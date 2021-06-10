На уикенд в Ниццу и Париж: когда украинцы смогут планировать отпуск во Франции

Столица мирового туризма – Франция – открылась для иностранных путешественников из большинства стран. Новые правила въезда начали действовать в начале лета.

"С 9 июня туристические потоки между Францией и зарубежными странами будут вновь открыты в зависимости от санитарной ситуации в третьих странах и вакцинации путешественников", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Смогут ли украинские туристы полететь на уикенд в Париж или позагорать этим летом на Лазурном берегу – в материале.

Как Франция открывается для туризма: требования к путешественникам

Правительство Франции разделило страны мира на три зоны - "зеленую", "оранжевую" и "красную", которые определяют условия въезда иностранцев из этих государств. Европейских посетителей и людей из нескольких стран с низким уровнем риска встречают с распростертыми объятиями, даже если они не вакцинированы, говорится в материале france24.com.

Эти так называемые "зеленые" страны включают Японию, Южную Корею, Сингапур, Австралию, Новую Зеландию, Ливан и Израиль. Все страны ЕС, а также Исландия, Норвегия и Швейцария также являются "зелеными". Непривитым от COVID туристам потребуется отрицательный тест ПЦР за 72 часа или на антиген – за 48 часов до пересечения границы.

Фото: Путешественникам из ЕС достаточно вакцинации или теста (pixabay.com)

Чтобы получить разрешение на въезд во Францию, посетители из большинства стран за пределами Европы должны будут подтвердить, что они были полностью привиты от коронавируса вакцинами, одобренными агентством по лекарственным средствам ЕС.

Но во Франции одобрили лишь несколько вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson& Johnson(Janssen). Это означает, что туризм не сразу вернется с прибыльных рынков, где используются вакцины, не одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам, отмечается в публикации France24.

Без одной из этих четырех вакцин большинству посетителей из стран, не входящих в ЕС, все равно необходимо будет доказать, что у них есть веская причина посетить Францию, ​​и они должны будут пройти 7-дневный карантин по прибытии.

Украину отнесли к "оранжевой зоне", условия въезда из которой предполагают и наличие вакцинации одной из четырех вакцин, и негативный тест перед пересечением границы.

"Красная зона"– страны, где активно циркулирует вирус и зафиксированы его новые разновидности. В "красную зону" по состоянию на сегодня вошли 16 стран, включая Индию, Турцию и страны Латинской Америки. Посетители кроме условий для "оранжевой зоны", должны будут находиться на карантине 7 или 10 дней в зависимости, вакцинированы они или нет.

Фото: Курортный город Ницца во Франции (pixabay.com)

Какие правила въезда во Францию установили для украинцев

Для граждан Украины с 9 июня 2021 будут действовать новые условия путешествия во Францию, говорится на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua.

Гражданин Украины сможет без каких-либо преград посетить Францию, если он имеет подтверждение полной вакцинации одной из вышеупомянутых вакцин (2 дозы от Pfizer, Moderna, AstraZeneca или 1 дозы от Johnson & Johnson).

"К сожалению, французская сторона пока не анонсировала формат такого подтверждения, так называемого "санитарного паспорта", — отмечается на дипломатическом ресурсе.

Если же гражданин Украины не прошел полной вакцинации одной из признанных вакцин в ЕС, он может въехать во Францию ​​исключительно при наличии крайней острой необходимости и оформления на основании этого соответствующего разрешения на въезд в посольстве Франции в Украине.

Без необходимости получать специальное разрешение могут въезжать:

- члены семей граждан Франции и их дети;

- те, кто имеют вид на жительство во Франции или долгосрочную французскую визу с правом на проживание во Франции;

- студенты и предъявители долгосрочной визы "Passeport Talent";

- медработники, стажеры и ученые, которые въезжают в рамках борьбы с COVID-19;

- дипломаты и члены их семей.

Все граждане Украины обязаны иметь при въезде отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа до въезда, и пройти по прибытию самоизоляцию сроком 7 дней. От самоизоляции освобождаются те, кто прошел полную вакцинацию.

Фото: Город на Лазурном берегу (unsplash.com/egor myznik)

"В этом году украинцы во Францию не поедут"

На новых условиях Франции, туристов из нашей страны в этом сезоне там не будет, уверен директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура.

"У нас очень мало вакцинированных. А те, кто привит - это люди из тех социальных групп, которые не являются целевой аудиторией для туризма во Францию. В следующем году, когда уже все желающие смогут вакцинироваться, тогда туризм возможен", - отмечает он в комментарии РБК-Украина.

В прошлые годы спрос на туристические поездки во Францию был "стабильно средний", говорит директор туркомпании.

"Франция является признанным лидером мирового туризма. Эта страна – из третьего эшелона спроса среди украинцев (первый – Турция и Египет, второй – Греция, Испания, Хорватия, Болгария, Черногория). Поездки во Францию - это довольно недешевый отдых, но свою аудиторию эта страна всегда имела", - рассказывает специалист.

Во Францию обычно ездили люди с достатком выше среднего, ведь даже самый экономный вариант с перелетом и проживанием в самом дешевом хостеле стоил от 500 евро с человека, отмечает он. В среднем стоимость поездки обходилась от 1000 евро.

Фото: Лавка сыров в Париже (pixabay.com)

Чаще всего из Украины бронировали туры на пляжный отдых в Ниццу и на экскурсии в Париж. Также популярностью пользовались дегустационные туры для гурманов.

"Франция может предложить много видов разнообразного отдыха. В том числе не забываем о лыжах: очень популярно горнолыжное направление зимой", - отмечает Андрей Демура.

Напомним, ранее сообщалось, какие страны ЕС открываются для украинских туристов и какие условия въезда там установили для наших путешественников.

Также мы писали, что Венгрия признает украинские сертификаты вакцинации. Поедут ли в эту страну туристы летом - в материале РБК-Украина.