ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине планируют запустить "Карпатский экспресс" в Румынию: детали

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 10:21
В Украине планируют запустить "Карпатский экспресс" в Румынию: детали Фото: В Закарпатье планируют запустить "Карпатский экспресс" в Румынию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Маршрут поезда будет пролегать через Ужгород, Рахов и румынский город Сигит

В Закарпатье планируют запустить "Карпатский экспресс" в Румынию. Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита на странице Facebook.

По его словам, маршрут поезда будет пролегать через румынский город Сигит, Ужгород и Рахов.

"Мы же в 2022 году начинаем работу по комплексному подходу и стратегическим проектам, которые могут эффективно влиять на целый сектор экономики области.

Считаем, что восстановление трансграничной пассажирской перевозки по маршруту, проходящей через город Сигет в Румынии, — Ужгород-Рахив, который у нас с давних времен называют "Карпатский экспресс", может быть именно таким стратегическим проектом", — говорится в сообщении.

В рабочем порядке эти вопросы предварительно обсудили с Консулом Румынии в Солотвино Грацианом-Флорином Пырву во время встречи в Ужгороде.

В феврале 2022 года в областном центре и Бая-Маре в Румынии, глава Закарпатской ОГА

Виктор Никита обсудит запуск нового экспресса с "Укрзализныцей" и с румынскими партнерами.

На этой встрече Закарпатская ОГА будет предлагать расширить проект в Ивано-Франковскую область, а также включить "Карпатский экспресс" в программу "Большое строительство".

Закарпатская ОГА со своей стороны готовит пакет конкретных предложений и дорожную карту возобновления курсирования "Карпатского экспресса", среди которых:

  • восстановление железнодорожной и пограничной инфраструктуры по маршруту курсирования поезда;
  • инициирование вопроса перед высшими органами власти по включению проекта "Карпатский экспресс" в программу Президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".

Напомним, ранее мы писали, что в Украине возрождают интерес к узкоколейным железным дорогам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Румыния Карпаты Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Ольга Орехова
Порты, море и колорит северной Европы. Почему Гданьск не похож на другие города Польши
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Александра Панамарчук
В Будапешт на выходные. С чего начать знакомство с городом во время зимнего путешествия
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Ирина Савина
Прогулки у моря как альтернатива Карпатам. За каким отдыхом едут в Одессу зимой
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Сергей Панченко
Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты
Сергей Панченко
доктор биологических наук, доцент
Все мнения