Россия устроила истерику на Генассамблее UNWTO, - глава Гостуризма

По ее словам, желая "сохранить лицо" и для того, чтобы избежать публичного позора в связи с отдельным рассмотрением вопроса о приостановлении членства российской федерации в ВТО ООН, официальная делегация страны-оккупанта решила действовать на опережение и первой заявила о намерении выйти из состава ВТО.

По ее словам, желая "сохранить лицо" и для того, чтобы избежать публичного позора в связи с отдельным рассмотрением вопроса о приостановлении членства российской федерации в ВТО ООН, официальная делегация страны-оккупанта решила действовать на опережение и первой заявила о намерении выйти из состава ВТО.

"Туризм не касается политики и территориальной целостности", — сказал представитель Москвы, после чего вся делегация демонстративно покинула заседание", — описывает глава Гостуризма ситуацию, которая произошла на Генассамблее.

Фото: Россия устроила истерику на сессии чрезвычайной Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН: делегация страны-оккупанта покинула заседание (фото Facebook.com/Марьяна Олеськив)