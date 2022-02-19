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Swiss Airlines приостанавливает полеты по маршруту "Киев-Цюрих": детали

Новина українською →
Суббота 19 февраля 2022 19:08
Swiss Airlines приостанавливает полеты по маршруту "Киев-Цюрих": детали Фото: Самолет Swiss Airlines (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

В компании также отказались от использования неба Украины для транзитных рейсов

Самая крупная швейцарская авиакомпания Swiss Airlines приостановит полеты по своему единственному маршруту в Украину "Киев-Цюрих" на период с 21 по 28 февраля.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Avianews.com.

Как рассказали изданию в пресс-службе авиакомпании, последний рейс в этом месяце состоится 20 февраля.

В Swiss Airlines подчеркнули, что также отказались от использования воздушного пространства Украины для транзитных рейсов.

19 февраля также стало известно, что немецкая компания Lufthansa приостанавливает все полеты в Киев, а Austrian Airlines - из Киева и Одессы.

Отмечается, что Мининфраструктуры Украины сейчас прорабатывает варианты, которые позволят продолжить перевозку пассажиров на время отмены рейсов.

"Ведем переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршруты, по которым Lufthansa Group не сможет совершать полеты", — сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Однако в компании Ryanair на днях заявили, что не будут приостанавливать полеты в Украину.

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