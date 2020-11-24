Отпуск с комфортом: отели Египта для ярких фото и полноценного отдыха

Фото: Один из отелей Египта (booking.com)

Instagram-проверка: десять отелей курортной страны для идеальных снимков

Египет традиционно сохраняет лидерство среди стран, доступных для отдыха украинцам в этом сезоне. Немаловажную роль в выборе места отдыха в любой курортной стране имеют местные отели.

Нередко современные путешественники от места отдыха требуют не только удобства для проживания, но и ярких видов для фото. Представляем вашему вниманию обзор отелей Египта с точки зрения их фотогеничности.

Снорклинг и кораллы

Если смартфон позволяет делать фото на небольшой глубине или же есть специальный бокс для подводной съемки, то первое, о чем стоит подумать в Египте – это споты для снорклинга. Одна из таких локаций была обнаружена прямо на территории отеля Gravity Sahl Hasheesh 5*.

Коралловый пляж с коротким понтоном позволяет погрузиться за отличными впечатлениями и снимками без долгих поисков и поездок. Но не только это – здесь есть еще стильные современные интерьеры, симпатичная мебель, продуманный дизайн. Все сделано в 2018 году, так что выглядит весьма свежо.

Фото: Отель с интересными интерьерами и зелеными зонами (скриншот с сайта booking.com)

Месторасположение тоже заслуживает внимания: Sahl Hasheesh - один из самых элитных районов Хургады.

Своя лагуна

Если фотографиями из бассейна уже никого не удивишь, то собственная лагуна – другое дело. Где искать такую? Мы нашли в Gravity Samra Bay Resort 5. Отель - бутиковый, поэтому больших столпотворений туристов на территории нет, зато пространства для фотосессий – множество. И ключевая точка – искусственная лагуна с максимальной глубиной до 3,5 метров.

Вид – отличный, а главное – никаких проблем с приливами и отливами. Вода есть всегда. К слову, и классических бассейнов здесь четыре, во всех есть подогрев воды в зимний период.

Фото: Отель в Хургаде с искусственной лагуной (скриншот с сайта booking.com)

Что радует – цена при 5 звездах для Хургады весьма приемлемая. Здесь стоит хотя бы раз наведаться в лагуну на рассвете – вид впечатляющий. Мы это сделали после вечеринки в ближайшем клубе Little Buddha.

Активные фото из аквапарка

Всем любителям активного отдыха и динамичных фото стоит обратить внимание на отель Nubia Aqua 5* в Хургаде. Развлечений здесь действительно много.

Фото: Особенность отеля - новый аквапарк (скриншот с сайта booking.com)

Но основная "фишка" – новый аквапарк с 19 водными горками для всех возрастов и уровня экстрима. Фотографии отсюда разбавят поток однообразных снимков с пляжа. Кроме того, тут также есть свой небольшой зоопарк с обезьянками, черепахами и другими животными.

Максимальная активность

Кто сказал, что пляжный отдых обязательно пассивный? Отпуск у Красного моря можно провести и весьма активно.

Например, в отеле Desert Rose 5* в Хургаде нам удалось найти бассейн олимпийского размера, три теннисных корта, волейбольную площадку и пляжную полосу протяженностью 1,5 км, что хорошо подойдет любителям пробежек вдоль моря.

Фото: Отель с большим бассейном и тремя теннисными кортами (скриншот с сайта booking.com)

Помимо этого, есть тут и аквапарк, и коралловый риф. Но мы бы сделали акцент именно на спорте: все же знают, что достигать новых спортивных высот куда легче и приятнее, если тебя поддерживают друзья, пусть даже и лайками в социальных сетях.

Самое "сердце" города

Отправляясь в отпуск, далеко не всегда планируешь все время проводить в отеле. Если это ваш случай, то вот вам совет: отель Bella Vista 4*.

Нам он понравился в первую очередь тем, что находится не только на берегу Красного моря, но и в самом центре города Хургада, рядом с популярными барами, ресторанами и магазинами.

Фото: Отель на берегу Красного моря и одновременно - в центре Хургады (booking.com)

В самом отеле тоже достаточно мест для фотосессий. Территория небольшая, но уютная и зеленая, а фото на песчаном пляже с восходящим солнцем по-настоящему радуют глаз.

Но самое интересное все же можно отыскать за пределами отеля – городская жизнь, динамика города и веселье дискотек.

Вид, от которого захватывает дух

Следующий отель в нашем списке - уже не в Хургаде, а в Шарм-эль-Шейхе. Reef Oasis Blue Bay 5* – в нем есть все, что ожидается от гостиниц такой категории.

Однако мы упомянули его вот по какой причине – здесь есть панорамный бассейн infinity с чудесным видом на море и ближайшую бухту.

Фото: Отель с панорамным бассейном (booking.com)

Локация хорошо подходит для фотосессий, а помешать им может только расслабленная атмосфера. Хотя настоящих инстаграм-фанов это, конечно, не остановит.

Стоит еще добавить, что на пляже отеля есть еще одна классная точка – бассейны с джакузи под открытым небом. В зимний сезон – то, что надо.

Шоу фонтанов и рифы

Всегда актуально, когда в отеле есть сразу несколько вариантов для фотосессии. Причем принципиально разных. Sierra 5* в Шарм-эль-Шейхе – как раз такой случай.

Активная анимация, вечеринки, центральное расположение и доступ к одному из самых красивых коралловых рифов на побережье.

Фото: Отель возле пляжной зоны (booking.com)

Неподалеку от отеля расположены впечатляющие поющие фонтаны, которые работают в вечернее время. Это хорошее место для прогулок и возможность выбрать отдыхать ли в спокойном темпе или посвятить себя активностям. А может и чередовать их в зависимости от настроения каждый день.

Полное погружение

Одно из мест, где целиком можно погрузиться в атмосферу отдыха – отель Reef Oasis Beach 5*. Говорим мы, конечно, о погружении с фотографиями. Как известно, на дайвинг в Египте есть серьезные ограничения.

Однако в этом отеле есть дайвинг-центр, где можно пройти курс и получить сертификат. Кроме того, тут есть торговые ряды El Merkato и Old Market, которые порадуют любителей местного колорита.

Фото: В отеле есть дайвинг-центр (booking.com)

Снимки отсюда получаются аутентичными и с атмосферой востока. Также на территории работают 6 бассейнов и аквапарк из 10 водных горок. В общем скучать не придется, а вариантов для фото - множество.

Каскад впечатлений

Бывало ли так, что вы выбирали отель ради вида? У нас - не часто, но это тот случай, когда оно того стоит. Xperience Sea Breeze 5* имеет интересную каскадную архитектуру. Отсюда открывается интересный вид на остров Тиран и воды Красного моря.

Фото: В отеле много зеленых зон (booking.com)

Кроме того, архитектурное решение включает много уютных и тихих зеленых зон, где также можно устроить фотосет, да и вообще спокойно провести время. А еще здесь радует глаз современный дизайн номеров, где тоже получатся хорошие фото.

"Восточная сказка"

Отель Faraana Reef 4* построен в восточном стиле, а необычные элементы декора и мощеные камнем улочки дополняют образ путешествия "в сказку".

Фото: Отель построен в восточном стиле (booking.com)

Помимо этого, неподалеку расположен аутентичный Old Market, пляж отеля считается едва ли не лучшим в Шарм-эль-Шейхе, а в одном из бассейнов есть искусственная волна. Иными словами - разнообразие мест для фотосъемки. Остается только не забывать отдыхать во всем этом разнообразии.

И независимо от того, какой курорт или отель вы предпочтете, стоит помнить, что самое лучшее место для фотосъемки – то, где можно расслабиться и получать наслаждение от отпуска. Главный герой этих снимков – вы сами, а все остальное – только дополнительные бонусы на фоне.

Напомним, ранее мы сравнивали особенности отдыха с сервис в Мексике и Доминикане.

Также мы писали, чем рискуют туристы-нарушители во время отпуска за границей, если не знают местных законов и культурных особенностей.