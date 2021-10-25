Сказочные деревни, замки и озеро: что посмотреть в живописном регионе Австрии осенью

Самые яркие локации в Зальцбурге и окрестностях

Австрия осенью остается в списке открытых европейских стран для путешествия вакцинированных украинцев. Это одно из самых популярных круглогодичных направлений для отдыха туристов.

Тревел-блогеры Оля Манько и Макс Узол побывали в этой стране осенью. Они поделились с РБК-Украина своим опытом путешествия в Зальцбург и рассказали, на что стоит посмотреть в городе и в окрестностях.

"Когда выбирали страну, хотели, чтобы она была недалеко от Украины, была непопсовой и мега красивой. По этим критериям идеально подошла Австрия", - говорят путешественники.

Они объясняют: именно в регионе Зальцбурга в Австрии от картинки просто "сносит крышу", природа поражает красотой, а от чистейшего воздуха зашкаливает уровень эндорфинов.

Видео: Путешествие в Австрию (YouTube/Узол и Манько)

Город Моцарта с 700-летними домами и атмосферой релакса

Зальцбург – очень ухоженный и зеленый город. Разноцветные дома, которым 700 лет, построены прямо впритык к скале. Кондиционеры там запрещены – и это один из секретов хорошего вида зданий.

"Это город, где родился и жил Моцарт – поэтому там есть площадь и кафе его имени, памятник. Моцарт там везде, включая коробки шоколада", - рассказывает Макс.

В этом городе нет суеты – там хочется валяться на берегу реки. В Зальцбурге много собачников и велосипедистов, на площади для туристов ездят кареты с лошадьми.

Фото: Неспешная атмосфера Зальцбурга (Узол и Манько)

Замок на горе и живописные виды на город

Замок Хоензальцбург – одна из главных достопримечательностей Зальцбурга. Ее особенность в том, что это самая большая крепость Европы, которую удалось полностью сохранить до наших дней. Ее никогда не брали в облогу. Со смотровой площадки замка открывается захватывающий вид на город.

"Крепости больше тысячи лет – она одна из самых больших средневековых крепостей в Европе. Внутри есть шесть квартир, где до сих пор живут люди. Атмосфера на территории – действительно средневековая", - описывает впечатления Макс.

Фото: Видовые локации на Зальбург в вершины горы (Узол и Манько)

Чтобы добраться на 120 метровую вершину горы к крепости, можно идти пешком или воспользоваться фуникулером. Стоимость проезда – 3,2 евро, а вход в замок – от 10 евро. За транспорт и музеи можно не платить, если купить туристическую карту на 24, 48, 72 часа (39 евро).

"В Австрии в транспорт в обычных масках не пускают – нужны только FFP2 без клапана, а еще на входе просят показать вакцинацию или тест", - предупреждают о правилах блогеры.

Территория крепости – как четыре стадиона. Там есть музеи и ресторанчики. На соседние горы от замка проложены живописные треккинговые тропы – мимо маленьких средневековых частных замков. Один из холмов, где очень красивые виды на город – Рихтерхоэ.

Фото: Архитектура Зальцбурга (Узол и Манько)

Вид на старый город также стоит посмотреть с соседней горы – Менсберг. Там есть кафе, в котором можно заказать традиционный десерт – нокль. Это запеченное ванильное суфле в форме холмов, которое подают со сливками и вареньем.

Окрестности Зальцбурга: дворец и вершины с видами на Альпы

Дворец Хельбрун - летняя резиденция епископов – одна из интересных локаций в окрестностях Зальцбурга. Там красивый интерьер с картинами и красивый парк на 60 гектарах с большим количеством "шутливых" фонтанов, которые можно включить с расстояния, когда кто-то садится на лавочку или проходит рядом. Тогда отдыхающий оказывается под струями воды. Также на территории расположены в кустах деревянные мини-театры, которым несколько сотен лет.

Дальше блогеры отправились в ближайшие Восточные Альпы, чтобы подняться на 1600 м на вершину горы Унтерсберг. Автобусом в эту локацию ехать из Зальцбурга всего полчаса. Там, по легенде, спрятаны сокровища тролей. Подняться можно по канатной дороге длиной в 3 километра. Правда, на вершине все было скрыто в облаках, хотя обычно солнечно. Также путешественники предупреждают: там намного холоднее, стоит одеваться лучше.

Фото: Живописный вид на озеро (Узол и Манько)

В 40 километрах от Зальцбурга находится озеро Вольфгангзе з курортными городками для летнего отдыха с атмосферой сказочных декораций. Чтобы добраться из одного в другой, можно сесть на кораблик.

"Озеро на высоте 500 метров над уровнем море. В нем настолько чистая лазурная вода, что ее, как говорят, можно даже пить. А возле одного из причалов стоят корабли 19 века, на которых тоже можно поплавать", - рассказывает Оля.

Но главное развлечение – зубчатая железная дорога, одна из самых старых в мире и самая крутая по высоте подъемов в Австрии. В старых вагонах туристы поднимаются на гору Шафберг. За полчаса поездки в красном "игрушечном" поезде нужно заплатить 42 евро. Из окна вагончика открываются завораживающие виды на голубые озера внизу и Альпы вокруг, а на вершине рядом со смотровой площадкой пасутся коровы.

Фото: Туристический поезд в горы (Узол и Манько)

Футуристичный павильон со спорткарами и самолетами

Рядом с аэропортом в Зальцбурге расположен современный выставочный павильон техники "Ангар 7" – внутри находится собрание самых быстрых спортивных машин. Спортивные самолеты, вертолеты, боллиды "Формулы -1",

"Это просто другая планета и космическая станция. Все аппараты в рабочем состоянии – хоть сейчас на трек или взлетную полосу. От восторга у меня даже испортился микрофон", - делится путешественник.

Экспозиция в музее меняется раз в две недели – ее используют для съемок телепередач или фильмов. А на улице стоит самолет самого богатого человека Австрии", - интригует Макс.

Один из самолетов в павильоне недавно "поставил" мировой рекорд – пролетел на высоте одного метра в двух автомобильных тоннелях в Турции.

Фото: Музей спортивных машин (Узол и Манько)

"Чего я не ожидал увидеть там – так это ресторанов, еще и каких! Прямо на крыше обустроили бар. Он работает только по вечерам, когда под стеклянным полом включают неоновое освещение и появляется звездное небо с видом на самолеты", - удивляется он.

Популярный фаст-фуд и цены на блюда

Путешественники отправились также изучать гастрономическую часть Зальцбурга. Пообедать там дорого – минимум 20 евро. Поэтому блогеры начали с популярного стрит-фуда, который открылся в 1950 году, и с тех пор рецепт хот-дога там не менялся. Булка с двумя сосисками стоит 4,3 евро.

"Чтобы вы ориентировались по ресторанным ценам: супы в среднем стоят 3-5 евро, шницель с гарниром – 14-20 евро, пиво – 4-5 евро, а десерт "Захер" – 5-6 евро. Бюджетнее можно питаться в супермаркетах или фаст-фудах", - советует Оля.

Фото: В Зальцбурге можно питаться недорого (Узол и Манько)

К слову, в высокогорном кафе холодная закуска – нарезка сыров и колбас с овощами – 11,9 евро, чай – 3,2 евро. Горячие блюда там не готовят из-за того, что на вершине нет печей.

Напомним, мы писали про пять самых популярных стран, где отдыхали европейцы в 2021 году.

Также мы рассказывали про самые интересные "кофейные" страны мира с аутентичными традициями.