Озеро Синевир, водопад и курорт Пилипец: лучший маршрут для насыщенных выходных в Карпатах

Фото: Озеро Синевир (Евгения Колесник)

Подробная инструкция, как посетить восемь интересных объектов за два дня

Во время поездки в Карпаты многие задаются вопросом, какой именно маршрут путешествия выбрать. Ведь есть и экстремальные, и более комфортные, и маршруты с посещением сразу многих мест. Словом, на любой вкус.

Предлагаем маршрут, который подойдет практически для всех: и для любителей активного отдыха, и для почитателей комфортного спокойного времяпрепровождения на природе.

Давайте посчитаем, сколько всего интересного можно увидеть всего лишь за одни выходные, отправившись по такому маршруту:

Источники природной минеральной воды;

Воловецкий перевал;

Центр реабилитации бурого медведя;

Долина волков;

Линия Арпада;

Высокогорное озеро Синевир;

Горнолыжный курорт Пилипец;

Водопад Шипот.

Как добраться к маршруту

Добраться в начало маршрута можно как на автомобиле, так и на поезде - стартуем от железнодорожной станции "Воловец".

На общественный транспорт в этом районе лучше не рассчитывать: здесь ходят автобусы, но довольно редко, особенно на выходных. Зато есть возможность заказать экскурсию у частника, которые показывают регион туристам, собирая небольшие группы по 6-8 человек.

Фото: Источник с минеральной водой на пути маршрута (Евгения Колесник)

Группы из такой экскурсии вы можете встретить прямо на ж/д вокзале, но лучше позвонить и договориться заранее. В Воловце довольно много вариантов жилья, где можно остановиться, а хозяин вам подскажет, как записаться на экскурсию.

Источник, Воловецкий перевал и спасенные медведи

Первая остановка на пути - источник с минеральной водой. Возле источника образовался небольшой сувенирный рынок, а сама вода от природы газированная и насыщена железом так, что камни, на которые она попадает, приобрели рыжий оттенок.

Несмотря на то, что вода в источнике имеет специфический запах сероводорода, практически каждый турист не проходит мимо и пробует ее на вкус.

Следующая остановка на маршруте - Воловецкий перевал (1014 метров над уровнем моря). Это место, с которого открывается невероятный вид на горы, особенно осенью, когда лиственный лес приобретает желто-оранжевый цвет, а хвойные деревья остаются ярко-зелеными. На перевале можно выпить чая, а у туристических стендов - ознакомиться с достопримечательностями, которыми богат этот регион.

Фото: Воловецкий перевал (Евгения Колесник)

Одно из самых интересных мест - Центр реабилитации бурого медведя, который находится на территории Национального Природного Парка "Синевир".

Ландшафт парка и климатические условия соответствуют естественной среде обитания бурых медведей, что позволяет проводить эффективную реабилитацию животных после жестокого обращения в цирках и частных зоопарках.

Фото: Медведи гуляют по территории центра реабилитации (Евгения Колесник)

Медведи живут на большой территории, и не просто лежат целый день, а ведут себя спокойно и расслаблено, так что за ними очень интересно наблюдать.

Цена за вход на территорию центра, как и в НПП "Синевир", составляет 25 гривен с человека.

Зоопарк, доты лини Арпада и живописный Синевир

Чуть дальше по дороге к озеру Синевир можно сделать остановку возле зоопарка "Долина волков". Здесь обитают тигр, рысь и, конечно же, волки. Двое из них снимались в фильме "Захар Беркут". Эти два серых волка живут в зоопарке практически с рождения, и дают себя погладить.

Также по дороге можно сделать остановки у дотов линии Арпада, в лесу у реки, но основным местом следования всегда остается высокогорное озеро Синевир.

К озеру можно подняться на автомобиле за дополнительную плату, но лучше выбрать пешеходный маршрут длиной в три километра по густому карпатскому лесу.

Фото: Волк в зоопарке (Евгения Колесник)

Есть асфальтированная дорога, и параллельно с ней проходит грунтовая экотропа. Возле озера есть сувенирный рынок, колыба, вокруг озера проходит тропа, периодически встречаются беседки для отдыха и родники с питьевой водой. А над озером возвышается памятник любви Синь и Вира, в честь которых, по легенде, и было названо это озеро.

После прогулки можно вернуться в Воловец, а можно остановиться в отельном комплексе "Арника" или в одном из гостевых домов, таких как "Синевирский водограй" прямо здесь, недалеко от озера. Также вы сможете отведать блюда местной кухни в одной из колыб, таких как "На децу у Цимбора" или "Колиба Карпати".

Фото: Интересно наблюдать, как себя ведут медведи в природных условиях (Евгения Колесник)

Но если вы приехали не своим транспортом, а с экскурсией, лучше все же вернуться с экскурсией на Воловец или договориться о том, как будете возвращаться к железнодорожной станции заранее.

Мы в своем путешествии этого не сделали, поэтому пришлось полдня искать возможность добраться обратно до поезда, а потом переплачивать за такси.

Горнолыжный курорт Пилипец: что посмотреть

На второй день путешествия мы заехали на горнолыжный курорт Пилипец. Здесь круглый год работает подъемник, на котором можно подняться не только с лыжами и сноубордами, но и с велосипедом!

На верхней станции подъемника расположено атмосферное кафе, где можно согреться чашечкой чая. Спуститься с горы можно на том же подъёмнике, пешком, а также по специальной трассе для велосипедов и мотоциклов.

А в завершении путешествия - большой и мощный водопад Шипот. К водопаду можно прийти пешком от нижней станции подъемника в Пилипце. При входе на тропу к водопаду - сувенирный рынок, где также можно купить Карпатские чаи, настойки и заказать шашлык.

Фото: Большой и мощный водопад Шипот (Евгения Колесник)

Добраться от водопада обратно на железнодорожную станцию Воловец можно по пешеходному маршруту, а можно связаться с одним из местных водителей и добраться за небольшую плату на машине, поскольку расстояние - небольшое.

Итак, во время маршрута можно посетить сразу восемь интереснейших мест всего за два дня! Более подробно об этих местах вы можете посмотреть в нашем видео из этого путешествия. Всем удачи!

Видео: КАРПАТЫ: озеро Синевир, медведи, волки и подъемник на Пилипец (Youtube.com/KOLESAEDUT)

Напомним, ранее мы писали, как провести время на курорте Драгобрат, пока там нет снега.

Также мы писали о "сказочных" локациях Карпат, о которых мало знают туристы.