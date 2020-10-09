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По цене билета на поезд: новые внутренние рейсы, которые уже скоро запустятся в Украине

Пятница 09 октября 2020 12:45
По цене билета на поезд: новые внутренние рейсы, которые уже скоро запустятся в Украине
Фото: Самолет в аэропорту (РБК-Украина)
Автор: Ольга Орехова

Куда и по какой цене можно полететь в октябре и ноябре

Из-за пандемии многие авиакомпании значительно сократили количество рейсов, которые раньше выполняли регулярно.

На фоне общего уменьшения количества международных рейсов до Украины этого года по сравнению с 2019-м, украинские авиакомпании начали активную деятельность на рынке внутренних перевозок.

Если раньше считалось, что пользоваться услугами авиалиний, чтобы добраться из Запорожья до Киева или других областных центров довольно дорого, то сейчас эти возможности открываются для более широкой аудитории. Причина тому - открытие новых рейсов и стоимость перелета, которая стремительно приближается к ценам на билеты в поездах Интерсити и Интерсити+ от "Укрзализныци".

Какие новые внутренние рейсы будут выполнять украинские авиаперевозчики уже этой осенью - в материале РБК-Украина.

Новые рейсы по Украине: куда и по какой цене

Авиакомпания WindRose с 5 октября открыла рейс "Киев–Херсон". Частота полетов - пять раз в неделю. Вылет из Херсона - в 07:10, вылет из Киева - в 20:40.

Стоимость билетов стартует от 833 грн в одну сторону. Авиакомпания также продолжает выполнять рейсы в Николаев, Ивано-Франковск, Львов, Днепр, Харьков, Одессу и Запорожье.

По цене билета на поезд: новые внутренние рейсы, которые уже скоро запустятся в УкраинеФото: WindRose с 5 октября запустила рейс из Киева до Херсона (РБК-Украина)

В сентябре стало известно, что компания получила разрешение от Госавиаслужбы на выполнение регулярных рейсов из Киева до Ужгорода, но пока в расписании эти рейсы отсутствуют. Впрочем, в авиакомпании заявляют, что смогут обслуживать этот маршрут с частотой семь раз в неделю.

Авиалинии SkyUp продолжат выполнять рейсы из Киева в Запорожье в период зимней навигации. Частота полетов составляет шесть раз в неделю. Вылеты из Киева - в 19:50 вечером, из Запорожья - в 07:50 утром. Цены на авиабилеты из Киева - от 550 грн, из Запорожья - от 533 грн в одну сторону в эконом-классе без багажа с ручной кладью до 7 кг. Полетную программу "Киев-Одесса" авиакомпания заканчивает 12 октября.

В зимнем расписании авиакомпания Мотор Сич анонсирует рейсы "Киев-Запорожье" с частотой пять раз в неделю. Стоимость перелета стартует от 513 грн в одну сторону в эконом-классе без багажа и только с ручной кладью до 5 кг. Вылет из Киева - в 20:00, из Запорожья – в 7:20.

По цене билета на поезд: новые внутренние рейсы, которые уже скоро запустятся в УкраинеФото: Рейсы авиакомпании SkyUp из Киева в Запорожье выполняются шесть раз в неделю (РБК-Украина)

Украинские Международные Авиалинии предлагают летать из Киева до Одессы на протяжении всей зимы. Стоимость билета в одну сторону стартует от 551 грн. Вылеты из Киева выполняются ежедневно в 20:25, из Одессы – в 07:00.

Также рейсом из Киева можно отправиться в Ивано-Франковск. Вылеты из аэропорта Борисполь - в 19:40, из Ивано-Франковска - в 07:00. Расписание рейсов стоит проверять на сайте авиалиний. Стоимость билета составляет от 886 грн в одну сторону в эконом-классе без багажа с ручной кладью до 5 кг.

Кроме того, МАУ предлагает выгодные цены на рейсы по другим направлениям. Например, на рейсы из Киева до Львова, Харькова, Херсона, Днепра и Николаева можно найти билеты от 550 гривен за перелет в один конец и от 1100 гривен - туда и обратно. Стоит заметить, что в стоимость таких билетов входит только ручная кладь.

По цене билета на поезд: новые внутренние рейсы, которые уже скоро запустятся в УкраинеФото: Рейсы МАУ из Киева в Одессу будут выполняться в течение всей зимы (РБК-Украина)

Также осенью авиакомпании вводят некоторые новые правила для пассажиров. Так, если раньше изменить дату полета в билете самого дешевого тарифа было невозможно, то сейчас сделать это бесплатно предлагает едва ли не каждая авиакомпания. Но, вместе с тем, ряд авиаперевозчиков вводит плату за некоторые услуги. Предлагаем почитать подробнее о том, что предлагают пассажирам самолетов осенью.

Также мы писали о новых рейсах, которые будут выполняться из Украины уже в ближайшее время - в октябре, ноябре и декабре.

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