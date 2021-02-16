Снег и штормовые волны: туристические объекты в Египте закрывают из-за непогоды

В Египте готовятся к резкой смене погоды – на туристических локациях ожидают грозы, ночные заморозки и снег. О смене погоды в ближайшие дни сообщают египетские СМИ, ссылаясь на Египетское метеорологическое управление.

Согласно прогнозу метеорологов, в части регионов Египта будет преобладать холодная погода с осадками. Там даже закроют туристические объекты, пока непогода не пройдет.

Где можно замерзнуть

Египетское метеорологическое управление сообщило, что во вторник, 16 февраля, в Каире и Нижнем Египте будет преобладать холодная погода, пишет Egypt Independent.

Официальный представитель EMУ Эман Шейкер объявила, что 16 и 17 февраля на вершинах гор в Санта-Катерине и центральном Синае может выпасть снег, поскольку температуры продолжают снижаться.

Фото: Монастырь Святой Екатерины у подножия горы Синай (pixabay.com)

Она опровергла предположения о том, что снег может выпасть и в других регионах Египта, объяснив, что любой снегопад происходит только в высокогорных районах.

Шейкер добавила, что в Санта-Катарине ночные температуры упадут до -2 C. В связи с возможностью снегопада туристические объекты в этом районе закрыли до пятницы.

Город расположен примерно в 200 км к северо-западу от Шарм-эль-Шейха - наиболее популярного морского курорта Египта.

В Верхнем Египте также будут низкие температуры по ночам, с прогнозируемым минимумом в 4 градуса, что вызовет сильные заморозки на сельскохозяйственных землях.

Директор департамента прогнозов погоды EMУ Махмуд Шахин сказал, что в стране будут наблюдаться умеренные осадки в Каире и Гизе, велика вероятность грозы с градом в районах Рафах, Рас-Сидр, Ариш, Санта-Катарин.

По всей стране будут дуть холодные ветры, а в среду в Средиземном и Красном морях высота волн достигнет шести метров.

Сильный ветер может валить рекламные щиты, деревья и срывать элементы со старых зданий.

Фото: Снег в Санта-Катарине в январе 2021 года (facebook.com/mostafa.mahmoudluxer)

Какой будет погода на курортах

Согласно прогнозу, резкое похолодание не дойдет до морских курортов на побережье Красного моря, куда отправляются на отдых украинцы.

Например, по данным сайта weathercrave.com, в Шарм-эль-Шейхе днем может похолодать до 15 градусов днем и до 11 градусов ночью в четверг, 18 февраля, а в последующие дни температура воздуха будет снова повышаться – до 19-21 днем и 18 градусов ночью.

В Хургаде резко похолодает 17 февраля – до 16 градусов днем и 8 градусов ночью. Уже с пятницы днем снова станет от 19 градусов, а ночью потеплеет до 14 градусов.

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Фото: На морских курортах будет тепло (pixabay.com)

При этом вода в море вряд ли сильно охладится – еще во вторник 16 февраля море прогрето до 22-23 градусов, это средняя температура для февраля.

Напомним, мы писали, что в отелях Египта предлагают существенные скидки для туристов.

Также сообщалось, что ливень затопил отели на популярном египетском курорте.