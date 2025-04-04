Цей український водоспад виглядає, як із фільму "Аватар": дивіться фото

Про яку ж "кіношну" локацію йдеться, де вона знаходить і як туди доїхати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Де знаходиться водоспад, "як із фільму "Аватар"

Йдеться про Манявський водоспад в Івано-Франківській області - одну з наймальовничіших природних локацій Українських Карпат.

Він розташований біля села Манява, неподалік курортного Буковеля, на річці Манявці (притока Бистриці Солотвинської). Водоспад має висоту близько 18 метрів і є найвищим в Україні. Навесні його потоки стають особливо повноводними, а навколишній ліс оживає яскравими кольорами, що робить його ідеальною локацією фотосетів і зйомок Reels. Ці кадри з Карпат легко сплутати з Голлівудом - і це не монтаж (фото: Getty Images)

Мешканці села в давнину називали водоспад "шипот" або "шипіт" через своєрідний шум, який утворює спадна вода, говорячи, що водоспад "шипотить".

А ще Манявський водоспад часто називають "карпатською Ісландією" або "українською Пандорою". І не дарма: багато хто порівнює його з водоспадом в ущелині Агуарікс, що надихнув художників під час створення пейзажів фільму "Аватар" Джеймса Кемерона.

У культовій стрічці природа планети Пандора з її водоспадами, скелями та туманами - це компіляція реальних локацій з Індонезії, Китаю та Південної Америки. Але вигляд українського водоспаду цілком "тягне" на один із таких кіношних пейзажів.

Потрапити туди з Маняви нескладно: маршрут до водоспаду - пішохідний, зручною стежкою через буковий ліс і вздовж кришталевого струмка. Дорога може зайняти дві години, але нагородою стає видовищна природна сцена - стіни каньйону, мохи, туман і постійний гул води.

Манявський водоспад - це місце, що стало хітом Instagram (фото: соцсмережі)

Цікаво, що поруч із водоспадом є ще одна популярна локація - старовинний Манявський скит - монастир XVII століття, який є не лише туристичною, а й духовною пам’яткою.

Маршрути до Манявського водоспаду з різних міст України

Автомобілем (найзручніший варіант)

З Івано-Франківська - приблизно 1,5 години (60 км). Їхати трасою Н09 до Богородчан, далі через села Гута і Манява. У центрі Маняви є вказівник до водоспаду. Останні 7-8 км - ґрунтова дорога, бажано мати авто з високим кліренсом.

З Буковеля/Яремче - 1,5-2 години через Надвірну або Ворохту, Богородчани та Маняву.

З Києва - близько 10 годин (600 км) трасою М06 до Львова, потім через Івано-Франківськ.

Громадським транспортом

Поїздом або автобусом до Івано-Франківська. З Івано-Франківська - автобусом або маршруткою до Богородчан. З Богородчан - маршруткою або таксі до Маняви. Від села до самого водоспаду - пішки приблизно 6-7 км (1,5-2 години) або на позашляховику/квадроциклі (якщо є можливість).

Екскурсії

Багато турфірм в Івано-Франківську, Яремче та Буковелі організовують одноденні тури до Манявського водоспаду з трансфером, гідом і відвідуванням Манявського скиту.

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