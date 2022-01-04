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Украина вошла в топ 5 стран Европы по темпам восстановления авиатрафика

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Вторник 04 января 2022 18:35
Украина вошла в топ 5 стран Европы по темпам восстановления авиатрафика Фото: ТОП-5 стран по возобновлению авиатрафика 2021 (unsplash.com/keith-chan)
Автор: Евгения Тугушева

Авиационная отрасль медленнее восстанавливается в Великобритании, Финляндии и Ирландии.

Украина вошла в ТОП-5 стран по восстановлению авиатрафика, сообщил Евроконтроль, который объединяет провайдеров аэронавигации, пишет Аvianews.com со сcылкой на Eurocontrol.int.

Такие данные опубликовали в отчете Евроконтроля на основе анализа 2021 года.

Среди стран, которые входят в Евроконтроль, отметили наибольшее восстановление трафика в 2021 году, по сравнению с 2019 годом:

  • Албания (-8%);
  • Босния и Герцеговина (-20%);
  • Армения (-22%);
  • Украина (-26%);
  • Греция (-27%).

Медленнее всего авиационная отрасль восстанавливается в Великобритании, Финляндии и Ирландии. В этих странах число перелетов в 2021 году было меньше на 62% по сравнению с 2019 годом.

Напомним, ранее мы писали, про полеты по новым правилам и авиабезвиз. Какими были ключевые события украинского "неба" в 2021 году.

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