Простые правила: как поехать в Чернобыльскую зону во время карантина

Фото: Туры в Чернобыльскую зону (pixabay.com)

Из-за пандемии туристов в зоне отчуждения стало меньше

Недавно Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения упростило работу туроператорам в зоне Чернобыльской АЭС. В частности, была отменена необходимость получения спецразрешений в сфере предоставления туристических услуг.

Как это скажется на посещении Чернобыльской зоны, что изменится для туристов и как проводят экскурсии в Чернобыль во время карантина – читайте в материале.

Туров в Чернобыльскую зону станет больше

У туристов вскоре должен появиться больший выбор компаний, которые предлагают туры в Чернобыльскую зону, и они смогут выбрать более качественные услуги, прогнозируют эксперты.

Изменения, введенные в сфере недавно, уменьшат бюрократию, и вместо множества бумаг компаниям, которые хотят войти на рынок такого туризма, нужно будет только подписать несколько договоров, поясняет РБК-Украина Александр Алимов, руководитель туристической компании "Деінде". По его словам, в перспективе это позволит уменьшить стоимость на туры.

"Теперь любая туристическая компания уже может легко получить возможность возить людей в Чернобыль. Нужно лишь подписать два договора. Это позволит увеличить рынок и конкуренцию. А там, где увеличивается конкуренция – улучшаются качество и цена. Все эти туристические компании будут заниматься промоушеном Чернобыля как туристического направления, что качественно отразится на его репутации", - говорит он.

По словам Александра, в результате расширения рынка у туристов будет больше выбора компаний, которые проводят экскурсии в Чернобыльской зоне, у которых можно заказать тур.

"Конкуренция покажет, кто выполняет работу качественно, а кто - нет. Но я считаю, что компании, которые хотят соответствовать таймингам этого процесса и иметь хорошие отзывы, будут стараться работать как можно лучше. В результате для туристов выбор будет больше. Граждане смогут выбрать для себя, условно, из ста компаний одну лучшую по цене, отзывам и по другим критериям", - объясняет Алимов.

Фото: Для туристов появится больший выбор агентств для поездки в Чернобыль, прогнозируют эксперты (unsplash.com)

Кроме расширения выбора компаний, для туристов изменятся также некоторые возможности исследования зоны отчуждения, рассказывает руководитель проекта "Chernobyl Zone-Radioactive Team" Антон Юхименко.

"Люди, которые приезжают в Чернобыльскую зону, хотят узнать, что происходит в самих зданиях. Но, согласно правилам, мы не можем этого показывать. И это уже не те эмоции, которые люди хотят получить после такого тура", - говорит он.

Впоследствии может появиться доступ к некоторым ранее недоступным для туриста зонам, говорят эксперты отрасли.

Из-за COVID-19 туристов стало меньше

Зона отчуждения стала еще более популярной среди иностранных и украинских туристов после выхода сериала НВО о катастрофе на ЧАЭС. Поэтому много новых турагентств и туроператоров начали делать туры по этому направлению, объясняет директор туристического оператора "Чернобыль Тур" Ярослав Емельяненко.

Однако надежды на рост количества туристов в Чернобыль испортила пандемия COVID-19.

Поэтому получилось, что 94% туристов в чернобыльской зоне сейчас, во время карантина – это именно украинцы, говорят представители турагентств.

Фото: Чернобыль стал более популярным среди иностранных и украинских туристов после выхода сериала НВО (pixabay.com)

Из-за пандемии и закрытия границ Чернобыльская зона потеряла немалый процент туристов. Больший интерес, чем раньше, к Чернобылю проявили и украинские туристы. Однако туда до сих пор нет регулярных поездок, как было раньше, ведь карантин еще продолжается.

"Сама зона отчуждения имеет хороший имидж, было создано много мультимедийных продуктов о Чернобыле: сериалы, видеоигры, романы. То есть мы могли спокойно наблюдать тенденцию роста в два раза за один сезон. Но на данном этапе из-за пандемии прироста нет. Наоборот: количество посещений уменьшается. Ситуация значительно не изменится до тех пор, пока не откроются границы. Ведь 3/4 посещений - это иностранный турист, который хочет увидеть все собственными глазами, а не через экран гаджетов", - рассказывает директор туристического оператора "Чернобыль эксклюзив тур" Константин Власов.

Из-за карантина спрос на экскурсии в Чернобыль значительно упал, констатирует и Ярослав Емельяненко. Если в прошлом году каждую субботу, которая считается "пиковым" днем, зону отчуждения посещали около 1000-2000 туристов, то в этом году каждую субботу их количество не превышает 100 человек.

Как проводят туры в условиях карантина

Даже в условиях закрытых границ и после длительной самоизоляции украинские туристы начинают больше интересоваться зоной отчуждения и все чаще обращаются за турами, говорит Константин Власов.

Фото: Из-за закрытых границ украинцы начнут больше интересоваться экскурсиями в Чернобыль, прогнозируют эксперты (pixabay.com)

Перед поездкой возле автобусов всем туристам измеряют температуру. Это делают, чтобы удостовериться, что человек не имеет симптома болезни. Во время поездки у каждого туриста обязательно должна быть с собой маска. Одежда должна быть закрытой. Например, можно надеть рубашку с длинными рукавами, брюки, кеды, и тому подобное.

Если все эти требования соблюдены, тогда человека пропускают в автобус и он едет в Чернобыльскую зону. В течение всего дня гиды носят с собой антисептики и выдают туристам, если те попросят.

После ослабления ограничений в Чернобыль ездят в 50-местных автобусах. По прибытию туристов разделяют на несколько групп. Во время экскурсий и в столовой туристы должны держать дистанцию в два метра.

Подорожают ли экскурсии в Чернобыльскую зону

Хоть внутренний туризм летом 2020 года и развивается, прогнозировать рост цен на экскурсии в Чернобыль представители агентств не берутся.

"В среднем цена экскурсии в зону отчуждения составляет около 1200 гривен. В стоимость входит оплата сопровождения, налоги, официальные государственные сборы. Поэтому я не думаю, что цена значительно изменится, если не увеличатся налоги. По крайней мере сейчас нет предпосылок, чтобы цена выросла. Тем более пока особого спроса нет, поскольку сейчас продолжается карантин и границы закрыты", - объясняет Александр Алымов.

Стоимость туров до Чернобыльской зоны зависит от количества дней, проведенных там, и от количества дополнительных услуг, которые заказывают туристы. Например, туроператор "Чернобыль тур" предлагает однодневный тур, в который не включена стоимость обеда в столовой и дозиметра. Цена такого тура - 1300 гривен. Двухдневный вместе с питанием стоит примерно 3450 гривен.

Такую же цену на 1-дневный тур, но с обедом, предлагает компания "КийАвиа". Двухдневная поездка у них стоит 4500 грн. Без стоимости дозиметра и питания организация "Chernobyl Zone" берет за 1 день в Чернобыле 1184 гривны, за два дня – 2980 гривен.

В то же время в компании "Чернобыль эксклюзив" однодневный тур в зону отчуждения стоит 1199 грн. Двухдневный тур в Чернобыльскую зону вместе с дозиметром и питанием - 4563 гривны.

Чаще всего для первого визита в Чернобыльскую зону люди выбирают однодневный тур, во время которого осматривают популярные места, говорит Ярослав Емельяненко.

"Затем туристы возвращаются, чтобы увидеть больше исторических, культурных и природных памятников, выбирая 2-дневные или длинные туры. Также в Чернобыле набирает обороты активный туризм. Люди с удовольствием ездят в туры на каяках и начинают интересоваться велосипедными маршрутами, которые мы запускаем в ближайшее время", - резюмирует он.

Напомним, ранее мы писали, какие цены на отдых за рубежом летом 2020 года предлагают украинцам в условиях карантина.

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