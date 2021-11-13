Штольни, затерянный дворец и бирюзовый карьер. Нетипичные локации Кировоградщины для первого путешествия по региону

Для рядового украинца туристические места Кировоградской области остаются крайне малоизвестными. Впрочем, в ближайшее время эта ситуация может измениться: сюда чаще наведываются блогеры, которые потом рассказывают о регионе своим подписчикам, а в области решили развивать туристические маршруты, да и СМИ Кропивницкого выходят с заголовками о том, что "туризм на Кировоградщине выходит из тени".

Трудно представить пейзажи области без скифских курганов: местные журналисты нередко называют курганы основной приметой кировоградских пейзажей. Недаром на гербе области изображен скифский орел: именно здесь в свое время был раскопан первый скифский курган. Впрочем, многие знают область именно благодаря сельскому хозяйству, часто называя регион "аграрным сердцем Украины". В частности, здесь найдется немало фермерских хозяйств, которые потенциально могут стать туристическими изюминками региона.

Также именно в областном центре, Кропивницком, образовался первый украинский профессиональный театр – здесь явили миру музыкально-драматическую природу украинской театральной сцены.

Предлагаем подборку локаций области на разный вкус и предпочтения: от заброшенных рудников до живописного карьера с ярко-бирюзовой водой. А следующие статьи посвятим двум городам области - Кропивницкому и Александрии.

Фото: В Кропивницком образовался первый украинский профессиональный театр (РБК-Украина)

Итак, что посмотреть на Кировоградщине?

Черное озеро и Черный лес;

Морозовский карьер;

затерянный замок (дворец) Винберга в селе Ясиноватка;

Кочубеевские штольни;

Хутор "Надія";

ферма "Лесная Коза" в селе Подлесное;

немецкое кладбище в селе Карловка;

город Александрия;

город Кропивницкий.

Черный лес и таинственное озеро

Загадочное место для ценителей аутентичных и малоисследованных локаций. Черным лесом на Кировоградщине считается большой лесной массив (около 90 тыс. гектаров) в пределах Александровского и Знаменского районов на границе лесостепной и степной зоны. Здесь преобладают грабовые дубравы, по обочинам с примесями ясеня и береста.

При заезде в одну из локаций леса уже отсутствует мобильная связь, что добавляет таинственности. Впрочем, рассчитывайте на то, что сразу же поделиться фотографиями с читателями вашей страницы в Instagram может получиться не сразу.

"Здесь видим уникальную для этой локации вещь - прямо в центре леса растут березы, что для такой местности не присуще", - рассказывает гид, пока мы переступаем через поваленные деревья в густом лесу. Вокруг созревают желтые листья - последний признак угасающей осени.



Фото: Таинственные пейзажи Черного леса на Кировоградщине (РБК-Украина)

"Место особенное и тем, что здесь была некая Чернолесская Республика. Она не так сильно прогремела, как Холодноярская, но и здесь происходили похожие события", - ведет дальше гид.

Местные туристические энтузиасты надеются, что локация станет не менее известной, чем холодноярские туристические места на Черкасщине. К слову, в следующем году в области начнут создание историко-мемориального заповедника "Черный Ворон". Он будет располагаться посреди леса на территории на территории Разумовского сельсовета.

"Во время национальных освободительных соревнований 1917-1922 годов в Черном лесу действовала повстанческая республика. Поэтому можно сделать эти места "изюминкой", которая войдет в страницы истории повстанческого движения", - надеется специалист.

Посреди Черного леса находится озеро – глубокое и заболоченное: еще одно место, которое дополняет таинственную атмосферу.

Фото: Озеро в Черном лесу (РБК-Украина)

"Точных измерений глубины проведено не было. Есть версия, что она может достигать и более 200 метров. Сомневаюсь, но до сотни метров может быть точно. Здесь - очень заиленное дно и большое количество отложений водорослей, что мешает сделать точные замеры. Также большая загадка, как именно формируется дно", - продолжает гид.

Черный лес пролегает на пересечении двух культур - кочевой и земледельческой.

"К слову, лес прославился и благодаря археологии. За Черным лесом названа Чернолесская археологическая культура. В степи жили кимерийцы - первый степной народ. А здесь жили земледельцы. Первые поселения и захоронения этой культуры были найдены именно на территории Черного леса".

Фото: Здесь можно отдохнуть в спокойной атмосфере, разглядывая местные пейзажи (РБК-Украина)

Указателей здесь пока нет. Однако недавно стартовал совместный проект областной научной библиотеки и облгосадминистрации "Туристические магниты Кировоградщины". Черный лес вошел в список локаций, которые вскоре будут заметны туристу: планируется обустройство территории, создание соответствующей инфраструктуры и установка указателей.

Замок-Дворец Винберга. Здание, которое быстро исчезает

В селе Ясиноватка находится упадочное сооружение, которое редко упоминается в путеводителях - замок или дворец Винберга. За фасадом здания растет огромный дуб. Говорят, что ему не менее 300 лет.

"В конце 19 века дворец точно принадлежал Винбергам – скорее всего они его и построили, возможно, на месте прежней усадьбы. Стиль здания - эклектика с элементами неоготики (таковой можно было считать башню). Дворец имел незаурядные размеры, как для усадебного дома достаточно рядовых помещиков", - рассказывает путешественник и исследователь Роман Маленков.

Фото: В конце 19 века дворец принадлежал семье Винбергов (РБК-Украина)

После большевистской оккупации территории во дворце сначала разместили школу. Затем здание долгое время служило детским домом - интернатом для детей с особыми потребностями. Заведение закрыли в 90-х годах, большинство детей перевели в другое учреждение.

"В 1997 году сельсовет, расположенный в соседнем селе Бандуровка, отдал здание в аренду новосозданному женскому монастырю, как утверждают, УПЦ КП. А дальше наступило обнищание здания", - объясняет Маленков.

Фото: В 2000-х годах здесь произошел пожар, после этого сооружение пришло в упадок кардинально (РБК-Украина)

Сквозь кирпичи прорастают деревья и кусты. На полу можно найти остатки плитки с оригинальными узорами того периода, когда место еще было наполнено жизнью.

После пожара, который произошел в 2004 году, дворец находится в очень запущенном состоянии. В ответ на тезис о том, есть ли шансы на восстановление сооружения, гид выражает сомнения.

"Если бы сооружение еще было сохранено до пожара, тогда да. А в этой ситуации – очень мало шансов. Под действием ветра и солнца стены систематически разрушаются. И чем дальше, тем хуже", - говорит экскурсовод.

На вопрос, куда обращаться туристам, чтобы увидеть это место, он советует информационно-туристический в городе Александрия, который создали в мае этого года. По словам специалиста, там расскажут, как и где заказать экскурсию или добраться сюда самостоятельно.

Фото: Сквозь кирпичи прорастают деревья и кусты (РБК-Украина)

Немецкое кладбище. Место, которое призывает к миру

Это место захоронения немецких солдат. Уникально тем, что в Украине подобных кладбищ - всего пять: во Львове, Киеве, Севастополе, Донецке и Карловке.

"Почему это место решили создать здесь, в Карловке, тогда как другие находятся в крупных городах? Дело в том, что в 1793 году на эти земли приехали переселенцы из прусского города Данциг (современный Гданьск, Польша), - рассказывает руководитель местного краеведческого кружка Наталья Мокряк.

Фото: Экскурсию по немецкому кладбищу в Карловке провела краевед Наталья Мокряк (РБК-Украина)

К тому времени в Карловку приехала 21 семья немецкая семья. Они поселились на западном берегу реки Сугоклия.

"Здесь они жили, как и все население Российской империи в то время - сложно, тяжело. Но пришел 1917 год, и начались времена значительно сложнее. Семьи начали депортировать. Большие трудности немцы испытали и в 1941 и 1944 годах, когда их депортировала советская власть", - вспоминает она.

Во время Второй мировой бои на территории села Карловка проходили три месяца. Погибло очень много как советских военных (в братской могиле похоронили более 1,5 тысячи солдат), так и немецких. Когда после войны началось восстановление села, немецких солдат хоронили преимущественно там, где находили: были блиндажи, окопы, или же их просто присыпали землей прямо возле какой-то хаты, рассказывает Наталья.

Фото: В Украине подобных кладбищ - всего пять: во Львове, Киеве, Севастополе, Донецке и Карловке (РБК-Украина)

"Все время немецкая сторона пыталась договориться с советской о перезахоронении своих солдат. Они не находили общего языка, и только в июне 1993 года было подписано соглашение с уже независимой Украиной и ФРГ о разрешении выделить на территории Украины пять мест под перезахоронение. Немецкая сторона брала на себя организацию перезахоронения, обустройство мест и уход за могилами. Немецкая сторона также брала на себя и уход за советскими военными захоронениям на территории Германии", - рассказывает Наталья Мокряк.

В 1994 году началось строительство кладбища. По словам жительницы села, в 90-е работы не было, и зарплату не платили иногда даже годами. Сооружение кладбища стало возможностью заработать - платили рублями, и платили очень прилично.

Фото: На каждой стелле очень мелким почерком с обеих сторон написаны фамилии и даты гибели немцев, которые здесь похоронены (РБК-Украина)

Сегодня в домике кладбища хранится подробная схема захоронений, где записана каждая фамилия и все известные данные о похороненном. Когда сюда приезжают немцы-потомки, то по данным книги могут идентифицировать место, где именно похоронен их родственник.

"На каждой стелле очень мелким почерком с обеих сторон написаны фамилии и даты гибели немцев, которые здесь похоронены. Это тысячи людей. Еще десять лет назад здесь уже было перезахоронено 17 тысяч немецких солдат. Рассчитано кладбище на 37 тысяч и еще полностью не заполнено. Сейчас можно увидеть, что на некоторых есть таблички с фотографиями - их ставят те, кто находил здесь своего родственника. Если пройдетесь, то увидите, насколько это молодые люди. Есть военные, которым по 30-40 лет, но солдат значительно моложе - очень много", - отмечает Наталья Мокряк.

Фото: В домике кладбища хранится подробная схема захоронений, где записана каждая фамилия и все известные данные о похороненном (РБК-Украина)

Фото: Сегодня кладбище в селе Карловка - место, которое призывает к миру. Здесь нам стоит учиться тому, как ухаживают за могилами своих предков, говорит Наталья Мокряк (РБК-Украина)

Краевед признается, что сначала ей как человеку было морально непросто услышать, что в селе будет немецкое кладбище.

"Мои два деда погибли во Второй мировой, я росла без отцовской ласки. Но однажды сюда на кладбище пришел местный мужчина, принес хлеб. Рассказал историю. В 1944 году, когда сюда прибыло пополнение немецких войск, в доме его родителей поселили молодого мальчика. Он был худой, несчастный, и его в семье полюбили, как своего ребенка. В марте он пошел в наступление и не вернулся. Семья оплакивала его так же, как своего старшего сына, погибшего на фронте. 60 лет дед молчал, а тут пришел и говорит - хочу поискать, возможно, он где-то здесь похоронен. После истории от деда с хлебной что-то внутри у меня стало оттаивать. Я поняла, что на самом деле все, кто умер, должны по-человечески достойно быть похоронены. И сегодня кладбище в Карловке - это место, которое призывает к миру. Здесь нам стоит учиться тому, как ухаживают за могилами своих предков", - рассказывает Наталья Мокряк.

"Хутір Надія". Семейная усадьба Ивана Карпенка-Карого

Не все помнят, что настоящая фамилия легендарного украинского писателя, драматурга и актера Карпенко-Карого – Тобилевич.

"Иван Карпенко-Карый. Это был его сценический псевдоним, а фамилией Тобилевич он подписывал пьесы", - объясняет нам кандидат исторических наук, краевед, экскурсовод и член топонимической комиссии городского совета Кропивницкого Юрий Митрофаненко.

Именно здесь, на Кировоградщине, Ивану Тобилевичу посреди почти пустоши удалось возвести красивую усадьбу, а высаженные знаменитыми актерами тех времен дубы до сих пор растут и покрываются осенью золотыми красками. Сейчас это территория Хутора Надежда-государственного заповедника-музея имени Карпенко-Карого (Тобилевича).

Фото: Сейчас "Хутір Надія" - это государственный заповедник-музей имени Карпенко-Карого (Тобилевича) (РБК-Украина)

Фото: Здесь есть озеро с купальнями, которое Тобилевич создал вместе с жителями села (РБК-Украина)

"С Ивана Тобилевича смеялись из-за того, что он хочет в степи (в то время Херсонской губернии) создать зеленый оазис. Однако ему это действительно удалось. Хотя сначала здесь было простое хозяйство, а саму усадьбу заложил отец Ивана – Карпо Тобилевич. Впоследствии Иван Карпович возвращается из трехлетней ссылки и поселяется здесь с Надеждой Тарковской-Тобилевич. К сожалению. первая жена Тобилевича умерла, и потом позднее он переехал со своей второй женой Софией".

На хуторе Надежда Иван Тобилевич написал известную комедию "Сто тысяч".

"Его лозунг был таков - "беру сюжеты из жизни". Часто его соседи попадали в пьесы как герои и антигерои", - объясняет историк.

Фото: Здесь Тобилевич написал свое известное произведение "Сто тысяч" (РБК-Украина)

Здесь есть озеро с мужской и женской купальней, отцовский колодец – сейчас это источник, из которого до сих пор можно выпить воды.

Украшение усадьбы - дубы 80-х годов 19 столетия. Высаживали их известные актеры. В частности, сами члены семьи - Панас, Николай, Иван и Мария Тобилевичи – именно те люди, которые составили основу театральной сцены корифеев.

"Также здесь есть дуб, который посадил Николай Садовский - актер театральной сцены тех времен. Высокий, статный, георгиевский кавалер. Был великим индивидуалистом, конфликтовал со всеми вокруг. Пылко ненавидел Российскую империю, хотя воевал за нее, а его сын был полковником армии УНР. Садовский известен также тем, что создал в Киеве первый украинский стационарный театр. До 1907 года украинцам было запрещено иметь свои театральные помещения - все театры были странствующими", - рассказывает Юрий Митрофаненко.

Фото: Возле усадьбы растут дубы, которые высадили легендарные звезды театральной сцены того времени (РБК-Украина)

Еще один дуб посадила Мария Заньковецкая - звезда мельпомены, которая блестяще владела французским языком. Ее манили в русские труппы, но она всем отказывала. Говорила: "Я украинская актриса, и буду играть в украинском театре".

Фото: Как работает заповедник и когда сюда можно заглянуть (РБК-Украина)

Кочубеевские штольни. Заброшенный карьер начала 20 века

Любителям заброшенных мест - катакомб, пещер и штолен, это место точно придется по душе. Карьер Кочубеевского рудника - объект индустриального наследия.

Еще в середине 19 столетия в регионе были найдены залежи железной руды, и появляется идея их разрабатывать. Земля, которая раньше считалась исключительно аграрной, получила еще и промышленное значение. Одними из тех, кто доучился до добычи, стала семья Кочубеев, рассказывает Юрий Митрофаненко.

Фото: карьер Кочубеевского рудника-объект индустриального наследия (РБК-Украина)

"Всем известна семья Кочубеев - казацкие старшины, которые разбогатели и превратились в русских дворян. По крайней мере одного Кочубея мы знаем точно – Василия, генерального писаря, написавшего донос на Мазепу и положившего голову на плаху в 1708 году. Известна и его дочь - легендарная Мотря, крестница Мазепы, которая, как поговаривали, была его любовницей", - пишет путешественник Роман Маленков на сайте "Украина Инкогнита".

Фото: "Второе дыхание" этой локации уже как туристической предоставили съемки фильма "Красный" по мотивам украинского писателя Андрея Кокотюхи (РБК-Украина)

Карьер основали в 1904 году. Проработал он довольно недолго - до 1915-го, после чего о нем практически забыли, поскольку местность среди поля довольно далеко от цивилизации. К тому же долгое время не была никак оборудована и привлекала лишь редких искателей приключений. Карьер имеет длину 185 метров, его глубина - 35 метров. Всего здесь есть 5 штолен общей длиной до 250 метров.

Фото: Катакомбы находятся практически среди поля (РБК-Украина)

"Второе дыхание" этой локации (уже как туристической) предоставили съемки фильма "Красный" по мотивам украинского писателя Андрея Кокотюхи. Съемки проходили в марте-апреле 2016 года. Для этого к заброшенным рудникам соорудили деревянные лестницы и сооружения, которые почти сохранились и до сих пор.

Сейчас заметно, что нижняя часть лестницы пострадала из-за обвала. Это определенным образом затрудняет спуск, поэтому советуем обходить локацию сбоку (здесь среди кустарников можно найти дорожки, протоптанные энтузиастами). Атмосферности этому месту точно нет недостатка: особенно осенью.

Фото: Заметно, что нижняя часть лестницы пострадала из-за обвала. Это определенным образом усложняет спуск, поэтому советуем обходить локацию сбоку (РБК-Украина)

"Особого шарма добавляет то, что катакомбы находятся практически среди поля, а подход - только грунтовой дорогой. Ничто не предполагает их появления, когда из ниоткуда выныривают холмы и обрывы. А уже подойдя ближе, вы увидите вход в самое ущелье. Чтобы оценить всю красоту, берите с собой обязательно мощный фонарик, и если есть способности полазить по пещерам внизу, одежду, за которую вы не очень беспокоитесь", - пишут путешественники на сайте FindWay.

Морозовский карьер. Insta-локация в ярких красках

Морозовский угольный разрез — недействующий угольный карьер в Александрийском районе Кировоградской области, расположенный вблизи поселка Пантаевка. Работал с 1970 по 2009 год и принадлежал компании "Александрияуголь".

После закрытия карьер заполнился грунтовыми водами, и сейчас это место имеет все шансы стать популярной туристической локацией. Местные говорят, что здесь особенно красиво летом, когда вода приобретает ярко-бирюзовый цвет. Впрочем, не менее яркие краски здесь можно застать осенью и в другие периоды года.

Фото: Морозовский угольный разрез (РБК-Украина)

В определенные времена в регионе действовало семь буро-угольных разрезов и три шахты, рассказывают гиды. В большинстве ископаемые добывали в разрезах, потому что бурый уголь залегал глубоко, слоями. Чтобы добраться до бурого угля, бульдозерами сперва сворачивали слой чернозема. Последний разрез, Константиновский, закрылся в 2009 году.

Отсюда - два километра до реки Ингул. Посередине Морозовского разреза были острова, но из-за наполнения водой они затопились. Сейчас здесь живут разные птицы - чайки, крачки.

Фото: На подъезде к Морозовскому разрезу (РБК-Украина)

Сегодня Морозовский карьер хотят развивать как потенциальную туристическую локацию. Многие уже давно знают карьеры, расположенные в других регионах Украины, и там не особо страдают от недостатка посетителей.

Например, в летний период есть много туров из Киева в так называемые "Винницкие мальдивы", а Коростышевский карьер на Житомирщине давно известен среди жителей соседних регионов. Морозовский разрез имеет все шансы стать местом, куда будут приезжать тысячи туристов ежегодно.

Ферма и сыроварня в деревне Подлесное. Сырно-молочные дегустации

Ферма и сыроварня, которая располагается вдоль трассы возле села Подлесное, разнообразит активные экскурсии и походы по природным локациям. Здесь вам расскажут, как изготавливают крафтовые молочные продукты и прямо в погребе угостят сыром, вином и по желанию – свежей сывороткой.

"Люди, которые к нам наведываются, часто говорят: не будем пробовать молоко, потому что оно неприятно пахнет. Запомните: наше молоко не пахнет. Потому что у нас – особый вид козочек из Франции, плюс - особый рацион питания животных. Наши козочки едят специально разработанные гранулы и сено, и пьют воду: это все, что им необходимо", - рассказывает очень харизматичная гид, которая работает на ферме и проводит экскурсии для посетителей.

Фото: На ферме есть контактный зоопарк (РБК-Украина)

На ферме живет уже около четырех сотен коз. В среднем каждая приводит 3-4 козлят.

"Наши дойные козы на улицу не выходят: для них в помещениях сохраняется специальный температурный режим. Они уже ко всему привыкли: заходят в кабинки, мордочкой открывают калитку, и тихо-спокойно становятся к доильному аппарату. Далее работница им говорит: "Бевочки, на выход!". И они так же спокойненько в другую дверь выходят", - продолжает гид.

Фото: На ферме хозяйстве рассказывают, как выращивают коз и производят молочные продукты (РБК-Украина)

Здесь есть "детский сад", где живут козлята с первых суток рождения. В течение первого месяца жизни их кормят только козьим молоком через каждые два часа.

"Бутылка и соска – все как у детей", - объясняет гид.

На четвертый месяц жизни уже почти взрослых "детей" переводят в другое помещение и начинают давать им питание, как и всем другим козам. Каждая коза-чипованная, а все данные о здоровье животного занесены в электронную базу.

Чат-бот и туристические указатели на Кировоградщине

Кировоградская область до сих пор остается малоизвестной для украинских туристов. Это проблема, которую стоит начать решать уже в ближайшее время. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила глава Кировоградской облгосадминистрации Мария Черная.

"Для многих украинцев наша область пока неизведанная. Когда мы с коллегами обменивались идеями о развитии туризма, я для себя поняла: Кировоградщина должна быть в телефоне каждого украинца. Поэтому мы создали бесплатный чат-бот, который популяризирует туристические локации региона", - рассказала она.

Туристический чат-бот разработали для туристов журналисты местной газеты "Кировоградская Правда". В нем есть рубрики, которые помогут туристам открыть интересные места области. Присоединиться к чат-ботам можно в Telegram и Viber. Также в ближайшее время появятся указатели к интересным объектам области.

Фото: Такие указатели вскоре появятся в области (фото предоставлены РБК-Украина)

"Сейчас турист едет по Кировоградщине и не везде видит информацию, где есть какой "туристический магнит", и неясно, удобно ли туда доехать. Указатели будут унифицированы в одном стиле и размещены по всей области. У нас аграрный край, и это тоже можно взять за основу развития туризма. В регионе - много авторских ферм и предприятий, которые могут быть интересны людям из других областей", - добавила она.

По словам главы ОГА, не каждый регион может похвастаться тем, что в них был основан первый профессиональный украинский театр.

"Его открыли в городе Кропивницкий. А писатель Юрий Яновский, драматург и Карпенко-Карый - не менее выдающиеся люди из нашего региона. Здесь они родились и провели детство, здесь происходило их становление. Планируем уже сейчас открывать для украинцев эти имена и локации, с ними связанные", - добавила она.

На Кировоградщине еще много мест, которые стоит увидеть во время путешествия. О городах Кропивницкий и Александрия РБК-Украина расскажет в следующих публикациях.

Напомним, в Черкасской области появится туристический маршрут по территории Трахтемировского полуострова.

Также мы писали о четыре локации Хмельницкой области для путешествия в атмосфере осеннего уюта.