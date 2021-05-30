Страна, где живет меньше 50 человек: украинец побывал в необычной локации посреди Тихого океана

Чем удивляет государство, не похожее ни на одно другое в мире

Острова Питкэрн - интересное и необычное место в северной части Тихого океана. Здесь порой за ужином можно увидеть сразу всех жителей страны, а население острова и сегодня все еще разговаривает на старинном языке XVIII века.

Питкэрн - единственная заморская территория Великобритании в Тихом океане, в состав которой входят пять островов. Из них заселен лишь один. Острова были открыты в 1767 году. Первыми поселенцами были мятежники с британского корабля "Баунти", а также таитянки, которых они взяли с собой на остров.

Сегодня это наименее населенная страна в мире. Когда украинский путешественник Вадим Ивлев побывал там в 2018 году, на Питкэрне проживало всего 40 человек. Об увлекательном путешествии на остров, к которому еще и непросто добраться, Вадим Ивлев рассказал в своей авторской колонке для РБК-Украина.

"Страна, где время будто остановилось"

Дикие необитаемые острова, вулканы и полярные льды. Все эти места, безусловно, опасны. Даже мысль о том, чтобы отправиться туда, можно считать нелепой. Поэтому возникает вопрос: почему человек стремится туда попасть и ради чего готов так рисковать? Чтобы прославиться? Но неужели оно стоит того? Ведь дикая природа безжалостна.

Фото: Остров Питкэрн. Чтобы туда добраться, нужно приложить немалые усилия (Вадим Ивлев)

Каждая экспедиция — хоть в океанские просторы, хоть в ледяные горы — отличный способ больше узнать о себе и окружающем мире. Нужно возвращаться туда за свежим воздухом и открытиями. Надеюсь, что в лучшем случае эта статья побудит вас чаще выбираться из дома. В худшем же - это будет очередной рассказ о чьем-то отпуске.

А теперь скажите, в какой стране все время нужно идти либо сверху, либо вверх? Где можно за ужином увидеть всех жителей страны? Где население все еще говорит на старинном языке XVIII века, как будто время остановилось? Речь идет об острове Питкерн. Чтобы туда добраться, нужно действительно приложить немалые усилия.

Фото: Мне посчастливилось побывать на этом загадочном острове 3 ноября 2018 года (Вадим Ивлев)

Посреди Тихого океана расположен архипелаг Туамоту, что в переводе с полинезийского означает "далекие острова". Есть у него и другое название — "опасный". Этот архипелаг имеет свой дальний тупик - острова Гамбье, атолл Мангарева. Оттуда нужно проплыть на юго-запад еще пол тысячи километров.

Именно здесь расположен Остров Питкэрн. Далее, на расстояние две тысячи километров, нет ничего, кроме трех непригодных для жизни клочков суши — островов Гендерсон, Дюси и Оено. Кстати, именно они образуют группу островов Питкэрн.

Из-за значительной отдаленности и особенности рельефа остров Питкэрн очень сложен для посещения. На острове нет места не только для аэродрома, но и даже для вертолетной площадки. А из-за отсутствия гавани здесь не могут причаливать корабли и парусники.

Фото: Ровно в 8 утра за нами появился длинный и широкий моторный баркас - "лонгбот" (Вадим Ивлев)

"Иногда нос баркаса зарывался в волну, и тогда нас с ног до головы обливала холодная вода"

Мне посчастливилось побывать на этом загадочном острове 3 ноября 2018 года. Наш 36-метровый корабль под флагом Новой Зеландии прибыл к острову накануне. На его борту было 14 членов международной экспедиции и 5 членов экипажа. В этот день был сильный западный ветер и шел дождь. Поэтому капитан выбрал якорную стоянку к востоку от острова, чтобы спрятать корабль от огромных океанских волн.

Мы бросили якорь и стали ждать утра, чтобы дать островитянам время подготовиться к встрече гостей. Жители острова проснулись еще до рассвета. Сначала они установили столы для торговли, а потом спустились к причалу и вывели из эллинга "лонгбот" — на нем мужчины отправились за нами. Ровно в 8 утра мы увидели, как из-за горы появился длинный и широкий моторный баркас.

Фото: Рулевой повернул его носом к волнам и дал полный ход (Вадим Ивлев)

Он со всех сторон был обшит железом, у него был низкий фальшборт с небольшим планширом. Нам ничего не оставалось, как сесть прямо на палубу. Баркас отчалил от корабля, рулевой повернул его носом к волнам и дал полный ход. Лодка прыгала с волны на волну.

Мы летели, цепляясь за палубу, а мой сосед, бледный, как мел, всем своим видом подтверждал наличие у него морской болезни. Иногда нос баркаса зарывался в волну, и тогда нас с ног до головы обливала холодная вода.

Фото: Догоняя огромные пенные волны, баркас влетел в бухту Баунти (Вадим Ивлев)

Наконец лодка повернул за высокую скалу, и мы увидели пристань — догоняя огромные пенные волны, баркас влетел в бухту Баунти. На берегу нас встретили гостеприимные местные жители, надев ожерелье из семян.

Путь от пристани до площади пролегал по очень крутому "холму трудностей". Поэтому нам предложили выбрать: либо пойти в поселок пешком, либо поехать на квадроциклах. Все мгновенно согласились проехаться вверх на квадроциклах.

Фото: Эллинги с "лонгботами" на причале в бухте Баунти (Вадим Ивлев)

Через несколько минут мы прибыли в самую маленькую столицу мира — город Адамстаун. Во время нашего визита на острове Питкэрн проживало 40 человек — 33 и местных 7 приезжих, среди которых были чиновники из Новой Зеландии и члены их семей.

К местным также принадлежала и миссис Т-50-летняя гигантская галапагосская черепаха, любимица туристов. Между прочим, на острове все по-настоящему: есть своя конституция, свой Совет из 7 членов во главе с мэром.

Фото: Самая маленькая столица мира - город Адамстаун (Вадим Ивлев)

Почтовый корабль заходит на остров четыре раза в год

Здесь есть действующая церковь, музей, почтовое отделение, казна, склад, медицинская клиника и универсальный магазин. Когда-то была здесь и тюрьма, но теперь это маленькая лавка. Связь с внешним миром поддерживается с помощью почтового корабля, который заходит сюда четыре раза в год.

Источник дохода островитян — сборы за посещение острова туристами, продажу сувениров, почтовых марок, интернет-доменов "pn" и вкусного пчелиного меда.

Фото: Город Адамстаун (Вадим Ивлев)

Среди достопримечательностей острова — якорь и пушка с корабля "Баунти", о котором речь пойдет дальше. Как только появилась возможность, я с двумя другими членами экспедиции — французом Жаком и немцем Хайе — отправились на экскурсию.

Мы хотели посетить местную достопримечательность - пещеру Кристиана. Следует заметить, что это не настоящая пещера, а просто глубокая выемка в скале. В ней вряд ли можно укрыться от непогоды. В этом месте под высокой скалой проводил много времени знаменитый мятежник всех времен — Кристиан Флетчер (1764-1793), младший лейтенант с британского корабля "Баунти".

Фото: Якорь с корабля "Баунти" (Вадим Ивлев)

Можно только догадываться, какие мысли возникали у него в те одинокие дни. Жалел он или нет о мятеже, который возник из-за его нежелания возвращаться к суровой морской жизни? И это после развлечений и любовных утех, которые ему так понравились во время стоянки корабля на Таити.

Вместе с 8 моряками, 6 таитянами и 11 таитянками он укрылся здесь, на острове. Беглецы забрали с корабля все, что смогли, прежде чем его сжечь и затопить. Что касается Кристиана Флетчера, говорят, что он был убит или сошел с ума и покончил жизнь самоубийством.

Фото: Среди достопримечательностей острова - могила преподобного Джона Адамса (Вадим Ивлев)

"Мы буквально хватались за воздух руками, чтобы не упасть"

Незадолго перед нашим походом в пещеру прошел сильный ливень. Скала была очень скользкой, поэтому местные жители советовали не рисковать. Ведь если вы не умеете лазить, как горные козлы, то из-за малейшей ошибки с самого высокого уровня можно быстро оказаться на самом низком.

Проще говоря, упасть с высоты в сотни метров. Я хорошо помню, как мы взбирались по скользкой скале вверх. Мы буквально хватались за воздух руками, чтобы не упасть. Тогда ветеран приключений Жак сказал: "Вадим, мы просто с ума сошли". При этом, несмотря ни на что, он улыбался и продолжал лезть дальше.

Фото: Пещера Кристиана (Вадим Ивлев)

Но, слава богу, все закончилось хорошо. Нам удалось через какое-то время добраться до пещеры и спуститься со скалы невредимыми. Большое количество местных географических названий содержат слова "пропасть", "обрыв", "разлом", "провал", "спуск", "скала", "гряда" и "вершина".

К тому же, из 100 географических названий на острове многие навевают грустные мысли. Например: "Здесь я сломал бедро", "Здесь упал Дик", "Обрыв Джонни, Мартина Ларс, Ден, Нелли, Роберта, Фредди", "Головная боль", "Боже мой", "Крысиная нора", "Здесь сражались люди из каменного века". И наконец - "Спуск в нору". Помните кроличью нору в стране чудес?

Фото: Источник дохода островитян — продажа вкусного пчелиного меда (Вадим Ивлев)

По возвращении мы еще долго смывали с себя прилипшую коричневую глину. К сожалению, бурное море и отвесные скалистые берега острова не позволили нам искупаться в море. Единственное место, где можно искупаться на Питкэрне, — это природный каменный бассейн Сент-Полс, расположенный с восточной стороны.

Настало время обеда, и нас пригласили в кафе, где накормили жареной курицей и салатом, а также кусочком рыбы в кокосовом молоке в стиле Питкэрн.

Фото: Освещенная солнцем пристань и вид на синее море, что сияет (Вадим Ивлев)

Мы наслаждались приятной компанией, отличной едой и прекрасным видом на синее море сияло под нами. После этого была приятная прогулка вниз с горы к освещенной солнцем пристани и возвращение на корабль на двух железных баркасах, которые летели по волнам и окатывали нас с ног до головы холодной водой.

Вы спросите, а что же в завершение? Так вот, может показаться, что попасть на Питкерн не так легко и просто. Но если у вас действительно есть огромное желание увидеть этот удивительный остров — вперед! У вас все получится!

Напомним, ранее Вадим Ивлев рассказывал РБК-Украина, чем удивляет путешественников необычный остров в Тихом океане.

Также путешественник рассказывал, как побывал на необитаемом коралловом атолле.