Холодноярские тропы. В Украине создадут заповедник и новые туристические маршруты

В следующем году начнут создание историко-мемориального заповедника "Черный Ворон" в Кировоградской области. Заповедник будет располагаться посреди леса на территории Разумовского сельсовета Александровского района. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал сельский глава Александр Безпечный.

По его словам, цель создания комплекса - развивать экскурсионный туризм и почтить память героев Холодного Яра – отряда атамана Черного Ворона в урочище "Черный Ворон" возле села Разумовка.

"Там уже есть определенные объекты, которые едут посмотреть туристы. В частности, памятник Юрию Горлису-Горскому, написавшему книгу "Холодный Яр". Это место захоронения казаков Черного Ворона: там погиб сам атаман и около 300 его собратьев. Уже выделена земля под мемориальный комплекс, а работы начнутся в следующем году", — сообщил он.

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Проект предусматривает строительство смотровой площадки, развитие туристической инфраструктуры, в том числе сельского зеленого туризма. По словам Александра Безопасного, маршрут уже сейчас посещают туристы.

Фото: Крестовоздвиженская церковь и усыпальница (uk.wikipedia.org/Павел Мокрицкий)

"Такую поездку хорошо планировать, если ехать из Кропивницкого. Первая локация - ферма и сыроварня, дальше дорога ведет к селам Разумовка и Бовтышка.

В Разумовке находится Свято-Воздвиженская церковь, под ней расположена усыпальница семьи Раевских. Там похоронен герой российско-французской войны 1812 года Николай Николаевич Раевский и его семья. Их имение было в селе Бовтышка, а соседнее село он облюбовал, построив там церковь. После этого под церковью уже создали семейную усыпальницу", — рассказывает Александр Безпечный.

Фото: Усыпальница семьи Раевских в селе Разумовка (Роман Маленков/Україна Інкогніта)

По его словам, на маршруте туристы могут зайти в музей села, посмотреть усыпальницу Раевских - экскурсию там проводит священник. Далее идут гулять в лес, где и будет создан заповедник.

На территории комплекса хотят соорудить мемориальные композиции "Всадник", "Кресты" и "Черный ворон", построить деревянную часовню, создать "Землянку", обустроить места отдыха, локацию "повстанческий лагерь", площадку для туристических палаток, зону военно-патриотического воспитания и тому подобное.

Впрочем, туристы по схожему маршруту уже ездят. Один из вариантов путешествия описал на своей странице в Facebook кандидат исторических наук, краевед, экскурсовод член топонимической комиссии городского совета Кропивницкого Юрий Митрофаненко.

"Кропивничане и гости нашего города! Что нужно сделать, чтобы последний день по летнему времени и почти летний по погоде "глупо не прошел"? Путешествовать по маршруту: "Холодноярские тропы Чернолесья": Кропивницкий - Лесная Коза - Разумовка-Урочище Черный Ворон. Дорогу найти легко. Везде есть указатели", - советует он.

Фото: Путешествие по маршруту "Холодноярские тропы Чернолесья" (Александр Морощук)

Чем интересна усыпальница Раевских в селе Разумовка

Свято-Крестовоздвиженская церковь и усыпальница Раевских в селе Разумовка внесена в реестр памятников градостроительства и архитектуры национального культурного достояния Украины.

Есть свидетельства о том, что в 18 веке изначально была сооружена деревянная церковь в честь Иоанна Богослова. Эта церковь еще стояла в 1860-х годах.

Фото: Здесь ранее был создан историко-мемориальный заповедник семьи Раевских (Роман Маленков/Україна Інкогніта)

В 1833 году на месте захоронения, в одном из самых красивых мест, которые напоминали герою русско-французской войны 1812 года Николаю Раевскому места бывших боев, заложили новую церковь. Ее сооружение закончили в 1855 году.

В усыпальнице Раевских похоронены генерал от кавалерии, герой русско-французской войны 1812 года Николай Раевский и его внук — полковник Николай Раевский. В первоначальном состоянии усыпальница была спроектирована как пирамида. В два ряда стояло двенадцать чугунных колоннад, часть которых можно осмотреть сейчас. Другие остались замурованными в стены во время строительства церкви и ее расширения.

О посещении села Разумовка ранее уже рассказывал известный украинский путешественник Роман Маленков на сайте "Украина Инкогнита".

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