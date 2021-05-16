Свой "Стоунхендж" и необычные традиции: чем удивляет путешественников остров в Тихом океане

Украинский путешественник Вадим Ивлев продолжает свой рассказ о путешествии на Тонгатапу. Это крупнейший по размерам остров Тонга в акватории Тихого океана. Живописные лагуны, кораллы, многообразие флоры и фауны отличает остров от других.

Говорят, что европейцы впервые узнали о существовании Тонгатапу в середине 17-го столетия. Считается, что первым человеком из Европы, который здесь побывал, был мореплаватель и первооткрыватель Абел Тасман, а позже - команда англичан под руководством капитана Джеймса Кука.

В первой части колонки путешественник рассказал много интересного об острове и о том, что ему и жене Вадима, Оксане, успел рассказать местный таксист. Публикуем следующую часть его воспоминаний. В частности, о спектакле местных жителей, на котором ему удалось побывать.

Далее - прямая речь Вадима Ивлева.

"Дышать было трудно, во рту ощущался горький привкус"

Чтобы попасть на спектакль, нам нужно было пройти пешком около километра. Путь пролегал вдоль черных полей, которые недавно выжигали для нового посева. То тут, то там из головешек поднимался дым. Дышать было трудно, а во рту ощущался горький привкус.

Фото: Во время отлива маленькие животные заходят далеко на риф в поисках всего съедобного, что оставило море (Вадим Ивлев)

Мы вошли в просторное помещение для собраний, где нам предложили сесть за накрытый цветной скатертью пластиковый стол, а через некоторое время подойти угоститься блюдами из буфета. Из главных блюд были ягнятина, свинина и курятина на гриле. На гарнир - печеные клубни таро и ямса, а на десерт - бананы.

Несколько слов хотелось бы сказать о здешних поросятах. На самом деле это взрослые свинки, которые целый день сами себе добывают еду и возвращаются во двор, чтобы переночевать. Они съедают все, что находят на земле, включая манго и бананы.

Во время отлива маленькие безрогие заходят далеко на риф в поисках всего съедобного, что оставило море. Нам рассказали, что даже на безлюдных островках не стоит оставлять сумки с едой без присмотра - их похищают свиньи, которые умеют хорошо плавать и делают это целыми стаями.

Что касается местных кур, то однажды я собственными глазами видел, как будто большой орел или ворон опустился на банановое дерево. Сначала я не мог поверить, что это была курица, которая взлетала на три метра вверх, садилась сверху поудобнее и клевала плоды.

Традиционный танец жителей Тонга, не похожий на другие

Как только все заняли свои места, начался спектакль. Перед нами на сцене сидели трое артистов - мужчина в окружении двух женщин.

Сразу было заметно, что для участия в спектакле выбирают только самых привлекательных девушек. И мужчина, и женщины были одеты в юбки - та'овалла.

Фото: Традиционные костюмы состоят из разноцветных листьев, семян, цветов и ракушки (Вадим Ивлев)

На самом деле та'овалла — это даже не юбка, а циновка, обернутая вокруг талии. Ее носят как мужчины, так и женщины на всех официальных мероприятиях, как у нас носят галстук. Есть легенда, что впервые такую юбку изготовили полинезийские моряки из своего паруса. По правилам, юбку делают из волокон, которая называется "тапа" и изготавливаются из листьев пандану или из размоченных в морской воде ветвей цветочного дерева.

Костюмы танцоров также состояли из разноцветных листьев, семян, цветов и ракушки. Нас удивило не только то, что танцоры на протяжении всего представления сидели, скрестив ноги, что уже является мастерством. Они скручивались, все время держа локти поднятыми.

Женщина-солистка, которая была слева от нас, вызывала настоящие эмоции благодаря чистоте линий своих движений и всегда тихой и спокойной улыбке. Нас поразил, казалось бы, несовместимый с их плавными движениями бешеный ритм под барабанную дробь.

- Я в восторге, - сказал я шепотом.

- Это что-то, - ответила Оксана.

- Чрезвычайно хорошие, по сравнению с ожиданиями, — уже громче произнес я.

Отухака (тонганский 'Otuhaka) — традиционный танец жителей Тонга. Он совсем не похож на танцы хула гавайцев, крюка - новозеландских маори и танец тамоуре острова Таити.

Фото: На острове есть уникальные подземные пещеры с пресной водой, в которых, если есть желание, можно купаться при тусклом свете фонарика (Вадим Ивлев)

Последний, это когда одеты в юбки из волокон коры гибискуса девушки с длинными распущенными волосами качают бедрами, а юноши стремительно разводят и сводят полусогнутые колени, одновременно двигаясь вокруг своих партнерш.

Но вернемся к действию на сцене. Ритм танца постоянно ускорялся и под последний куплет песни достиг своего максимума. Мы искренне аплодируем.

"Стоунхендж" острова Тонгатапу

На острове есть свой уникальный Стоунхендж, мегалит, как в Англии или Египте, который называется "Ноша героя легенд Мауи". Это два больших вертикальных камня, на которых сверху лежит третий. Конструкция очень похожа на дверной проем или портал. Едва я прошел сквозь него, как в этот самый миг что-то произошло. Ничего не понимая, я стал бешено прыгать, изо всех сил ударяя себя по ногам.

- Больно ... что это?

Сиоси сказал что-то похожее на "фа-ра-он", но я ничего не понял. После этих слов печь стало еще сильнее.

- Это fire ants, огненные муравьи, их укусы очень болезненны.

Оказалось, что я случайно ступил на скрытый травой незаметный муравейник и стал жертвой атаки огненных муравьев.

Огненные муравьи (лат. Solenopsis) опаснее и агрессивнее, чем другие виды муравьев. Их укус вызывает жжение, отек и даже может привести к госпитализации. Когда боль прошла, я подумал, смогу ли я запомнить события, не зная, как их описать? Может быть, в один прекрасный день, найдя правильные слова, ко мне вернутся мои воспоминания?

Фото: На острове есть свой уникальный Стоунхендж, мегалит, который называется "Ноша героя легенд Мауи" (Вадим Ивлев)

- Я никогда не забуду этих огненных муравьев из Тонги, - сказал я.

- Что? - отозвался Сиоси.

- Ничего.

- Вы летите завтра утром? - спросил Сиоси.

- Да.

- Вам понравилось? Вы видели лучшие места: дворец, пещеру с бассейном, шоу, город, риф. Вам везет. Вы были на Тонга.

- Я буду возвращаться каждый год, - сказал я.

- Вряд ли, - ответил он. - Вы не можете себе этого позволить каждый год. Чуть не забыл! Не забудьте купить большой пакет тонганского растворимого кофе!

Кофе - дурманящий напиток из пьянящего перца. Тонганцы измельчают корни этого растения, а затем смешивают порошок с водой, чтобы получить напиток с эффектом, похожим на опьянение.

- Пейте кофе целый день, чтобы улучшить фокус и снять стресс! Еще возьмите специальную чашу, сделанную из кокосового ореха с типичным орнаментом! А теперь будьте здоровы!

- Monū’ia! Счастливо! - попрощались мы.

Напомним, ранее Вадим Ивлев рассказывал, какие тайны скрывает знаменитый остров Бора-Бора в Тихом океане.

Также путешественник публиковал свою увлекательную историю о путешествии в город-призрак Рабаул на острове Новая Британия.