Сорокаградусная жара и сильный ветер: туристов предупредили об изменениях погоды в Египте

Погода в Египте продолжает испытывать туристов – с 17 июня в стране ожидается волна жары и сильные ветры. Об этом сообщается в прогнозе погоды на сайте almasryalyoum.com.

До понедельника 21 июня страну от Каира до Южного Синая накроют сильные ветры, а температура воздуха будет прогреваться до 38 градусов в тени. В Верхнем Египте уже была зафиксирована жара в 41 градус, а на следующей неделе температура повысится до 45.

Что советуют туристы: средства от солнца и кафе у воды

На форумах в соцсетях нередко туристы обсуждают, стоит ли ехать на отдых в Египет летом и какая погода в ближайшие дни. Отдыхающие пишут свежие отзывы.

"Сейчас в Хургаде очень жарко. Вчера было +38, сегодня 40";

"Вообще не жарко сейчас в Шарме";

Фото: Погода в Шарм-эль-Шейхе (wikipedia.org)

"Мы в Хургаде с детьми 5 и 11 лет. 38 градусов - вообще нет проблем, с ветром переносим отлично. Плавают с масками в море, затем бассейн до вечера, средства от солнца и спецодежда";

"Мы в Сома бей вторую неделю, жарко было только один день. Ветер достаточно сильный почти все время. За последние 12 дней безветренно было только 2 дня, из них один жаркий";

"Посмотрите продуваемый отель, и чтобы кафе возле воды были";

"Сегодня целый день в Хургаде мощный холодный ветер. Вечером выходили из воды, было даже холодно. Сегодня 36 градусов, но они не ощущаются";

"Сегодня приехали с женой – только для любителей жары рекомендую, слишком жарко";

К слову, по данным сайта windy.com, 16 июня температура воды в море на курортах Египта такая: в Хургаде и Марса-Аламе – 27 градусов, в Шарм-эль-Шейхе – 26, в Дахабе – 25. Порывы ветра – до 14 метров за секунду.

Фото: Пляжный отдых в Египте (booking.com)

Какая погода на курортах Египта

Хотя туристический сезон летом в Египте продолжается, это направление для отдыха выбирают уже меньше туристов. "Высокий сезон" в стране начинается в октябре, когда начинается более комфортная погода.

Чтобы туристы были готовы к условиям отдыха, многие туристические компании предупреждают о погоде на курортах по месяцах. Например, на сайте сети туристических агентств "Поехали с нами" говорится, что в начале лета экскурсионные туры в Египте уже не пользуются особой популярностью.

"Погода в Египте в июне жаркая: в Хургаде, Сафаге, Эль-Гуне около +35°С, в Шарме столбик термометра днем показывает до 40 градусов. Ночью прохладнее: +23-25°С. Купаться приятно и в Красном, и в Средиземном морях – температура воды держится на отметках +25-28°С", — отмечается в информации для туристов.

В июле комфортная погода в Египте удерживается на африканском побережье Красного моря. Теплые ветра в Хургаде или Сафаге помогают легче перенести 37-градусную жару.

В этом месяце вода в Средиземном море вода нагревается до 26 градусов, в Красном – до 28-29.

Фото: В августе в Египте может быть некомфортно из-за жары (pixabay.com)

В августе наступает самая некомфортная для людей с плохой переносимостью высоких температур погода в Египте.

"Повышенная влажность на побережье сопровождает летний зной, в центральной части страны также сухо и жарко. В Асуане и Луксоре столбик термометра часто устанавливается на отметке 40, в Хургаде и Шарме – до 37. Но даже ночью температура редко опускается ниже 29 градусов. Вода в море в августе прогрета до 30 градусов", - предупреждают путешественников.

"Украинцы едут в Египет и летом" - турагент

Несмотря на то, что многие считают отдых в Египте летом не слишком комфортным, немало туристов все же активно бронируют путевки в курортную страну в июне и июле.

Фото: Летом спрос на отдых в Египте остается высоким (booking.com)

Турция - в топе стран по количеству бронировок летом, а Египет в этом списке занимает второе место, говорит РБК-Украина директор турагентства Dискавери Ольга Сарахман.

"У нас Египет всегда в топе после Турции. Нынешний период - не исключение: спрос наблюдается хороший", — говорит она.

На тезис о том, что в середине лета в Египте жарко, специалист ответила, что высокая температура воздуха в этот период наблюдается и на множестве других курортов.

"В той же Турции летом еще и влажность высокая", — резюмировала специалист.

Напомним, мы писали, что украинцы бьют рекорды по посещению Анталии.

Также туристов предупредили о новых угрозах для здоровья в Египте.