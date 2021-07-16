Штамм "Дельта" и чартеры из РФ. Что будет с ценами на отдых в Египте в новом сезоне

В начале июля в России был отменен запрет на полеты чартеров в Египет: российские туристы снова смогут вернуться на курорты страны. Отметим, такой запрет действовал еще с 2015 года. Его ввели после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет А321 "Когалымавиа".

После новости о возобновлении чартеров из России в Египет в туристическом сообществе заговорили о повышении цен на отдых в стране для украинцев. О том, изменится ли ценовая политика в отношении туров в эту страну, в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби.

По ее мнению, скачка цен не будет из-за того, что недавно приняли решение о повышении разрешенной заполняемости гостиниц – с 50% до 70%.

"Не думаю, что отели будут заполнены россиянами и туристами из других стран настолько, чтобы повышать стоимость существенно. Нет никаких планов повышать цены в связи с ростом турпотока. Также разрешать заполняемость отелей на 100%, как в других странах, в ближайшее время не будем, чтобы избежать скоплений людей на территории отелей – в ресторанах", — сказала она.

Фото: Заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби (предоставлено посольством Арабской Республики Египет в Украине)

Также с восстановлением чартеров из России в Египет многих украинских туристов беспокоит, не будет ли завезен новый штамм коронавируса "Дельта" на курорты Красного моря.

"Мы внимательно мониторим уровень заболеваемости в разных странах, и в случае повышенного риска к пассажирам будем применять новые правила и дополнительные меры предосторожности. Это может быть вакцинация, экспресс- или ПЦР-тесты в аэропорту. Мы беспокоимся о своем населении, которое составляет более 100 млн человек, поэтому не допустим никаких рисков", — отметила чиновница.

"Европейских туристов в стране почти нет"

При этом туристов из стран ЕС в Египте практически нет: Европа пока не открыла свои границы для посещения своими гражданами курортов этой страны.

Фото: Ждать ли повышения цен на отдых в Египте? (unsplash.com/calin-stan)

"Все же некоторые туристы из Германии и Швейцарии находят обходные пути, как попасть в Египет. Также приезжают туристы из США, Польши, Литвы, Сербии, Молдовы, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии", — перечислила она.

По просьбе РБК-Украина Гада Шалаби также назвала курорты, которые являются самыми популярными у украинских туристов. Это Шарм-эль-Шейх (провинция Южный Синай), Хургада и Марса-Алам в провинции Красное море. Симпатии к этим регионам распределяются поровну, рассказала чиновница.

"Также в последнее время все больше туристов из Шарм-эль-Шейха посещают Каир, чтобы за день увидеть пирамиды, музеи. Из Хургады и Марса-Алама туристы отправляются в Луксор. Такой интерес объясняется тем, что историю Египетской цивилизации изучают в школах, и увидеть все своими глазами – мечта каждого ребенка в мире", — добавила она.

Полную версию интервью с заместителем министра можно почитать по ссылке.

Отметим, после волны подорожания цены на отдых в Турции снова существенно снижаются.

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