Более тысячи полетов 11 дней подряд. Массовые отмены рейсов продолжаются и после праздников

В США зафиксировали самое большое количество отмен рейсов с начала пандемии. Так, авиакомпании отменяют более 1000 рейсов на протяжении одиннадцати дней подряд, пишет The Wall Street Journal.

К вечеру среды было отменено почти 1700 рейсов в США.

По данным системы отслеживания авиационных данных FlightAware, к вечеру среды авиакомпании также задержали более 3900 рейсов. Со дня Рождества перевозчики отменили более 22 000 рейсов.

В 2020 году в авиационной отрасли (наблюдался) жесткий период с конца марта до начала мая, когда были отменена почти треть всех регулярных рейсов, отменяя тысячи рейсов ежедневно в течение 47 дней подряд. Перевозчики сократили количество рейсов из-за падения спроса на поездки и введения пограничных ограничений в первые недели пандемии в США.

Фото: Статистика по отменам внутренних и международных рейсов в США (скриншот Wall Street Journal/FlightRadar)

Кроме этого, в авиационной отрасли в течение нескольких месяцев столкнулись с проблемой нехватки персонала, в то время как потребительский спрос резко повысился.

Благодаря поощрительным выплатам и сокращенному графику сотрудникам помогли восстановить отрасли в праздники, но затем усугубилась ситуация в отрасли с появлением нового штамма "Омикрон".

Напомним, ранее мы писали, что Европейский совет по путешествиям прогнозирует постепенный рост туризма в странах ЕС.