правила въезда: туристам теперь нужно сдавать два ПЦР-теста

Иордания усилила правила въезда: начиная с 12 декабря, все прибывающие в страну путешественники должны сдать обязательный ПЦР-тест в дополнение к действующему требованию сдачи теста перед прилетом.

Тест должны сдавать и те, кто вакцинирован.

Стоимость второго ПЦР-теста — 28 иорданских динаров (около 40 долларов США). Для детей до 5 лет прохождение теста не требуется.

Чартерный рейс по маршруту Киев-Акаба, анонсированный “Феерией” в ноябре, отменен, пишет Mastertura.com.ua.

Директор компании Игорь Захаренко назвал причины отмены чартерной программы. Одна из причин — изменения правил пребывания в Иордании.

В частности, туристам необходимо сдать два теста (перед прилётом и по прибытии в страну), которая распространяется и на вакцинированных туристов. А также требование иметь при себе полис медицинской страховки, который покрывает лечение от COVID-19.

Кроме этого, стоимость тура возросла в цене на 100 долларов с человека. Минимальная стоимость турпакета, судя по системе онлайн-бронирования туроператора, на сегодняшний день тоже не из дешевых и начинается от 32467 гривен на двоих на семь ночей.

Фото: Амман, Иордания (unsplash.com/whois-denilo)

“У нас в основном продавались экскурсионные туры, а в этом случае нет большой разницы, летишь через Акабу или через Амман. Поэтому те, кто не откажется от поездки, полетит через Амман”, -- отметил Игорь Захаренко.

Туристов отказавшиеся от туров на сегодня немного. Всем забронировавшим отдых в Иордании, будет предложен перелет в Амман регулярными рейсами Um Air.

Напомним, ми писали ранее про чартерные рейсы в Иорданию, анонсированные туристической компанией "Феерия" с 23 декабря 2021 года.