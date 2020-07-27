Украинская "Сахара": легендарный заповедник на юге страны изумляет разнообразием природы

Фото: Аскания-Нова (igotoworld.com)

В Гостуризме показали мотивирующий ролик об Аскании-Новой

Госагентство по развитию туризма запустило в соцсетях акцию #МандруйУкраїною , к которой присоединилось много украинских звезд. Под этим хешгетом в Facebook и Instagram уже более 43 000 постов. Люди и дальше делятся фотографиями своих любимых туристических локаций.

Цель акции - вдохновить людей путешествовать и познавать родную страну.

"Сейчас мы выдаем серию мотивирующих промороликов из разных уголков нашей очень красивой своим многообразием страны. Мы привлекли амбассадоров #МандруйУкраїною, чтобы показать вам уникальные места и рассказать о тонкостях отдыха в Украине", - сообщают в пресс-службе Гостуризма.

Первые съемки в рамках проекта прошли на Херсонщине в Аскании-Новой. Участие в съемках принял популярный шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко и известная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова.

Больше смотрите в видео:

Видео: Аскания-Нова на Херсонщине (Youtube-канал "Мандруй Україною")

Чем интересен заповедник Аскания-Нова?

Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области был основан немецким помещиком Фридрихом Фальц-Фейном еще в конце 19 века. Немецкий помещик решил выделить участок пастбищных угодий и создал на нем заповедную территорию. Ее довольно быстро заселили уникальными животными и птицами.

Слухи об этом грандиозном зоопарке в естественных условиях постепенно распространились по всей Европе.

Здесь были олени, страусы, антилопы и даже кенгуру. Сейчас заповедник Аскания-Нова носит имя в честь своего основателя.

Фото: Аскания-Нова удивляет туристов многообразием видов животных, которые здесь живут (mywaytrip.com.ua)

С того времени территория заповедника значительно расширилась. Сейчас она занимает площадь более 33,3 тысячи гектаров. В состав заповедника входят зоопарк, сама степь и живописный дендрологический парк.

Это просто идеальные место для тех, кто любит природу. Здесь она удивляет туристов яркими красками и богатым растительным и животным миром. Интересно, что сюда можно ехать не только летом. Ведь весной здесь цветут тюльпаны, гиацинты, ромашки и другие цветы. Здесь также цветет австрийский лен, и в этот период здесь можно сделать прекрасные фото для соцсетей.

Фото: Дендропарк в заповеднике (mywaytrip.com.ua)

В дендропарке, в состав которого входит ботанический парк и еще несколько красивых природных зон, можно заказать экскурсию от местных гидов и пройтись по туристическим тропинкам и тенистым аллеям под кронами старых деревьев. Здесь также есть водоем, где живут лебеди.

Фото: Биосферный заповедник был основан немецким помещиком Фридрихом Фальц-Фейном еще в конце 19 века (mywaytrip.com.ua)

В условиях степи здесь обитает множество видов животных. В том числе - тех, которые занесены в Красную книгу Украины.

Аскания-Нова - это постоянное место обитания диких копытных животных - бизонов, сайгаков, европейских ланей, лошадей Пржевальского, куланов, благородных оленей, муфлонов и двугорбых верблюдов. Конечно, здесь есть и уже известные всем зебры. Среди птиц - страусы, журавли, орлы, яркие попугаи, черные гуси, фазаны.

Как доехать до заповедника?

Поселок Аскания-Нова находится в Чаплинском районе Херсонской области в 75 километрах по автодороге в направлении к Новой Каховке.

Сюда можно добраться автобусом из Херсона. Они курсируют ежедневно. Расписание рейсов надо проверять на автостанции.

Фото: Степная природа заповедника (facebook.com/finaukraina)

Следует помнить, что прямого железнодорожного сообщения между заповедником и городами нет. Из ближайших железнодорожных станций – Новая Каховка, Новоалексеевка, Армянск, Каланчак.

Еще один способ добраться до заповедника – заказать тур у какой-то из туристических компаний. Например, стоимость четырехдневного тура из Киева в одной из компаний составляет 2350 гривен. За четыре дня туристам предлагают побывать в Аскании-Новой, Григорьевке и на острове Джарылгач.

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