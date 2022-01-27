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Сократить расходы. Wizz Air из-за многомиллионных убытков поднимает цены на билеты

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Четверг 27 января 2022 14:33
Сократить расходы. Wizz Air из-за многомиллионных убытков поднимает цены на билеты Фото: Самолет авиакомпании Wizz Air в аэропорту "Киев" (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

В компании ожидают рост бронировок билетов по мере снятия карантинных ограничений в мире

В Wizz Air планируют поднять цены на билеты в ближайшее время. Все из-за роста производственных затрат на топливо и зарплату сотрудникам, сообщает СNBC.com.

Также в компании сообщили, что в связи с распространением штамма "Омикрон" резко уменьшилось количество бронирований, и Wizz Air несет большие убытки.

Убытки в размере 213,6 млн евро и конкуренция с Ryanair

"Бюджетная авиакомпания Wizz Air предупредила, что ее убыток в четвертом квартале, вероятно, превысит 213,6 млн евро (241,2 млн долларов) в третьем квартале", — говорится в сообщении.

По словам аналитиков, ситуация может оставаться такой в феврале и марте. Тем не менее компания ожидает восстановления спроса на билеты в ближайшие несколько месяцев.

Генеральный директор Йожеф Варади сказал Reuters, что Wizz Air сократила расходы и приобрела новые посадочные места. Это означает, что она сможет еще активнее конкурировать с такими компаниями, как Ryanair и easyJet.

В авиакомпании ожидают скачок спроса на перелеты в Великобритании после того, как в понедельник правительство этой страны объявило об ослаблении ограничений.

Сократить расходы. Wizz Air из-за многомиллионных убытков поднимает цены на билетыФото: Самолет авиакомпании Wizz Air в аэропорту "Киев" (Виталий Носач РБК-Украина)

В Wizz Air рассчитывают, что в августе и сентябре будет работать на 50% больше мощностей, чем летом 2019 года, предшествовавшим пандемии.

"Мы ожидаем очень сильного восстановления спроса в ближайшие несколько месяцев", — сказал он.

Согласно планам Wizz Air, перевозчик вернется к "доковидным" показателям по доходам и по количеству рейсов в августе-сентябре этого года. Это удастся сделать, если большинство стран снимут карантинные ограничения, пишут в издании.

Впрочем, на сколько именно повысят цены на билеты, пока неизвестно: в компании этой информации пока не озвучили.

Напомним, ранее мы писали, что Wizz Air отменил часть рейсов из Украины.

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