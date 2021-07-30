"Туристов больше не принимают": отели Египта закрывают после тайных проверок ревизоров

На египетских курортах продолжаются секретные инспекции известных сетевых отелей. Некоторые из них штрафуют за несоблюдение санитарных норм, другие после проверок приостанавливают прием гостей. Турагенты сообщают, что усиленные проверки в эти дни начались в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады.

"Отели сети в Шарме с сегодняшнего дня не принимают туристов, а с 7 августа закроются полностью после отъезда последних гостей. Следствие вчерашней проверки", — пишут в телеграм-канале "Турсовет".

По другой информации, туристов не будут заселять всего несколько дней из-за проблем с водоснабжением. Впрочем, по данным сайта booking.com, бронирование в указанном отеле уже невозможно.

Также агенты называют сетевой отель в Хургаде, где 29 июля начали проводить инспекцию.

Ранее за нарушения в Египте закрыли 25 отелей и 17 ресторанов для туристов.

С чем связаны проверки и как это повлияет на туристов

Как сообщалось в местных СМИ еще в начале мая, министерство туризма и древностей Египта продолжает направлять тайные инспекции в отели, рестораны и туристические кафе по всей стране, чтобы проверить качество туристических услуг: от дезинфекции помещений до безопасности продуктов питания и напитков для туристов.

Фото: Соблюдение противоэпидемических мер в Египте (booking.com)

В июле эти проверки усилились в связи со скорым возобновлением чартерных рейсов из России на курорты Египта, которое планируется с 9 августа. Помощник министра туризма и древностей по инспекциям отелей Абдель-Фаттах аль-Асси отметил, что возвращение российского туризма в Египет поможет восстановлению экономики в целом.

Он подтвердил, что министерство готовило меры предосторожности во всех отелях и туристических локациях для приема туристов в летний сезон и для этого были сформированы постоянные инспекционные комитеты для проверок.

В начале июня нарушения выявили у 25 отелей на курортах Красного моря и Синайском полуострове, а также в Каире. Еще 17 ресторанов не прошли проверку в столице. Тогда объекты закрыли на неделю до устранения погрешностей, их также оштрафовали на 250 долларов.

Чиновник добавил, что внедрение международных стандартов в отелях будет завершено в конце октября во всех провинциях. При этом отелям выдают сертификаты безопасности здоровья – такое отличие получили уже почти 450 объектов.

Фото: Отели в Египте хотят привести в соответствие с международными стандартами (booking.com)

Что проверяют в отелях: от дверных ручек до кухни

Министерство стало направлять усиленные инспекции для переоценки уровня всех гостиничных заведений в соответствии с новыми критериями гостеприимства, чтобы соответствовать мировому уровню, передают слова чиновника в местных СМИ.

Эта классификация была разработана совместно с Всемирной туристической организацией (WTO) с целью приблизить египетские отели к их аналогам в мире, чтобы гостиничные объекты заняли соответствующие позиции в международном рейтинге. Это позволит установить минимальную плату за услугу проживания на основе класса гостиницы.

В дополнение к проверкам качества туристических услуг в отелях и технического состоянии объектов размещения, проверяют соблюдение гигиены и противоэпидемических мер. Например, необходимая дезинфекция включает: беседки, коридоры, гостиничные номера, лифты, лестницы, двери и ручки, а также другие места, к которым прикасаются люди.

Фото: В отелях проверяют рестораны и качество продуктов (booking.com)

Инспекции также проверяют соблюдение санитарных требований на кухнях, в магазинах, ресторанах и кафе. В отношении нарушителей будут применять правовые меры.

К слову, на курортах Красного моря и Южный Синай – Хургада, Марса Алам, Шарм-эль-Шейх – вакцинированы все работники туристической сферы, идет активная кампания вакцинации в других туристических локациях.

Напомним, мы писали, что на новом курорте Египта начался "туристический бум".

Также мы рассказывали, что ждет туристов с фейковыми тестами в Египте.