Цены резко пошли вверх. Путевки в Турцию существенно дорожают в июне

С 1 июня Турция начала очередной этап ослабления карантина - сократили комендантский час, а ресторанам разрешили работать до более позднего времени. Несмотря на это, туристов в конце мая и начале лета в Турции было еще довольно мало, что и спровоцировало "ценопад" на туры - в системе бронирования можно было найти очень выгодные предложения, писало РБК-Украина накануне.

Но уже вскоре цены на туры в Турцию стали расти. Об этом сообщает профильное издание "Турпрофи". Там пишут, что цены на отдых в Турции "резко пошли вверх".

К примеру, если тур на двоих в "средний" трехзвездочный отель с питанием в формате "all inclusive" в Аланье ранее предлагали за 16 200 гривен, то сейчас аналогичное предложение стоит уже 19 000 гривен.

"И хотя предложения по 200 евро на человека пока еще есть в системах подбора, эксперты отмечают, что динамика совершенно недвусмысленная", — пишет "Турпрофи".

Направление "номер один" для украинских туристов

Среди других курортных направлений, Турция по популярности у наших туристов занимает первое месте, говорит изданию глава IT-Tour Юрий Авдеев.

"Сначала идет Турция, затем долго-долго никого нет, а потом - Египет. И турецкие отельеры решили поднимать цены: сезон начался, потеплело, все отели, которые хотели открыться - открылись, рынок бурлит и туристов хватает. Спрос высокий. К тому же, турки думают, что в июле к ним поедет Россия. Но на самом деле она не поедет. Как обычно", — предполагает эксперт.

По его словам, несмотря на общую тенденцию повышения цен, Турция в Украине этим летом все же займет 90% выездного рынка.

Фото: Кемер, побережье Средиземного моря (unsplash.com/vitaliy zamedyan)

То, что стоимость путевок в курортную страну повышается, подтверждает изданию и Анна Шляхова - директор турагентства "Анна-тур" в Одессе. Она отмечает, что замечает рост цен и по другим направлениям.

"Есть изменения по Турции, Египту и Черногории. Особенно заметна разбежка в цене между турами разной продолжительности. Например, 10 ночей в Египте стоят на двоих 48 тысяч гривен, а 12 — уже 73 тысячи. Или вот Rehana в Шарме из Одессы на 7 ночей в июле стоила 22 тысячи, на 10 ночей — 43 тысячи, а на 14 — 72 тысячи", — сравнивает цены специалист.

По ее словам, вылетов из Одессы в Египет мало - только два в неделю. Поэтому Анна Шляхова считает, что повышение цен происходит скорее всего из-за стремления туроператоров компенсировать потери, которые они понесли из-за карантинных ограничений в прошлом году. Туристов поначалу такие цены отталкивают. Но все же люди по турам соскучились, поэтому готовы платить, говорит директор турфирмы.

"Причем средний бюджет на двоих составляет сейчас 50-70 тысяч гривен. Люди рвутся на отдых", — констатирует она.

Сколько стоят туры в Турцию на лето

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "все включено" у ведущих туристических компаний на даты с 27 июня по 4 июля и выбрали самые низкие цены.

Фото: Мугла - город и район в юго-западной Турции (unsplash.com/saya wonder)

У сети туристических агентств "Поехали с нами" в начале июля можно отдохнуть в 3* отеле в Кемере по цене от 16 311 гривен с вылетом 2 июля, в 4* отеле в Бельбиди можно провести отпуск по цене от 16 186 гривен с вылетом 28 июня, в 5* в Алании есть предложения от 16 529 гривен на ту же дату.

У компании "Farvater" в 3* отеле в Аланье можно провести неделю отпуска по цене от 11514 гривен, в Бодруме – от 13 099 гривен с вылетом 28 июня. В 4* отеле в Кемере отдохнуть можно будет от 14 348 гривен с вылетом на ту же дату.

В 4* отеле в Фетхие 7 ночей обойдутся по цене от 19 386 гривен. В 5* отеле можно отдохнуть по цене от 18 211 гривен в Аланье, и от 19959 гривен в Мармарисе с вылетом 1 июля.

Судя по данным, которые публикует туристическая компания "Гамалия", в 3* отеле в Сиде можно провести 7 ночей по цене от 13 607 гривен с вылетом 2 июля, в 4* отеле в Белеке – от 14 599 гривен с вылетом 3 июля, в Кемере – на 300 гривен дороже. В 5* отеле в Кемере можно отдохнуть по цене от 19 351 гривны с вылетом 2 июля.

Напомним, ранее мы писали, чего ждать украинцам от отдыха на Кипре летом.

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