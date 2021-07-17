Украинские "Гавайи" и "Мальдивы": где искать самые красивые пляжи страны для отдыха летом

Отпуск в Украине на море или озерах можно провести незабываемо и ярко, если выбрать красивую и необычную локацию. Среди множества пляжей на море или озерах туристам предлагают на любой вкус – от шумных локаций с разнообразными развлечениями до малолюдных живописных мест.

Куда отправиться на отдых в Украине во второй половине лета, чтобы набраться впечатлений и сил – в материале РБК-Украина.

Самые красивые "дикие пляжи"

Для многих туристов во время отдыха в Украине важна не так инфраструктура, как малолюдность и нетронутая природа. Поэтому некоторые отправляются в заповедные красивые локации, чтобы пожить в палатках.

Джарылгач: самый большой остров

Наиболее известный остров, который называют "украинскими Мальдивами" – Джарылгач возле Скадовска в Херсонской области. Его длина 42 км, а площадь – 62 кв. километра, что делает его еще и самым большим. Особенности острова – белоснежные пляжи и море бирюзового цвета.

Жилой застройки на острове нет - это территория национального парка с большим количеством редкой флоры и фауны. На острове ходят табунами почти ручные олени, кабаны, а близко к пляжу плавают дельфины.

Фото: Остров Джарылгач (kirillovka.ks.ua)

Купаться можно в море со стороны Скадовска – там мелкий теплый пляж со спокойной водой для отдыха с детьми. Со стороны маяка – более глубокое море с белоснежным дном и лазурной водой. Там же можно отдыхать на шезлонгах под навесами.

На остров можно добраться катером или экскурсионным кораблем. А остановиться в одном из двух кемпинговых городков со всеми туристическими принадлежностями, арендовать палатки на месте и даже маленькие шале. Для отдыхающих обустроены туалет, душ, кухня. На острове есть кафе, в которых можно полноценно питаться без самостоятельной готовки.

Зрелищное место для уединенного отдыха

Кинбурнская коса находится между Черным морем и Днепро-Бугским лиманом в Николаевской области на границе с Херсонской. Для любителей "дикого" отдыха эта локация – must visit.

На полуострове достаточно пустынно, чтобы отвлечься от городской суматохи. Это место летом довольно популярно у ценителей подобного отдыха на природе.

На косе находятся три поселка: Покровка, Васильевка, Покровские Хутора, в которых можно снять жилье и воспользоваться благами цивилизации. А кемперы обычно разбивают палатки на пляже в границах населенного пункта.

Фото: "Дикий" отдых на Кинбурнской косе (mk-oblrada.gov.ua)

Отдых на Кинбурнской косе – это белоснежная линия песчаного пляжа с ракушками, чистое море, степная растительность, лес и озера, шум ветра. Можно увидеть пеликанов, журавлей и зайцев.

На полуострове насчитывается 400 озер, но есть и болота, в которые могут угодить неопытные туристы. Зрелищное место – стык Днепро-Бугского лимана и Черного моря, где встречаются потоки воды. В этом месте запрещено купаться из-за сильного течения.

Санжейка – красиво, но опасно

Малоизвестный, но колоритный курорт на берегу Черного моря находится всего в 35 км от Одессы. В Санжейку едут любители дикого отдыха в условиях оторванности от остального мира.

Живописный песчаный пляж имеет свою "фишку" – нависающий глиняный обрыв, который в некоторых местах достигает 16 м. Хотя сам пляж – из мелкого золотистого песка с мелкими ракушками, заход в море пологий. Во время купания из моря открывается завораживающий вид на берег. Некоторые туристы и эту локацию сравнили с зарубежной, назвав ее "украинским Баунти".

Фото: Пляж в Санжейке (lazurhills.com)

Это живописное место привлекает внимание прежде всего тех туристов, которые ищут спокойного отдыха на почти безлюдных пляжах. Но чем дальше от центра поселка, тем большим рискам подвергают себя "дикари". Во время шторма на узком пляже под обрывом в дальней части курорта находиться опасно для жизни. Также нередки случаи обвалов и оползней глины на удаленных участках.

Самые красивые курортные пляжи

Длинные пляжи, по которым можно бесконечно гулять у кромки воды – на косах – полуостровах в море. Именно на таких участках суши можно найти безлюдные места с красивой природой и меняющимися в зависимости от глубины дна волнами. Самые яркие и романтические пляжи – на Арабаской Стрелке, Бердянской косе и Будакской косе (Затока, Каролино-Бугаз).

Арабатская Стрелка: белоснежные пляжи и соленые озера

На косе - 115 киломтеров непрерывного песчаного берега, из которых туристам доступны около 40 километров. Начинается пляжная зона на материке со стороны Геническа в Херсонской области и тянется вдоль поселков Геническая Горка, Счастливцево и Стрелковое.

Чем дальше на юг, тем более глубокий заход в море с пляжа. Поэтому самые популярные курортные локации находятся у основания косы – в Генгорке, а самый уединенный и тихий отдых можно найти на малолюдных участках у воды в поселке Стрелковое.

Фото: Безлюдный пляж на Арабатской Стрелке (wikipedia.org)

Пляж на Арабатской Стрелке – чистый, с небольшими вкраплениями ракушек. Водоросли – редкое явление, медузы тоже бывают нечасто. Песчаный берег перемежается отмелями, на которых иногда образовываются огромные штормовые волны. А во время отливов по них можно гулять, как по островам, чувствуя себя на тропическом курорте.

Преимущество пляжей Арабатской Стрелки – всегда легкий ветер с моря и прозрачная чистая вода. Также – соленое озеро и грязи в глубине полуострова.

Бердянская коса – самая красивая

По длине пляжной линии коса, уходящая в Азовское море со стороны Бердянска в Запорожской области, уступает предыдущей. Здесь всего 18 километров непрерывного песчаного пляжа.

"Плотность" туристов на Бердянской косе аналогичная. На Ближней косе, которая ближе всего к Бердянску с отличной инфраструктурой, отдыхающих больше, чем на Дальней косе (есть еще Средняя коса). Ежегодно тысячи туристов приезжают на яркое морское побережье, чтобы отдохнуть в пансионатах, на базах отдыха или в частных домовладениях.

Фото: Отдых на Бердянской косе (kirillovka.ks.ua)

Пляжи на косе – из мягкого золотистого песка, заход в море пологий. Вода – прозрачная, лазурного цвета. Эта локация считается одной из самых красивых на Азовском море.

На косе находится ландшафтный заказник – туристы могут полюбоваться редкой природой, побродить в зарослях камышей, диких олив и степных трав, побыть наедине с морем и ветром.

Самый известный пляж на Черном море

Курортная Затока – на Будакской косе в Одесской области – в свое время претендовала превратиться в "Мальдивы" на Черном море. Длина пляжей немалая – до 17 км, а ширина 50-100 м. При этом берег – из мягкого золотистого песка, а вода – чистейшая и прозрачная даже на глубине благодаря открытому морю. Участки берега в Затоке заняты частными пляжами, но гулять у кромки воды навстречу рассвету или в сторону заката это никак не мешает.

Фото: Вид на Затоку сверху (wikipedia.org)

Один из пляжей Затоки получил Голубой флаг – чистота и комфортное для плаванья море привлекают на курорт огромное множество туристов. Кроме того, в Затоке легко можно найти полупустынные участки пляжной линии для тихого отдыха. На курорте есть отели с бассейнами, аквапарк, пансионаты и огромный выбор частного жилья. Цены – одни из самых высоких на Черном море. Впрочем, многие туристы остаются довольны.

Самые красивые озерные пляжи

Не морем единым живут украинские отдыхающие – на просторах страны есть множество красивых чистых водоемов для купания и релакса. Впрочем, некоторые из них отличаются особой живописностью пляжей и лечебными свойствами воды.

Огромное озеро с метровыми волнами

Свитязь из комплекса Шацких озер - самое глубоководное озеро Украины. Поэтому некоторые туристы называют его "украинский Байкал". В некоторых местах до дна в этом водоеме – 58 метров. Это в четыре раза глубже, чем Азовское море. При этом площадь озера тоже огромна – около 40 тысяч квадратных метров.

При этом у знаменитого озера песчаное дно и невероятная прозрачность воды. Водоем питается исключительно из подземных родников, в него не впадает ни одна река – поэтому вода остается идеально чистой. Вода в озере – "молодильная": в ее составе есть глицерин и серебро, которые благотворно влияют на кожу и обладают лечебным эффектом. Также по вкусу напоминает колодезную воду.

Фото: Вид на озеро Свитязь сверху (svityaz.org.ua)

Живописное место в окружении леса и песчаных холмов часто выбирают семьи с детьми. Летом вода прогревается до температуры "парного молока". Если у поверхности температура воды 20-30 градусов, то на большой глубине – около 9. В ветреную погоду на мелководье образуются волны высотой около метра.

Заход в озеро пологий, вокруг обустроено немало пляжей, баз отдыха, летних лагерей и санаториев. Сколько людей отдыхают на уникальном озере в данный момент, можно посмотреть по веб-камерам курортной локации.

Винницкие "Гавайи"

В Винницкой области (Калиновский район) есть уникальная локация для пляжного отдыха, где вода – небесного-голубого оттенка, а берега прячутся в тени хвойных и лиственных деревьев. Это место – Черепашинский карьер, который отдыхающие из-за цвета воды нередко сравнивают с Гаваями.

Когда-то в этой заболоченной местности водилось много черепах – от них и пошло название. Сам уникальный водоем образовался на месте затопленного гранитного карьера, который закрыли в 90-х годах.

Фото: Черепашинский карьер на Виннитчине (facebook.com/drive.ravluk)

Глубина "озера" немалая – до 100 метров. Вода в карьере очень чистая, прозрачная. Дно – каменное, неровное. При этом локация очень популярна в сезон – на выходных на пляжах бывает яблоку негде упасть, для отдыхающих есть минимальная инфраструктура – кафе, катамараны, беседки.

Романтические "черниговские Мальдивы"

Так называют Голубые озера на Черниговщине. Это рукотворные водоемы возле села Олешня. Раньше в этой местности находились карьеры по добыче кварцевого песка, потом их затопили. Остатки минералов на дне придают уникальный лазурный цвет воде. Озеро в окружении пышного соснового леса чем-то напоминает цвет воды на Мальдивских островах в Индийском океане.

Фото: Голубые озера на Черниговщине (instagram.com/blue_lakes_paradise)

Самое большое озеро образовалось в форме сердца и это добавляет романтичности локации. Вокруг озер – живописные сосновые леса, которые превращают пляжи в климатический курорт. Целебный воздух хвойного леса считается особенно полезным в оздоровлении сердца.

Отдохнуть на Голубых озерах можно как в единении с природой – в палатках, так и в удобных домиках. На территории хватает обустроенных песчаных пляжей.

Напомним, мы писали, сколько стоит жилье в Скадовске летом.

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