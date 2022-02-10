Сохранить наследие: список памятников архитектуры Украины пополнили еще 7 новых объектов

Присвоение статуса памятников здания защищает их от сноса и нежелательной строительной переработки
В Запорожье семь зданий по решению Министерства культуры и информационной политики были внесены в Государственный реестр недвижимых памятников, сообщает "Суспільне".
В частности, пять объектов менонитского наследия и два объекта старого Александровска.
Об этом рассказал начальник отдела охраны культурного наследия Запорожского городского совета Игорь Кислицын.
По его словам, памяткой архитектуры и истории местного значения признан жилой дом купца Д. Минаева по адресу ул. Жуковского, 29, находящегося в частной собственности.
Список признанных памятников архитектуры местного значения:
Жилой дом Абрахама Копа, по словам Игоря Кислицына, находится в наименее удовлетворительном состоянии.
"Есть определенная проблема с домом Абрахама Копа. Там размещался тубдиспансер. Сейчас они съехали в рамках медицинской реформы. Сейчас город решает, кому в аренду отдать это здание, чтобы его использовали, чтобы зимой там было отопление".
Кислицын подчеркивает, что присвоение статуса памятников зданиям защищает их от сноса и нежелательной строительной переработки. Все работы на памятниках должны соглашаться с органами охраны культурного наследия – городским и областным. Запрещается реконструировать такие строения, нужно проводить только реставрационные работы.
"Я надеюсь, что в 2023-2024 году нам удастся заложить средства на разработку проектной документации и выполнение определенных работ по меньшей мере на тех памятках, которые принадлежат к коммунальной собственности. Сейчас у нас в программе этого нет", — отмечает чиновник.
Он также говорит, что надеется на начало реставрационных работ (по крайней мере, внешних) в течение ближайших пяти лет.
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