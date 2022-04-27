Россия устроила истерику на Генассамблее UNWTO, - глава Гостуризма
Фото: Генассамблея Всемирной туристической организации ООН (instagram.com/UNWTО)
Страна-оккупант решила действовать на опережение и первой захотела выйти из состава ВТО
Россия устроила истерику на сессии чрезвычайной Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пост главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив.
По ее словам, желая "сохранить лицо" и для того, чтобы избежать публичного позора в связи с отдельным рассмотрением вопроса о приостановлении членства российской федерации в ВТО ООН, официальная делегация страны-оккупанта решила действовать на опережение и первой заявила о намерении выйти из состава ВТО.
"Туризм не касается политики и территориальной целостности", — сказал представитель Москвы, после чего вся делегация демонстративно покинула заседание", — описывает глава Гостуризма ситуацию, которая произошла на Генассамблее.
Фото: Россия устроила истерику на сессии чрезвычайной Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН: делегация страны-оккупанта покинула заседание (фото Facebook.com/Марьяна Олеськив)
"Впрочем, желаемый для России сценарий вряд ли сработает – такая процедура является сложной и может длиться до года. Зато процедура приостановления членства является быстрой и немедленной – достаточно голосования участников Генассамблеи, которое запланировано на ближайшее время", — объясняет особенности процедуры Марьяна Олеськив.
"Исключение из членов действует моментально! Внеочередная Генеральная Ассамблея ВТО ООН продлится. Члены будут высказывать свое мнение через демократическое голосование", — сказано в заявлении World Tourism Organization (UNWTO), — напоминает она.
"Мир поддерживает Украину!", — обратила внимание глава ГАРТ.
Отметим, ранее в Гостуризме составили список авиакомпаний, отелей и стран, которые до сих пор сотрудничают с Россией.