Сохранить наследие: список памятников архитектуры Украины пополнили еще 7 новых объектов

В Запорожье семь зданий по решению Министерства культуры и информационной политики были внесены в Государственный реестр недвижимых памятников, сообщает "Суспільне".

В частности, пять объектов менонитского наследия и два объекта старого Александровска.

Об этом рассказал начальник отдела охраны культурного наследия Запорожского городского совета Игорь Кислицын.

По его словам, памяткой архитектуры и истории местного значения признан жилой дом купца Д. Минаева по адресу ул. Жуковского, 29, находящегося в частной собственности.

Список признанных памятников архитектуры местного значения:

доходный дом Августа Рихтера с аптекой — ул. Базарная, 7. Он находится в коммунальной собственности. В помещении работает КП "Зеленстрой";

дом школы для девочек (Mädchenschule) — ул. Истомина, 18. Там расположена общеобразовательная школа №81;

дом Катарины Вальман — ул. Розенталь, 7. Является коммунальной собственностью Широковского общества;

дом служб - ул. Розенталь, 7 (здание является частью комплекса здания Вальмана);

дом учительской семинарии (Lehrerseminar) — ул. Розенталь, 4 (находится в коммунальной собственности города);

жилой дом Абрахама Копа - ул. Сергея Серикова, 28 (также находится в коммунальной собственности).

Жилой дом Абрахама Копа, по словам Игоря Кислицына, находится в наименее удовлетворительном состоянии.

"Есть определенная проблема с домом Абрахама Копа. Там размещался тубдиспансер. Сейчас они съехали в рамках медицинской реформы. Сейчас город решает, кому в аренду отдать это здание, чтобы его использовали, чтобы зимой там было отопление".

Кислицын подчеркивает, что присвоение статуса памятников зданиям защищает их от сноса и нежелательной строительной переработки. Все работы на памятниках должны соглашаться с органами охраны культурного наследия – городским и областным. Запрещается реконструировать такие строения, нужно проводить только реставрационные работы.

"Я надеюсь, что в 2023-2024 году нам удастся заложить средства на разработку проектной документации и выполнение определенных работ по меньшей мере на тех памятках, которые принадлежат к коммунальной собственности. Сейчас у нас в программе этого нет", — отмечает чиновник.

Он также говорит, что надеется на начало реставрационных работ (по крайней мере, внешних) в течение ближайших пяти лет.

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