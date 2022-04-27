Сценарий не сработал. Россию исключили из состава Всемирной туристической организации ООН

За соответствующее решение проголосовали 40 стран, 11 выступили против

Россию исключили из состава стран-членов Всемирной туристической организации ООН.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

"Россия больше не член Всемирной туристической организации ООН. Большинством голосов такое решение принято на Генеральной ассамблее организации! "За" проголосовали 40 стран, за что им честь и почет", — отметила глава Гостуризма.

Против того, чтобы страну-оккупанта исключили из организации, выступили 11 государств. Глава ГАРТ перечислила эти государства: Сирия, Беларусь, Казахстан, Зимбабве, Никарагуа, Алжир, Китай, Бостон и Герцеговина, Египет и Северная Корея.

"Желаемый для России сценарий не сработал. Рассказать миру о том, что они сами вышли из ВТО ООН, не удалось. Сохранить лицо не удалось. Зато удалось в очередной раз ударить в грязь лицом и еще и оскандалиться в финальных конвульсиях", — добавила глава ведомства, имея в виду ситуацию, когда накануне голосования представители делегации России устроили истерику и решили первыми выйти из состава организации, прежде чем состоялась процедура исключения.

По словам главы ГАРТ, Россия должна пройти длительный цивилизационный путь, получить новые качества – в гуманности, эрудиции, чести и ценностях.

И "лишь после полной трансформации вновь претендовать на место среди мирных, доброжелательных, порядочных и честных людей, являющихся членами этой Организации".

"Такова моя позиция. Сегодня очень многие страны готовы помогать – добрым словом, профессиональными советами, экспертизой в развитии туристической сферы. Украина возродится и станет новым крупным рынком с новыми возможностями для инвестиций, для путешествий, для уникального опыта и эмоций. Совместными усилиями!", — подытожила она.