Швейцарія обмежує видачу віз власникам російських паспортів: кого це стосується

Вихідці із окупованих Росією територій України та Грузії не зможуть отримати шенгенську візу та перетинати кордон Шенгену з паспортами, виданими владою РФ.

Такі обмеження на російські проїзні документи запровадила Федеральна рада Швейцарії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Новий регламент, згідно з яким вводяться обмеження, офіційно прийнятий 16 серпня 2023 року.

"Особи з окупованих Росією територій України та сепаратистських регіонів Грузії не можуть отримати шенгенську візу та перетинати зовнішні кордони Шенгену за проїзними документами, виданими Росією. Федеральна рада прийняла цей регламент на засіданні 16 серпня 2023 року", – йдеться в повідомленні Федеральної ради.

Крім того, звичайні та дипломатичні паспорти, свідоцтва на повернення, посвідчення особи моряка та посвідки на проживання для осіб без громадянства, видані російською владою, не визнаються.

Що стосується України, Федеральна рада підкреслила, що в залежності від регіону встановлені різні дати видачі, після яких документи більше не приймаються.

Що стосується Грузії, всі російські проїзні документи, які були видані жителям Абхазії та Південної Осетії після 26 серпня 2008 року, не будуть прийматися для отримання шенгенської візи.

Водночас країна продовжуватиме видавати візи для деяких цілей, у тому числі з гуманітарних причин, людям з окупованих Росією територій України та Грузії.

Рішення не приймати російські документи, видані в окупованих Росією регіонах в Україні або сепаратистських територіях в Грузії, ухвалила Рада ЄС в грудні 2022 року. Після цього відразу кілька країн вирішили більше не приймати проїзні документи, видані в Росії.

Нагадаємо, ми писали, які країни припинили видавати "золоті візи" росіянам.

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