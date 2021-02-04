Старинные виадуки и водопады: необычные места рядом с Буковелем для незабываемого уикенда

Фото: Виадук в Ворохте (wikipedia.org)

Что стоит посмотреть в Карпатах зимой

Буковель стал одним из самых популярных мест для отдыха этой зимой. Этот курорт в Карпатах ценят за большой выбор вариантов жилья и развлечений.

Во время отпуска на горном курорте можно не только кататься на лыжах, но и посетить близлежащие городки и села.

Достопримечательностей рядом с популярным курортом хватает, утверждают тревел-блогеры Максим Узол и Оля Манько и делятся с РБК-Украина маршрутом по интересным локациям, которые стоит посетить возле Буковеля.

Видео: Карпаты зимой (YouTube.com/Узол и Манько)

"Древние" трамплины и санки

Первым делом путешественники советуют заехать в Ворохту. Это поселок городского типа расположен всего в 20 километрах от Буковеля.

"Здесь очень красивая природа и старые деревянные 2-3-этажные домики. Но одна из самых ярких достопримечательностей - это спортивная база "Авангард", где расположены лыжные трамплины еще 60-х годов. Здесь тренировались спортсмены перед олимпиадами", - рассказывает Максим.

Фото: Вид на трамплины сверху (Узол и Манько)

В данное время трамплины находятся на реставрации, так как в последние годы они пришли в упадок.

"На гору с трамплинами может подняться каждый желающий. С горы открывается красивая панорама на Ворохту и горные пейзажи вокруг", - добавляет блогер.

Подъемник на панорамную точку стоит 40 гривен в обе стороны. А внизу рядом с трамплинами есть тьюбная трасса, по которой на надувных санках можно спуститься всего за 20 гривен, и горнолыжный спуск с бугельным подъемником.

Мосты с поездами и земляникой

"Еще одно must see место Ворохты - это его мосты-виадуки. Их всего три - и все впечатляют своими масштабами. Строились еще во времена Австро-Венгрии, поэтому один из них уже не используется по назначению. Зато по двум другим по сих пор ездят поезда", - отмечает он.

Фото: На виадуке до сих пор ходят поезда (Узол и Манько)

Малый виадук проходит над автомобильной дорогой и рекой Прут. На него можно подняться, чтоб полюбоваться здешними видами.

"Только будьте внимательны, так как по нему до сих пор курсируют поезда. А большой виадук – заброшенный: на него спокойно можно подниматься и любоваться видами гор, Ворохты, Буковеля. Ну а летом прямо на шпалах растет земляника", - открывает секреты "вкусного" места Макс.

Третий виадук находится по дороге к селу Вороненко. Он тоже действующий - на нем в свое время Тина Кароль снимала свой клип "Сдаться ты всегда успеешь".

Фото: Вид на виадук сверху (Узол и Манько)

Церковь без гвоздей

Блогеров впечатлила в Ворохте деревянная церковь, построенная без гвоздей – храм Рождества Богородицы. Это одна из самых старинных среди сохранившихся до нашего времени гуцульских церквей (16 века) и самое старое сооружение в Ворохте.

Внутри даже сохранились древние росписи и фрески. Храм был отреставрирован в 1979 году. Рядом стоит деревянная колокольня, в которой размещен музей. Поскольку старинная церковь находится на вершине холма, от ее стен открываются впечатляющие виды на поселок и горы.

Фото: В Ворохте немало панорамных мест (Узол и Манько)

Необычные места в Яремче

В 40 километрах от Буковеля находится еще одно курортное место – поселок Яремче, который может удивить туристов достопримечательностями.

Первое место, которое советуют посетить блогеры - водопад Пробий, один из самых полноводных водопадов Украины и одновременно - один из самых посещаемых туристами.

"Водопад находится недалеко от дороги. К нему легко добраться, поэтому и туристов тут всегда полно. Он хоть не сильно высокий, всего 8 метров, но впечатляет своей мощью. Когда-то высота Пробия достигала 25 метров, однако для сплава леса по реке Прут водопад взорвали", - рассказывают путешественники.

Любителям экстрима они советуют испробовать на себе полет над водопадом. А именно - роупджампинг за 300 гривен.

"Рядом есть гуцульский сувенирный рынок, где можно купить карпатские чаи, сушенные грибы, наливки, вино и другие гуцульские сувениры", - делится информацией Оля.

Фото: Карпаты в миниатюре (Узол и Манько)

Еще одно интересное для туристов место в Яремче - музей "Карпаты в миниатюре" с реалистичными моделями построек. Там можно посмотреть на мини экспонаты местных достопримечательностей.

"Это такая карта туристических мест в окрестности, которые ты можешь посмотреть в миниатюре и выбрать, что именно хочешь посмотреть вживую", - делятся блогеры.

Вход в музей стоит 30 гривен. На входе можно напиться родниковой минеральной воды. Также в Яремче можно увидеть, какие животные и птицы обитают в карпатском лесу. Для этого стоит посетить Яремчанский зверинец.

Фото: Зверинец в Яремче (Узол и Манько)

"Тут часть животных живут в полусвободных условиях в огромных вольерах. Например, кабаны и олени. Советуем купить на территории корм и покормить животных. Особенно такой контакт с животными нравится деткам", - подытоживает Оля.

Каким бы "раскрученным" и оживленнфым место в Карпатах ни было – рядом всегда можно найти впечатляющую достопримечательность, которая редко попадает на карту обычных туристов.

Напомним, мы писали, что отдых на карпатском курорте существенно подешевел в феврале.

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