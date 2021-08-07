Строгие запреты и комендантский час: к чему готовиться туристам, собираясь на отдых в Грецию

С 6 августа на популярных греческих островах запретили музыку и ночные посиделки с танцами в барах. Такое решение власти прияли в отношении островов Закинф и Крит из-за роста случаев COVID.

Ограничения будут действовать до 13 августа. Отмечается, что за предыдущую неделю ситуация с заболеваемостью на Закинфе ухудшилась на 69%, а в городе Ханья на Крите – на 54%. За период пандемии коронавируса в Греции заразились 503 885 людей, умерли — 13 013.

Что стоит учитывать украинским туристам перед поездкой в Грецию – в материале РБК-Украина.

Какие острова Греции в группе риска COVID

В конце июля греческие власти всерьез обеспокоились распространением коронавируса на греческих островах. На карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний COVID-19 острова Греции на юге Эгейского моря были отмечены темно-красным.

Фото: Остров Закинф в Греции (unsplash.com/katya shkiper)

В список опасных попали 13 островов, которые считаются самыми популярными среди туристов. Например, Санторини, Родос и Миконос. Также о возможном введении строгих ограничений заговорили в связи с ростом случаев COVID на островах Тинос, Лефкас, Парос, Закинф.

Чтобы противостоять распространению вируса среди туристов, ограничения на Закинфе и Крите ввели на неделю – они будут действовать до 13 августа. В объяснении к новым правилам говорится, что кроме ночного комендантского часа, запрет на музыку во всех развлекательных заведениях будет действовать в течение 24 часов.

На сайте украинского МИД отмечается, что в Греции бары, кафе, рестораны работают исключительно на открытом воздухе. И только вакцинированные лица могут находиться в специально отведенных зонах.

Запрет на вечеринки отпугнул туристов на Миконосе

В середине июля на неделю (с 17 по 26-е) был объявлен ночной комендантский час на острове Миконос. Музыка была запрещена в ресторанах, кафе и клубах.

Фото: Отдых на острове Миконос (unsplash.com/natalie sym)

Все должны были оставаться дома с 1 до 6 часов утра, кроме тех, кому в это время нужно было попасть в больницу или на работу. Поэтому к указанному времени бары и клубы закрывались.

В разрешенное для работы время этим заведениям было предписано рассаживать гостей за столиками, чтобы избежать скопления стоящих в барах посетителей, которые бы толпились и танцевали всю ночь напролет.

Поскольку Миконос считается самым тусовочным островом в Греции и основной контингент туристов – молодые европейцы, которые приезжают именно ради ночной жизни и вечеринок, решение властей вызвало возмущение у многих прибывших. Владельцы отелей отметили вал отмены бронирований в эти дни.

Фото: Виды на острове Крит (unsplash.com/elena dimaki)

Пожары: риск и рекомендации воздержаться от поездок

В августе количество туристов в Греции бьет рекорды – по информации украинских туристических агентств, в отелях осталось мало доступных номеров. Одна из причин – разрешенный въезд с ПЦР-тестом.

Но из-за других рекордов – температурных, когда температура воздуха в начале августа достигла 47 градусов, на островах начались лесные пожары.

В связи с бедствием, МИД Украины рекомендует воздержаться от посещения охваченных пожаром локаций. Для этого важно следить за сообщениями служб гражданской защиты в Греции.

По последним данным, самые масштабные лесные пожары продолжаются на севере Афин, в западной части полуострова Пелопоннес и на острове Эвбея. Сейчас в Греции насчитывается 56 активных пожаров. Сотни людей эвакуируют морем.

Отметим, стало известно, почему украинцы остались без отдыха в Тунисе в этом году.

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