Штрафуют без предупреждения. Туристка раскрыла детали о "карантинном" отдыхе в Египте

Египет продолжает оставаться одним из самых популярных направлений у украинского туриста. Этому способствует не только близость страны и условия отдыха, но и довольно простые правила для туристов в условиях карантина.

О том, как можно отдохнуть на египетском курорте в конце марта, РБК-Украина расспросило у ведущей шоу "Оттак Мастак" на канале НЛО TV Аманды Ироаньи. Далее - прямая речь телеведущей.

"Курорт выбирали два месяца"

Мы поехали отдыхать, чтобы отметить день рождения мамы. Выбирали меньшее "зло", чтобы было быстро и без дополнительных проверок. Плюс - я давно хотела попробовать дайвинг. Лучшее для этого место - Египет. Заодно наконец-то можно увидеть легендарные исторические места!

Курорт выбирали месяца два, потому что мне категорически не хотелось типичного серого, некрасивого вида локаций, как видела раньше у многих.

Фото: Телеведущая Аманда Ироанья вернулась из "карантинного" отпуска в Египте (пресс-служба телеканала)

Поддержание физической формы стало моим привычным образом жизни. Поэтому вопрос специальной "подготовки к лету" даже не рассматривался, не говоря уже о похудении. А вот наряды - конечно! Я наконец начала продумывать и собирать готовые образы, а не везти с собой половину квартиры, а в результате не надеть и половины.

Что посмотреть в Египте во время отпуска

Я всегда планирую насыщенную и активную программу, иначе умру со скуки. У меня здесь было обучение дайвингу, виндсерфингу, катания на байдарках, снорклинг. Также брали яхту и купались в открытом море, заказали две экскурсии к пирамидам и в Луксор.

Советую посетить Карнакский храм, долину фараонов и храм Хатшепсут в Луксоре (здесь же - и гробницы фараонов) - в первую очередь! Это невероятно, и умом не постичь, как вся эта красота сохранилась до наших дней. И, конечно, пирамиды и Каирский музей - все о жизни прежних цивилизаций. Здесь вы увидите все: от мумий до предметов быта тех времен.

Фото: Карнакский храм, долина фараонов и храм Хатшепсут в Луксоре, - must see в Египте (пресс-служба)

Преимущества и недостатки отдыха в Египте весной

Из "плюсов": мало туристов и комфортная температура - около + 26-28 градусов, море тоже теплое.

Из "минусов": весна - это не сезон манго и случается холодный ветер. Настолько холодный, что вечером нужна теплая одежда. Но ближе к концу марта уже теплее.

Фото: Даже в карантин основные исторические памятники Египта открыты к посещению. На фото - Карнакский храм (пресс-служба)

"В больших городах жизнь кипит и на карантине"

Во время карантина в городе нельзя передвигаться без маски, там за этим строго следят. Повсюду ходят патрули, которые контролируют соблюдение этого требования.

Говорят, штрафуют даже без предупреждения.

Фото: Во многих отелях в карантин открыты только номера улучшенного формата и номера-люкс, говорит Аманда Ироанья (пресс-служба)

В нашем отеле заполняемость ниже, а стандартные номера и вовсе закрыли, оставив для туристов только номера улучшенного формата и номера-люкс.

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Также закрыты рестораны формата a la carte, а бары на территории отеля работают до 12 вечера. Ночные вечеринки - отменены. Но вот в самих городах, в частности, в Хургаде, мало что изменилось - ночная жизнь кипит, как и раньше.

Как получить самые яркие впечатления от Египта

Я мечтала о дайвинге. Все уже знают, что богатейший подводный мир в Красном море, и я специально нигде не погружалась: ждала Египта. Поэтому обязательно вернусь сюда за полноценным курсом дайвинга.

А к серфингу сделала первые мелкие шаги в виде занятий по виндсерфингу. И, разумеется, здесь стоит увидеть остатки давних цивилизаций. В детстве я обожала истории именно древнего Египта, и увидеть все это собственными глазами - невероятно интересно. До сих пор мурашки по телу, когда вспоминаю!

Напомним, ранее мы писали, какую бухту Шарм-эль-Шейха выбрать для отдыха весной.

Также посол Украины в Египте раскрыл детали о туристах, которые заболели COVID во время отпуска.